В Красноярске задержали парня, который потрогал 16-летнюю девочку за грудь

На камеры в лифте одного из многоквартирных домов Красноярска попал странный и мерзкий поступок 18-летнего парня. Когда в лифт зашла 16-летняя девочка с большим декольте, парень не смог сдержать свои руки. Он несколько раз нагло потрогал девочку за грудь. Девочка не оценила такой подкат и пожаловалась матери. Та обратилась в полицию, парня задержали.