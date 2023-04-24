Испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась

Суд потребовал: восстановить пьющего специалиста на работе или заплатить ему штраф - 47 000 евро.
В электротехнической испанской компании трудился мужик - родной конторе он отдал целых 27 лет. За всё это время, к нему была только одна претензия: постоянно бухал.
Пиво, вино, крепкие напитки - обычно электрик начинал выпивать прямо с утра.
В конце концов, руководители компании решили провести внутреннее расследование и даже наняли частного детектива. Этот шпик установил: 5 июля 2021 года электрик уже в 8:27 утра зашёл в бар вместе со своим приятелем. В обед того же дня, эта парочка распила 6 банок пива. Около 18:30 мужик опрокинул ещё 2 банки хмельного и вернулся на базу компании в Мурсии.
Через пару недель он снова попался на «употреблении» - тогда напился пива вместе с коллегами и вечером добавил уже в одиночку. Был и ещё один случай, когда электрик сначала дул пиво, а потом полировал его вином и коньяком.
Доказательств было достаточно и компания заявила, что увольняет специалиста:
За неоднократное и чрезмерное употребление алкоголя в течение рабочего дня, что угрожало его физическому благополучию и здоровью его товарищей по работе. Как во время работы, так и за рулем служебного автомобиля.
Мужчина обиделся, пошёл в суд и высокие инстанции решили: электрика на работе восстановить. Или выплатить ему 47 000 евро за моральные страдания.
Дело в том, что суд не нашёл ничего страшного в пьянстве на работе: электрик пил до официального начала рабочего дня, или после его окончания, или же по время обеденного перерыва. И никто, в том числе, детектив, не видел его пьяным или представляющим опасность себе или другим.
Переиграл и уничтожил.
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К концу 90х, когда начали лучше платить и начали требовать на работе это уже закончилось. По кр. мере там где я работал. А сейчас с этим вообще жестко.
Кто пьян, да умён - два угодья в нём.
Чарка вина не убавит ума.
В винах Каталонии как в хорошей книге - всегда найдется непрочитанная страница.
После смены начальника отдела ТБ, пить ему запретили под угрозой увольнения.
И всё.
Он совершенно разучился точить сложные детали и стал гнать брак. А замены ему на всём заводе не было.
Пришлось начальнику цеха под свою ответственность отменять приказ инспектора ТБ, и... дело снова пошло.
как работник, я до сотни раз в месяц расписываюсь
а здесь сами начальники и виноваты - знали (ежедневно и многократно где-то выпивал, не на рабочем месте) и допускали до работы
Сейчас и там убрали.