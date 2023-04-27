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Люди с Синдромом Ваарденбурга, которых щедро одарила генетика

Люди с Синдромом Ваарденбурга, которых щедро одарила генетика

Автор:
27 апреля 2023 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Генетика   заболевание   люди   особенности   особенные люди   природа постаралась   синдром Ваарденбурга   
1987
16

В современном мире все хотят выделиться, чтобы их заметили. Однако героям нашей подборки это не нужно, ведь их природа "наградила" особенностями с рождениями.

Герои нашей подборки - люди с Синдромом Ваарденбурга (Waardenburg syndrome).


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Это наследственное генетическое заболевание.


Из-за этого люди выглядят особенно, у них есть следующие отличительные черты: латеральное смещение внутреннего угла глаза, гетерохромия радужки, седая прядь надо лбом и врождённая тугоухость различной степени.


Иногда также встречается пигментация.

Обычно ребёнок наследует заболевание от одного из родителей, но и спонтанные мутации тоже возможны.

Встречается в 1 случае из 50 000.

Если у человека нет других патологий, то по сути синдром не несёт опасности для жизни. Тугоухость и другие симптомы решаются с лечащим врачом. Жизни больного ничего не угрожает, а болезнь обычно не прогрессирует.

Для внешности также характерны сросшиеся брови. Радужки либо различно окрашены


Осведомлённость общества об этом синдроме растёт с каждым годом, потому люди не подвергаются критике за внешний вид. Кто-то старается подчеркнуть свои особенности, а не прятать.

Впервые симптомокомплекс, характерный для данного заболевания, был описан голландским офтальмологом П. Ваарденбургом в 1951 году.


А вы встречали таких людей в жизни?


Источник:

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Метки: Генетика   заболевание   люди   особенности   особенные люди   природа постаралась   синдром Ваарденбурга   
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9  комментариев
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32k
Snork Snorkoff Час назад
Одарила? Это точно то самое слово?
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1k
Антон 24 секунды назад
У них лица симметричны, как у обычного человека лицо ассиметричное , и выглядят они очень похожими друг на друга.
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159
cmacy 23 минуты назад
У некоторых не очень интеллект светится. Это точно не влияет на него или влияет но по современным меркам нормально?
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8
grin04061986 23 минуты назад
На первой фотке аватар Аанг?
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5k
мемфрид Полчаса назад
Так на кого новая ребаная русалочка похожа... У той глаза возле ушей)
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1k
Dimon Полчаса назад
Подождите, скоро балерины будут с синдромом дауна и размера плюссайз и нам будут втирать, что это самое то! Откровенно бесит уже выпячивание уродов и уродцев во всех областях жизни! Уже на Западе ненормально быть нормальным! Ты обязательно должен быть либо геем, либо жирным, либо чёрным, а ещё лучше всё в одном флаконе! Когда же вы все вымрете гады!
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4k
Евгений 38 минут назад
Ну, на умственных способностях не сказывается, да и хрен с ним. Что то типа альбиносов. Нормально, даже оригинально
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301
Вася Васильев 42 минуты назад
Одарила это про Джоли, а тут уродцы какие-то
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10k
Vacony 57 минут назад
такой себе дар.. я бы сказал - пометила...
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