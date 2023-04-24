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Про американцев, насос и пластиковое ведро

Про американцев, насос и пластиковое ведро

Автор:
24 апреля 2023 15:26
Метки: истории   про авиационные заводы   яавтор   
885
1

Сюжет для дяди Миши Задорнова.

Ну, в общем... Отпахал я как-то, в одну глухую ночь, гарантийный вызов в аэропорту: -полетел блок управления вибрационными датчиками на одном из двигунов. Пока блок подобрали, пока к компу подцепили и прожужжали, пока со сменным борт выпустили -ночь кончилась, а так как

завлабовскую работу на фирме никто не отменял, пришлось мне, рабу Божьему, тащиться на фирму прямо на нашей дежурке, с желтой "тюбитейкой". Загнал напарника за баранку и чуток прикимарил. Худо-бедно, приехали. За использованное железо бумажки сдал, подчиненных по цехам разогнал, сижу в лаборатории, пытаюсь хоть один ведущий глаз открыть. Народ мне кофий сварганил, которым можно мосты взрывать, а у меня глаза слипаются, хоть спички вставляй... "Задраить люки" и прикимарить -низзя... Почему? Комиссия из городу Сиетлу изволили пожаловать, нашенские комплексы проверять, после того как у них над Нью Йорком двигун заглох и они 30 тонн керосина на город вылили, чтобы шаробайку свою обратно приземлить. Ага... Кто посмелее из пассажиров: -памперсы поменяли и полет продолжили, а эта гвардия начала заводы шерстить все подряд, где, значится, такие моторы собирают. Тут надо сказать, что основная запчасть авиационного двигуна - лопатки компрессоров. Не утруждая народ технической изжогой, скажу, что лопатки обрабатывают очень мощные шлифовальные станки, где давление охлаждающей жидкости порядка 90 атмосфер. Воот... Сижу, значит, никого не трогаю, даже примусов не починяю, а одним глазом на мониторе роботов пасу... Вламывается в лабораторию компания во главе с американскими инспекторами. Те, гадливенько так, как все американцы, улыбаются и говорят:

"Хотим-де производительность насосов проверить. Как-бы нам это мероприятие провернуть?"

"Что еще за дурдом?", -думаю,-"В умной книжке все прописано и за моторы к насосам подцепленые, и про насосы и где, чего и сколько..."

Объяснил, букварь показал, все честь-по чести...

"Нет!",- говорят,-"Так не пойдет, хотим-де сами убедиться. "- и опять, гадливенько так, улыбаются...

Вот привязались к упаханному в хлам человеку, и почти пенсионеру! Взял, в сердцах, пальцем в пластиковое ведро для мусора ткнул, и уверенно так, ляпнул:

"Вот ведро, в ведре 10 литров, возьмите секундомер и засеките когда наполнится !"

Думал: -обругают и побегут жаловаться...

Кто-ж знал, что они схватят ведро и с радостным воем "Вау!" побегут в цех? Инспектора, вроде, соображать что-то должны... Запустил камеру в цех смотрящую. Вижу:- на самом деле, остановили машину, один секундомер на часах крутит, а другой чудик собирается с ведром, в рабочую зону шлифовальной машины лезть...

С воплем:- "Мать моя женщина!"- я выбежал из лаборатории...

Когда, пару раз споткнувшись спросонок на лестнице, я подбежал к машине, один из "умников" уже держал ведро под 90 атмосферной форсункой, а другой, с секундомером в руках, готовился умирающему от смеха сменному, Сашке, дать команду на запуск насоса...

С криком:-"Я убью тебя лодочник!" -я треснул Сашке по руке и за шкирятник, вытащил американца с ведром из рабочей зоны.

Прохиндеи -операторы быстро уловили суть текущего момента, и, нацелив из-за угла камеры телефонов, ждали продолжения "банкета". Были посланы в эротическое путешествие, и пинками разогнаны на свои рабочие места.

-Вот взял и испортил праздник трудовому народу :-так хотелось этих индюков купнуть... - проворчал Санька

-Они -дибилы по жизни, но ты-то соображать должен! А если-бы ему что-то оторвало, или ведром по башке огрело? - покрутил я пальцем у виска.

Ничего не понимающие из нашего матерного (низзя писать то, что я сказал Саше и наблюдающим эту сцену товарищам!) скандала амеры удивленно вытаращились на меня:

-Что случилось? У вас какие-то проблемы?

-У меня? Ну что вы! - ответил я, треснул локтем под дых, умирающего от смеха Сашку, направил форсунку на железную дверь магазина замены инструмента и включил насос...

Взревел 30 киловаттный мотор и струя охлаждающей эмульсии, с кулак толщиной, c грохотом ударила в дверь, выгибая 4мм. железо... Морды американцев резко приобрели зеленоватый оттенок...

-Айм... М-май гад... Ну, мы пошли в сборочный цех...,-передав мне пустое ведро и важно поправив галстуки, сказали амеры

-Перышко вам в ..опу -cъязвил Санька по-русски

-Что он сказал?

-Он пожелал вам счастливого пути... , - незаметно треснув Саньку еще раз, ответил я

Высокоинтеллектуальные представители "исключительной" нации степенно удалились, а мы, одновременно посмотрев на красное ведро, забились в истерике от хохота...

Проржавшись, Сашка прохрипел:

-Пошли курнем, кайфолом! Не дал-таки индюков в свеженькой эмульсии купнуть... А такое кино могло-бы получиться, да и идея на шнобелевскую премию тянула...

-Дурачков, Сашуля, обижать нельзя; -грех это! Систему заводи и машину запускай.

Но самое смешное и гадливое оказалось в их отчете. Там было написано, что я, как завлабораторией, "восприпятствовал попыткам комисcии произвести замеры производительности насосов." И хоть все инженеры ползали под столами от хохота, когда я рассказывал им эту историю, но мне, все равно, пришлось доказывать, что я не верблюд...

Подляны -специфика "исключительных", это естественно, поскольку в голове сквозняк.

Хотя есть исключения и, иногда, встречаются нормальные, грамотные ребята.

Санька до сих пор на меня дуется, и считает, что этих деятелей надо было обязательно "купнуть".

А я считаю:- надо беречь нервную систему и не обращать внимние на придурков и обиды:- куча других интересных дел есть на свете.

Ну, как-то так, вот такая история.

Еще крутые истории!
Метки: истории   про авиационные заводы   яавтор   
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13  комментариев
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13k
Kostick 3 часа назад
т.е. сами двигатели, которые имеют ресурс в разы больший, нежели отечественные - придумали не пендосцы? а то, что проверяющие идиоты, так оно везде так.
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24k
Павел Плеханов 5 минут назад
Довелось мне с амером работать, Ларри его звали. Запускали линию во Всеволожске - он настройщиком приехал.У меня после него только и крутилось "Ну тупо-о-о-ой". И что характерно, советов не слушает и попыток совместно разобраться, если что не так пошло, не делает.
Потом его немец сменил. Сначала он на этого Ларри всех матерей сложил, а потом стали мы его косяки исправлять. Понимали друг друга с полужеста. (С полуслова - не скажу. К тому времени половина линии уже работала и шум стоял такой, что общаться на неродном языке было проблематично).
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1k
basil pupkin 48 минут назад
Столько наших в пендосии или столько пендосов у нас, это какие года были?
В любом случае тупанули вы ребята, надо было комиссию в компрессорный цех отправить, чтобы в красном ведре вакуум принесли для чистоты эксперимента :)
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823
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Мда-а... Проверка готовности сваренного яйца вилкой - это, оказывается, цветочки.
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31k
АнтонПолднев 3 часа назад
Изложение конечно на уровне баек
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5k
B@r@bux 3 часа назад
А в чем проблема, провёл бы им инструктаж, выдал бы сизы, дал бы расписаться в соответствующем журнале и вперед. У буржуинов же так - тебя предупредили, всем необходимым обеспечили, а спасать бесплатно никто не обязан.
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Андрей Эйнав
Кручу мозги и гайки:-приношу непоправимую пользу мировой авиации .
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