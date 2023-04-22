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Прогулка по Ленинграду 1952 года

Прогулка по Ленинграду 1952 года

Автор:
22 апреля 2023 22:00
Метки: СССР   Фотографии   история   
1167
20

Сегодня мы отправимся в 1952 год и посмотрим, как тогда жил город.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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3  комментария
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388k
Алексей 10 часов назад
Комментарий к фото
когда в школе учился.на уроках физкультуры вокруг этого пруда бегали.никак не срезать было (((
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388k
Алексей 9 часов назад
Комментарий к фото
а я в 96-97 годах эти рельсы снова перекладывал ))) все рельсы вплоть до последнего болтика и шпильки были Австрийские.даже узлы на перекрестках,собирали как большой конструктор лего
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