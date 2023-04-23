11 деталей из известных фильмов, которые вы наверняка не заметили

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Фанаты кино очень внимательны к деталям и любят анализировать интересные фишки в своих любимых картинах. В этом посте вы найдете любопытные кино-факты, которые вы наверняка раньше не замечали.
1. В " Криминальном чтиве" 1994 года танцевальная сцена между Миа и Винсентом - дань уважения культовому итальянскому фильму "8½" 1963 год, режиссер Феллини, в котором присутствует тот же танец
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2. В фильме " Чарли и шоколадная фабрика" 2005 год, Джонни Депп носил фиолетовые контактные линзы для роли шоколатье Вилли Вонки
3. Во время съемок "Молчания ягнят" в 1991 году, когда Энтони Хопкинс изучал персонаж Ганнибала Лектера, он заметил, что тот имеет сходные черты с рептилиями. Ящерицы моргают не очень часто, и именно эту черту Хопкинс скопировал для поведения маньяка
4. В "Волк с Уолл-стрит" 2013 год, сцена, в которой Джона Хилл ест золотую рыбку, была снята с участием настоящей рыбки с профессиональными дрессировщиками животных на съемочной площадке
Актёру разрешили подержать рыбку во рту в течение 3 секунд, и естественно он её не съел.
5. В фильме "Назад в будущее 2" 1989 год, будущую дочь Марти и Дженнифер играет сам Майкл Джей Фокс
6. В " Бойцовском клубе" 1999 год, Хелена Бонэм Картер велела своему визажисту наносить весь макияж левой рукой, потому что актриса чувствовала, что ее героиня, Марла Сингер, была из тех, кто не будет слишком беспокоиться о безупречном макияже
7. Во "Властелине колец: Братство кольца" 2001 год, когда Гэндальф, в гостях у Бильбо, ударился о потолок, этого не было в сценарии. Режиссёр Питер Джексон решил сохранить эту сцену, так как она демонстрировала высокий рост волшебника
8. В " Парке Юрского периода" 1994 год, какашки трицератопса совсем не пахли, потому что это была смесь грязи, глины и соломы с каплями меда, чтобы привлечь насекомых
9. В фильме "Сияние" 1980 год, Джек Торранс водит желтого "жука", в оригинальном романе он красный. Позже в фильме есть фотография раздавленного красного жука - тонкое послание Стэнли Кубрика о том, что это его версия истории, а не Стивена Кинга
10. В фильме " Зодиак" 2007 год, Дэвид Тоски выплевывает мясо из бургера, который ест, потому что Марк Руффало, который играет этого персонажа - вегетарианец
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Метки: Любопытные Наверняка детали не заметили факты фильмы
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Да ладно? А мы то думали реальное говно динозавров завезли -_-
А ещё, для расширения кругозора автора, актёры при съёмках используют: пластическую массу, грим, парики и ещё много чего, с целью изменения своей внешности.
"В фильме "Назад в будущее 2" 1989 год..."
Видимо об этом факте не знал только автор этой статейки.
Автор, похоже Вы хотели блеснуть своими знаниями и эрудицией? А в итоге получилось...
Автор, ты сам-то понял что написал? Вегетарианец ест бургер (с мясом), чтобы потом мясо выплюнуть? Т.е. просто вытянуть мясо он не мог, да? Что за дичь? Ты фильм вообще смотрел?
Во-первых: Дэвид Тоски не вегетарианец! С чего ты вообще это взял?
Во-вторых: Дэвид Тоски не выплевывает мясо, а просто вытирает рот салфеткой для того, чтобы поговорить с Робертом Грейсмитом (это я про твоё фото).
В-третьих: Дэвид Тоски просто не любил ПОМИДОРЫ!!!! В фильме даже есть момент, где он выкладывает их из сэндвича, который заказал его напарник.