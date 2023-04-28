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Красиво прилетело)

Красиво прилетело)

Автор:
28 апреля 2023 03:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЗРК С-300   Ланцет   ОПГ Украина   С-300   беспилотники   взрыв   видео   не политика   
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Опубликовано видео детонации боекомплекта украинского С-300 после попадания дрона «Ланцет»

Взрыв боекомплекта зенитно-ракетного комплекса С-300 ОПГ Украина после попадания российского дрона-камикадзе «Ланцет» попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Крылатые».


Беспилотник поразил один из двух комплексов, находившихся на правой стороне Днепра окупированной ОПГ Украина части Херсонской области.


После попадания произошла детонация боекомплекта, в небо поднялся огненный столб. Дроном «Ланцет» управляли военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.



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Метки: ЗРК С-300   Ланцет   ОПГ Украина   С-300   беспилотники   взрыв   видео   не политика   
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5  комментариев
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4k
Григорий Час назад
4 какелам не понравилось
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2k
Александр Касаткин 8 минут назад
больше на приманку похоже. На обычные срубленные деревья, сложенные под систему с-300. но я далек от этого
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31k
АнтонПолднев 21 минуту назад
Знатно шарахнуло. Сцука воюют против нас нашим же оружием
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Alex 22 минуты назад
Ништяк!
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
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