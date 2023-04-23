Спортсменка из США призвала запретить трансам выступать в женских соревнованиях

Пейтон Макнабб играла за волейбольную команду старшей школы в Северной Каролине. В одном из матчей, среди её соперниц затесался трансгендерный мужик. Мощным ударом, он отправил девушку в нокдаун: у неё было сотрясение, травма шеи и проблемы с памятью.

Я не смогла играть до конца волейбольного сезона, и хотя сейчас играю в софтбол, не могу делать это хорошо из-за травмы.