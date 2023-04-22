Прогулка по Ленинграду 1952 года

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Сегодня мы отправимся в 1952 год и посмотрим, как тогда жил город.
Интересного просмотра!
2.
Ну а главная стройка Ленинграда того времени это, безусловно, первая линия метрополитена, который откроется через три года.
На фото - строительство наклонного хода станции метро "Технологический институт".
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3.
Отправляемся на конечную станцию трамвая "деревня Алексеевка", которая сейчас называется "завод Северная верфь".
4.
Самодельный автомобиль изобретателя Аркадия Бабича на фоне дома политкаторжан.
Под капотом этого зверя скрывался всего-навсего мотоциклетный мотор V2. Зато внешний вид - просто космос!
6.
Легендарный завод "Севкабель".
В настоящее время "Севкабель" постепенно сносят - около залива теперь сделано общественное пространство, а с другой стороны планируют построить жилые комплексы.
8.
А таким тогда было самое начало Большого проспекта Васильевского острова. Ещё с трамваем, который уберут с Большого уже через год.
9.
Атмосфера старого города на Большом Охтенском проспекте (ошибки нет, он тогда назывался именно так).
В 1960-1970 годах район изменится до неузнаваемости - большинство исторических построек снесут, а на их месте построят типовые дома.
17.
Дорожной разметки на дорогах города в те годы было куда меньше, чем сейчас. На фото - Невский проспект от Зелёного моста.
18.
Трудно поверить, что сейчас на этом месте находится оживлённый перекрёсток проспекта Энергетиков и Заневского проспекта.
Сейчас окрестности станции метро "Ладожская" застраиваются с невероятной скоростью, а тогда это ещё была деревня Малая Яблоновка.
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Метки: СССР Фотографии история
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