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11 деталей из известных фильмов, которые вы наверняка не заметили

11 деталей из известных фильмов, которые вы наверняка не заметили

Автор:
23 апреля 2023 20:07
Сообщество : Кино
Метки: Любопытные   Наверняка   детали   не заметили   факты   фильмы   
8435
14

Фанаты кино очень внимательны к деталям и любят анализировать интересные фишки в своих любимых картинах. В этом посте вы найдете любопытные кино-факты, которые вы наверняка раньше не замечали.

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Метки: Любопытные   Наверняка   детали   не заметили   факты   фильмы   
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12  комментариев
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34k
russger 4 часа назад
"8. В " Парке Юрского периода" 1994 год, какашки трицератопса совсем не пахли, потому что это была смесь грязи, глины и соломы с каплями меда, чтобы привлечь насекомых"

Да ладно? А мы то думали реальное говно динозавров завезли -_-
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2k
Серёжа Час назад
"В "Крёстном отце" 1972 года..."

А ещё, для расширения кругозора автора, актёры при съёмках используют: пластическую массу, грим, парики и ещё много чего, с целью изменения своей внешности.

"В фильме "Назад в будущее 2" 1989 год..."

Видимо об этом факте не знал только автор этой статейки.

Автор, похоже Вы хотели блеснуть своими знаниями и эрудицией? А в итоге получилось...
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2k
Vadim Balabanov Час назад
Комментарий к фото
Сидишь такой, смотришь "Бойцовский клуб". И тут мысль такая : Че-то с визажистом случилось, может с руками че не так...
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867
liveevil 3 часа назад
"В фильме " Зодиак" 2007 год, Дэвид Тоски выплевывает мясо из бургера, который ест, потому что Марк Руффало, который играет этого персонажа - вегетарианец"

Автор, ты сам-то понял что написал? Вегетарианец ест бургер (с мясом), чтобы потом мясо выплюнуть? Т.е. просто вытянуть мясо он не мог, да? Что за дичь? Ты фильм вообще смотрел?

Во-первых: Дэвид Тоски не вегетарианец! С чего ты вообще это взял?
Во-вторых: Дэвид Тоски не выплевывает мясо, а просто вытирает рот салфеткой для того, чтобы поговорить с Робертом Грейсмитом (это я про твоё фото).
В-третьих: Дэвид Тоски просто не любил ПОМИДОРЫ!!!! В фильме даже есть момент, где он выкладывает их из сэндвича, который заказал его напарник.
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5k
magic32 3 часа назад
"11 деталей из известных фильмов, которые вы наверняка не заметили" - с х..ли мы это не заметили? Все заметили, просто не обратили внимания.
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6k
perekrestok 4 часа назад
По поводу танца в "Криминальном чтиве" очень интересно. Посмотрел танец в "8 с половиной". Общее только что танцует пара. Там всего 20 секунд и ооочень мало общего. У Тарантино вообще все иначе. И если там танец это совсем незаметная мелочь, то в "Криминальном чтиве" существенный эпизод сценария. Зря сравнили!
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−3
Vlad Bruhovecky 4 часа назад
Собрание пустой и не интересной ерунды.
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5k
Kozlodoev 4 часа назад
Прям так уж "наверняка не заметили"?)))
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