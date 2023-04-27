FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13864 поста • 1667 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Пёс использует лестницу в доме в качестве аттракциона

Пёс использует лестницу в доме в качестве аттракциона

Автор:
27 апреля 2023 08:56
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Пёс   аттракцион   видео   животные   лестница   собака   
274
1
1

Четвероногий друг человека придумал, как развлечь себя в доме хозяев. Пёс ложится на лестницу и скатывается по ней на первый этаж.

Пёс придумал, как превратить лестницу в аттракцион

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Прикол   Пёс   аттракцион   видео   животные   лестница   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Сибиряк 53 минуты назад
лестничный чёс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov 18 минут назад
Собака - по лестнице сползака...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Serg2001 23 минуты назад
Ступенчатый массаж...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

603904



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Давайте поговорим про выдр
Давайте поговорим про выдр
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции...
Набирающие популярность в сообществах
Увидел тут один интересный иск
Увидел тут один интересный иск
Рулетики с ветчиной и сыром за 5 минут
Рулетики с ветчиной и сыром за 5 минут
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор двух друзей

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#факты#авто аварии#Прошлое#Автовсячина#в мире#знаменитости#шоу бизнес
#Юмор#автомир#история#аварии#подборка#США#актеры#дети#позитив#Россия
#машина#Прикол#интересное#дтп#животные#люди#кино#забавно#СССР#дизайн
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт Знакомство взрослого пса с новым другом Знакомство взрослого пса с новым другом Пёс воспользовался моментом и полакомился салатом хозяев Пёс воспользовался моментом и полакомился салатом хозяев Озорная собака скинула своего владельца с крыльца Озорная собака скинула своего владельца с крыльца Соседская собака пришла в гости, чтобы украсть подушку Соседская собака пришла в гости, чтобы украсть подушку

На что жалуетесь?

Вернуться