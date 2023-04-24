FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10221 пост • 1429 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась

Испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась

Автор:
24 апреля 2023 18:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   Пьянство   алкоголик   мужик   суд   уольнение   частный детектив   штраф   электрик   
1333
2

Суд потребовал: восстановить пьющего специалиста на работе или заплатить ему штраф - 47 000 евро.

В электротехнической испанской компании трудился мужик - родной конторе он отдал целых 27 лет. За всё это время, к нему была только одна претензия: постоянно бухал.

Пиво, вино, крепкие напитки - обычно электрик начинал выпивать прямо с утра.

В конце концов, руководители компании решили провести внутреннее расследование и даже наняли частного детектива. Этот шпик установил: 5 июля 2021 года электрик уже в 8:27 утра зашёл в бар вместе со своим приятелем. В обед того же дня, эта парочка распила 6 банок пива. Около 18:30 мужик опрокинул ещё 2 банки хмельного и вернулся на базу компании в Мурсии.

Через пару недель он снова попался на «употреблении» - тогда напился пива вместе с коллегами и вечером добавил уже в одиночку. Был и ещё один случай, когда электрик сначала дул пиво, а потом полировал его вином и коньяком.

Доказательств было достаточно и компания заявила, что увольняет специалиста:

За неоднократное и чрезмерное употребление алкоголя в течение рабочего дня, что угрожало его физическому благополучию и здоровью его товарищей по работе. Как во время работы, так и за рулем служебного автомобиля.

Мужчина обиделся, пошёл в суд и высокие инстанции решили: электрика на работе восстановить. Или выплатить ему 47 000 евро за моральные страдания.

Дело в том, что суд не нашёл ничего страшного в пьянстве на работе: электрик пил до официального начала рабочего дня, или после его окончания, или же по время обеденного перерыва. И никто, в том числе, детектив, не видел его пьяным или представляющим опасность себе или другим.

Переиграл и уничтожил.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Испания   Пьянство   алкоголик   мужик   суд   уольнение   частный детектив   штраф   электрик   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Андрей Иванов 51 минуту назад
У нас половина электриков на работу не сможет доползти, если не бухнёт с утра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
28k
Юрий 7 минут назад
Кредо электрика -
Кто пьян, да умён - два угодья в нём.
Чарка вина не убавит ума.
В винах Каталонии как в хорошей книге - всегда найдется непрочитанная страница.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
537
adssaf afasffdsga 9 минут назад
Крепкий мужик - 27 лет три раза в день бухать и притом качественно исполнять работу да так, что никто придраться не мог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
parallax 15 минут назад
Сосед расказывал, был у них на работе токарь. Точил детали любой сложности и всегда без брака. Но постоянно был под градусом.
После смены начальника отдела ТБ, пить ему запретили под угрозой увольнения.
И всё.
Он совершенно разучился точить сложные детали и стал гнать брак. А замены ему на всём заводе не было.
Пришлось начальнику цеха под свою ответственность отменять приказ инспектора ТБ, и... дело снова пошло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 21 минуту назад
Если 27 лет отработал электриком и не убило по пьяни, значит не критично было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat 37 минут назад
ну если бы я был бы начальником - у меня было бы минимум претензий к сотрудникам, если они выполняют свою работу хорошо и в срок то зачем мне их тиранить придумывая какие то драконовские правила типа "сдавайте телефоны в камеры хранения" "ни каких перекуров"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Дмитрий Copycat Полчаса назад
просто так себя ведут те начальники, которым нравится унижать людей, показывать свою власть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82
Shadaell Copycat 24 минуты назад
Если твой подчиненный получил травму на рабочем месте да еще и в алкогольном опьянении, то ответственность твоя как начальника довольна высока, вплоть до уголовки. Поэтому выпил на работе - пошел нахер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 46 минут назад
Да здравствует испанский суд, самый гуманный суд в мире!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Дмитрий Сергей Полчаса назад
просто не было доказательств. В таких случаях оформляют соответствующие акты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rudenkov 46 минут назад
Увольнять за пиво? Произвол!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

214569



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Атомные ледоколы — новые покорители Арктики
Атомные ледоколы — новые покорители Арктики
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 апреля
Набирающие популярность в сообществах
Каким был Омск в 80-е
Каким был Омск в 80-е
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#автомобили#картинки#Россия#Приколы#дтп#люди#интервью
#Юмор#Прикол#Фотографии#животные#автомир#машина#интересное#кино#США#Автовсячина
#СССР#в мире#шоу бизнес#интересно#подборка#наука#аварии#Китай#авто аварии#Реакция
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана Осуждённому экс-владельцу ТЦ «Зимняя Вишня» изменили наказание Осуждённому экс-владельцу ТЦ «Зимняя Вишня» изменили наказание Верховный суд Испании поддержал право мужчин ходить голыми по улицам Верховный суд Испании поддержал право мужчин ходить голыми по улицам Депутату, который не встал во время исполнения гимна РФ, выписали штраф и выдали повестку в военкомат Депутату, который не встал во время исполнения гимна РФ, выписали штраф и выдали повестку в... Испанку уволили за тверкинг на больничном Испанку уволили за тверкинг на больничном Самарского депутата оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что слушал послание Владимира Путина с лапшой на ушах Самарского депутата оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что слушал послание Владимира Путина...

На что жалуетесь?

Вернуться