Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях

Она знает, о чём говорит - в недавно трансгендер чуть не оформил ей инвалидность.
Пейтон Макнабб играла за волейбольную команду старшей школы в Северной Каролине. В одном из матчей, среди её соперниц затесался трансгендерный мужик. Мощным ударом, он отправил девушку в нокдаун: у неё было сотрясение, травма шеи и проблемы с памятью.
Я не смогла играть до конца волейбольного сезона, и хотя сейчас играю в софтбол, не могу делать это хорошо из-за травмы.
Источник:
После волейбольного «леща» и долгого восстановления, Макнабб потребовала, чтобы трансгендеров убрали из женского спорта. По её словам, «они отняли у женщин право соревноваться».
Источник:
- Боец-трансгендер проломил голову уже второй сопернице на ринге
- Илон Маск призвал пожизненно сажать родителей и врачей, которые меняют пол детям
- Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы
- «Решением переехать в Америку я испортила жизнь своей семье»: русскую мать с тремя детьми хотят выгнать из США за то, что она отказалась втягивать ребятишек в ЛГБТ-движение
- В женскую футбольную команду Германии взяли «транс-мужчину»
Но по видео - сама дура, ей любая реальная чемпионка еще и хуже зарядит.
пусть в ПОЛНОЙ мере хлебанут свою же .уйню!
Я серьозно, где т овидел заявление одной кукухнутой
Ты не проспался ещё? В каком мире? Отсыпь -_-