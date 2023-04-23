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Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях

Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях

Автор:
23 апреля 2023 17:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   волейбол   женский спорт   лгбт   спортсмены   трансгендеры   трансы   
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Она знает, о чём говорит - в недавно трансгендер чуть не оформил ей инвалидность.

Пейтон Макнабб играла за волейбольную команду старшей школы в Северной Каролине. В одном из матчей, среди её соперниц затесался трансгендерный мужик. Мощным ударом, он отправил девушку в нокдаун: у неё было сотрясение, травма шеи и проблемы с памятью.

Я не смогла играть до конца волейбольного сезона, и хотя сейчас играю в софтбол, не могу делать это хорошо из-за травмы.

После волейбольного «леща» и долгого восстановления, Макнабб потребовала, чтобы трансгендеров убрали из женского спорта. По её словам, «они отняли у женщин право соревноваться».

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Метки: США   волейбол   женский спорт   лгбт   спортсмены   трансгендеры   трансы   
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60  комментариев
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10k
Сережа 7 часов назад
Пусть для трансов свои соревнования придумывают.
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−3
Вячеслав 10 минут назад
толстожопики
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23k
Валерий 22 минуты назад
не-не-не!!! пиндосы, не останавливайтесь!!!
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1k
neskaju20 Час назад
Не в защиту [мат]. Но ты же [мат] спортсменка. Тебе и от бабы могло в еблет прилететь, и кто тогда был бы виноват?
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11k
Властелин Час назад
Что вы нам тыкаете каждый день про этих пи***стов. Оставьте эту тему дайте вздохнуть и забыть про них.
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11k
Dmitry Час назад
То что трансформеров надо выводить отдельную категорию, понятно и так, но я бы еще предложил разрешить им любой допинг (так прикольнее будет, да и зрелищнее))).
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3k
Pijavka 2 часа назад
Т.е. пока лично не прилетело, всё нормально было, да? Воинствующие фемки хотели гендерного равенства, оно таки пришло к вам. Кушайте, не обляпайтесь.
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11
nphne-slep526h 3 часа назад
А от допинга у меня" не стоит", сказала спортсменкау
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43k
Валерий 3 часа назад
да всё нормально, западная цивилизация имеет все признаки явного вырождения, одно дело права человека и всякие свободы но это у них перешло уже в извращения, самое прикольное --что то поделать с этим всем они уже не в состоянии
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112
Dennis Silver 4 часа назад
В целом соглашусь: трансам не место на соревнованиях. Но именно в этом случае прилететь могло от кого угодно.
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5k
Нуи Хусим 5 часов назад
Оказывается и от трансов есть польза... расшивелили это гадючник. Одобряю!
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43k
Крымчанка 5 часов назад
Сколько у этих мудаков там полов? 58 кажется. Вот 58 чемпионатов пусть и устраивают. Пусть сбудется мечта идиотов.
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13k
Кыся 5 часов назад
Это глас вопиющего.
Но по видео - сама дура, ей любая реальная чемпионка еще и хуже зарядит.
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13k
Святослав 6 часов назад
ненене!!))
пусть в ПОЛНОЙ мере хлебанут свою же .уйню!
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2k
Alex 6 часов назад
На костер еритичку
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826
Igor Grishaev 6 часов назад
А где феминистки? Почему не выступают против трансов, прячут тело жирное в утёсах?
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4k
Двестиграмм 6 часов назад
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28
Anton 6 часов назад
Трансуха-братуха приложился будь-здоров! Повезло что голову не оторвало!
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1k
neutrino 6 часов назад
Может и для черных отдельные соревнования?
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12k
Shtoppi 6 часов назад
похоже на глас вопиющего в пустыне. пока власти одобряют и поддерживают присутствие этих "не пойми что" в женском спорте, а широкая общественность вторит им или просто молчит - они там и останутся. нужен сильный резонанс, чтобы их оттуда погнали.
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1k
Алексей 7 часов назад
Да как она смеет такое предлагать ? Как жеж дерьмократия и иже с ней?
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