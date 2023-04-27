Люди с Синдромом Ваарденбурга, которых щедро одарила генетика

В современном мире все хотят выделиться, чтобы их заметили. Однако героям нашей подборки это не нужно, ведь их природа "наградила" особенностями с рождениями.
Это наследственное генетическое заболевание.
Из-за этого люди выглядят особенно, у них есть следующие отличительные черты: латеральное смещение внутреннего угла глаза, гетерохромия радужки, седая прядь надо лбом и врождённая тугоухость различной степени.
Иногда также встречается пигментация.
Обычно ребёнок наследует заболевание от одного из родителей, но и спонтанные мутации тоже возможны.
Встречается в 1 случае из 50 000.
Если у человека нет других патологий, то по сути синдром не несёт опасности для жизни. Тугоухость и другие симптомы решаются с лечащим врачом. Жизни больного ничего не угрожает, а болезнь обычно не прогрессирует.
Для внешности также характерны сросшиеся брови. Радужки либо различно окрашены
Осведомлённость общества об этом синдроме растёт с каждым годом, потому люди не подвергаются критике за внешний вид. Кто-то старается подчеркнуть свои особенности, а не прятать.
Впервые симптомокомплекс, характерный для данного заболевания, был описан голландским офтальмологом П. Ваарденбургом в 1951 году.
А вы встречали таких людей в жизни?
Источник:
- 20 человек с особенностями внешности, которые нельзя не заметить
- "Люди-рыбы" или удивительная генетическая мутация в племени баджо
- 19 любопытных случаев, когда генетика подарила людям необычные фишки внешности
- Опасность бешенства: почему медицина не может победить этот вирус?
- Нескучная генетика: удивительные факты о человеческой ДНК