В Красноярске задержали парня, который потрогал 16-летнюю девочку за грудь

В одной из многоэтажек Красноярска, в лифте, парень облапал несовершеннолетнюю девочку. Она надела майку с большим вырезом и парень, видимо, воспринял это как призыв к действию.
На камеры в лифте одного из многоквартирных домов Красноярска попал странный и мерзкий поступок 18-летнего парня. Когда в лифт зашла 16-летняя девочка с большим декольте, парень не смог сдержать свои руки. Он несколько раз нагло потрогал девочку за грудь. Девочка не оценила такой подкат и пожаловалась матери. Та обратилась в полицию, парня задержали.
Самое странное, что в интернете мнения разделились. Кто-то назвал парня извращенцем, но нашлись и такие, кто утверждал, что 16-летка «слишком откровенно оделась для своего возраста».
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а в метро бы ее ущипнули за попку так , что весь вагон под суд?
на каком месте у этой девочки написано , что ей 16 лет? выглядит как шаболда с Ленинградки
Мужики, представьте что ВАС какой-то другой мужик потрогал за грудь в лифте, что бы вы сделали? Уверен что в жбан втащили бы. Да даже если бы левая девушка меня за грудь потрогала, кто ей позволил?
"Мадемуазель, у вас сейчас молочные железы выскочат из под майки, вот эта левая сперва,а следом правая! Прикройтесь пожалуйста!"
Прятать сиськи надо было ДО, а не после.
Странно слышать жалобы на приставания от девочек 16 лет, которые выставляют грудь напоказ, у которых юбочка по факту еле прикрывает трусики и которые вообще порой ходят в полупрозрачных блузках. Ну а зачем вы это делаете-то? С какой такой целью? Да вот именно с этой самой - чтобы парни обращали внимание. Они и обращают. Чем недовольны? А, то есть пока не обращали внимание - надо было оголяться, а как только обратили - это приставание!
Вы уж как-то определитесь.
Все маньяк! Расстрелять!
Тут еще очень важный момент - а знал ли этот парень, что ей 16?
На лбу у нее не написано, а по виду я бы и 20 ей дал.
Да хоть голая будет, это не кому не даёт право лапоть !
У данной девушки декольте в целом обычное, но бывают такие что сиськи вываливаются еще и соски торчат , на что моему другу очень хочется обратить внимание, а получаешь возмущение "хватить пялится" ...