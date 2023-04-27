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"Комнатушка 2 на 2 с тараканами": в каких квартирах живут люди в Нью-Йорке

"Комнатушка 2 на 2 с тараканами": в каких квартирах живут люди в Нью-Йорке

Автор:
27 апреля 2023 07:51
Сообщество : Юмор
Метки: Нью-Йорк   апартаменты   аренда   аренда жилья   жилье в нью йорке   квартира   страноведение   
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Нью-Йорк - один из самых дорогих городов в мире. Чтобы снять жилье на месяц в приличном районе со средним ремонтом, понадобится 3 тыс. долларов. По курсе это почти 250 000 рублей. Давайте посмотрим, что снимают за такие деньги жители большого яблока.

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Метки: Нью-Йорк   апартаменты   аренда   аренда жилья   жилье в нью йорке   квартира   страноведение   
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1  комментарий
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Жирный бот 57 минут назад
Ну да, когда говорят, что вот в США от 3.5к долларов зарабатывают , а в магазинах цены как у нас, забывают сказать сколько стоит жилье, страховка, учеба детей..3.5к в месяц это дно жизни в США
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