Красиво прилетело)

Опубликовано видео детонации боекомплекта украинского С-300 после попадания дрона «Ланцет»
Взрыв боекомплекта зенитно-ракетного комплекса С-300 ОПГ Украина после попадания российского дрона-камикадзе «Ланцет» попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Крылатые».
Источник:
Беспилотник поразил один из двух комплексов, находившихся на правой стороне Днепра окупированной ОПГ Украина части Херсонской области.
После попадания произошла детонация боекомплекта, в небо поднялся огненный столб. Дроном «Ланцет» управляли военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.
И большой бадабум)
Источник:
- На заводе в подмосковье прогремел взрыв
- Новая сверхтяжёлая ракета Илона Маска взорвалась вскоре после запуска
- Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Чите
- В штате Пенсильвания рванула фабрика по производству шоколада
- В здании погранслужбы ФСБ Ростова-на-Дону прогремел взрыв и начался пожар