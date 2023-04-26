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В Красноярске задержали парня, который потрогал 16-летнюю девочку за грудь

В Красноярске задержали парня, который потрогал 16-летнюю девочку за грудь

Автор:
26 апреля 2023 12:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Россия   видео   интересное   лифт   мужчина   фото   
3021
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В одной из многоэтажек Красноярска, в лифте, парень облапал несовершеннолетнюю девочку. Она надела майку с большим вырезом и парень, видимо, воспринял это как призыв к действию.

На камеры в лифте одного из многоквартирных домов Красноярска попал странный и мерзкий поступок 18-летнего парня. Когда в лифт зашла 16-летняя девочка с большим декольте, парень не смог сдержать свои руки. Он несколько раз нагло потрогал девочку за грудь. Девочка не оценила такой подкат и пожаловалась матери. Та обратилась в полицию, парня задержали.

Самое странное, что в интернете мнения разделились. Кто-то назвал парня извращенцем, но нашлись и такие, кто утверждал, что 16-летка «слишком откровенно оделась для своего возраста».

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Метки: Девушка   Россия   видео   интересное   лифт   мужчина   фото   
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52  комментария
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1k
Ольга 2 часа назад
интересно, как бы реагировал этот парень если бы и его лапал кто-то незнакомый за мошонку например
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1k
SmartCat101 2 минуты назад
ну и зачем было напоказ сиськи тогда так выпячивать и такое откровенное декольтье одевать? хотела внимания ? получила ! так чем недовольна ?
а в метро бы ее ущипнули за попку так , что весь вагон под суд?

на каком месте у этой девочки написано , что ей 16 лет? выглядит как шаболда с Ленинградки
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24k
Михаил Сметанкин 5 минут назад
Кое-что проясню. Девочка одета была нормально, вообще не откровенно. Декольте так выпирает, потому что камера смотрит сверху вниз. В любом случае, даже если она была бы в купальнике, никто ее не имеет права трогать (а то по вашей логике на пляже всех девок можно лапать).
Мужики, представьте что ВАС какой-то другой мужик потрогал за грудь в лифте, что бы вы сделали? Уверен что в жбан втащили бы. Да даже если бы левая девушка меня за грудь потрогала, кто ей позволил?
Ссылка youtu.be
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653
Сергей Добров 5 минут назад
Играй гормон - проиграл
Интересно, тут некоторые говорят что незнакомый. Я конечно не исключаю что может и так. Но не исключено же что живут они в одном доме с разницей в три этажа. 16-18 лет, может и росли вместе, была какая то история, и соответственно все может заиграть и другими красками.
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2k
Vladislav Grigorenko 7 минут назад
Декольте, спермотоксикоз и молодой возраст не являются оправданием для скотского поведения. Лица южных национальностей все как один в таких, и даже более гнусных случаях постоянно заявляют: она сама виновата! женщин если не весь закрыт значит шлюха! значит сам хотел!
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17k
Алексей 7 минут назад
Диалог
"Мадемуазель, у вас сейчас молочные железы выскочат из под майки, вот эта левая сперва,а следом правая! Прикройтесь пожалуйста!"
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6k
Alex 8 минут назад
Мне только одно непонятно - а что это она их так сразу прикрывает? Она же их так выставляла, так выставляла, и вдруг - ой, ой, у меня сиськи торчат, надо их срочно спрятать.
Прятать сиськи надо было ДО, а не после.
Странно слышать жалобы на приставания от девочек 16 лет, которые выставляют грудь напоказ, у которых юбочка по факту еле прикрывает трусики и которые вообще порой ходят в полупрозрачных блузках. Ну а зачем вы это делаете-то? С какой такой целью? Да вот именно с этой самой - чтобы парни обращали внимание. Они и обращают. Чем недовольны? А, то есть пока не обращали внимание - надо было оголяться, а как только обратили - это приставание!
Вы уж как-то определитесь.
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9k
Oleg 9 минут назад
Забавно. Но в нашей стране как бы и нет статьи за домогательство, у нас все святые. яндекс говорит , что есть либо мелкое хулиганство, либо принуждение к действиям сексуального хр-ра. А тут что будут вешать? Попытку изнасилования? Странно, от чего гос дума вываливающая мегатонны законов с очередными запретами ни черта не спешит решать реальные проблемы. А по теме - на видео ярко выраженный удак, которому должно хорошо прилететь. Надо потом только погромче на всех каналах его прославить. Чтобы остальные дол ба й о пы тоже хоть чуток начали задумываться.
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17k
Toxictofa 15 минут назад
18 летний потрогал 16 летнюю за выпирающие из декольте сиськи.
Все маньяк! Расстрелять!
Тут еще очень важный момент - а знал ли этот парень, что ей 16?
На лбу у нее не написано, а по виду я бы и 20 ей дал.
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2k
Владимир 17 минут назад
Судя по видео, она его преследовала и вломилась в лифт. Затем стала оттягивать майку вниз, оголяя верх груди...
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7k
Николай 21 минуту назад
Особям женского пола стоит знать когда они одеваются аля "мне можно" или секси, шпекси, вокруг вроди в большинстве адекватные люди,но вас каждый и не будет пытаться полапать, а вот некоторые с прибабахом или еще веселее психами, дело обстоит иначе, и говорить что какая разница как одета хоть голая, все же есть не для адекватных людей, а вот у тех что не особо нормальных, и не стоит надеяться что вам помогут, по мне так лучше менее вызывающе одеваться чем потом выяснять сколько кому лет и кто кого изнасиловал... не находите?
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2k
Руслан 48 минут назад
Парня не оправдываю (всё-таки не фиг руки распускать в отношении незнакомых девок) но и к девке вопросы есть. Вообще, в наше время у девушек сохранилось понимание того, что такое целомудрие?
В общем смысле, а не только физиологическом? Целомудренное поведение, к примеру? Напялят топов коротких - сиськи на показ, шорты по ягодицы, тусят с парнями на хатах, бухают, а потом как в случае с Шурыгиной - меня изнасиловали, типа
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1
erik Руслан 43 минуты назад
А где там слишком откровенная одежда?
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3k
Anton 51 минуту назад
"кто утверждал, что 16-летка «слишком откровенно оделась"
Да хоть голая будет, это не кому не даёт право лапоть !
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29
Sergo Timm Anton Полчаса назад
права лапать конечно не дает.но если она была бы голая она то это было бы явно вызывающее поведение.Беда современности отсутствие какой было бы морали и скромности,эгоцентризм и потребление
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10k
Владимир Час назад
Шалость не удалась!
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10k
Бритва Час назад
тоже мне событие. было бы ему 17.9 - нормально, а в 18.1 - извращенец и педофил?
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2k
RaiJu Час назад
Не представляю, что будет с тем пацаном, который облапает мою дочь. Вывезу в первый отстойник и там утоплю.
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952
ruslan d Час назад
Разве же это облапал ?
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8k
Борис Карабанов Час назад
"Хм... Почему я никого не интересую в сексуальном плане? Оголюсь-ка я, пожалуй, по самое "не хочу". Караул! Меня извращенец облапал!!!"
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83
Елена ScorpionDS Час назад
А как смотреть можно - пристально или только украдкой?
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5k
михаил 2 часа назад
Позанкомился бы, сводил куда-то. Мудак, теперь по полной отхватит.
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84
Mauhur ЦСКА 56 минут назад
Лечится вам надо . Явно с фантазией проблемы.
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
Может он учится на маммолога, готовится к лабораторной работе ...

У данной девушки декольте в целом обычное, но бывают такие что сиськи вываливаются еще и соски торчат
, на что моему другу очень хочется обратить внимание, а получаешь возмущение "хватить пялится" ...
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694
GoInDown 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
331981



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