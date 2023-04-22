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Этот случай войдет во все учебники британской полиции

Этот случай войдет во все учебники британской полиции

Автор:
22 апреля 2023 21:44
Метки: Британия   криминал   эмигрант   
4536
1
1

В Лондоне арестовали мигранта, у которого был принцип "никогда не сдавайся", и он угнал полицейскую машину.

Но как красиво он это сделал

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Метки: Британия   криминал   эмигрант   
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30  комментариев
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23k
Сталкер 9 часов назад
А не постанову ли я сейчас посмотрел?
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66
Gordon Freeman 4 минуты назад
Выглядит вполне натурально.
Просто мигрант всегда носит на себе микрофон-петличку и комментирует все свои действия на английском языке, у них в Британии так принято, нам колхозникам не понять, потом он просто флешку с записью в машине оставил, и уже полицейские звук наложили на видео с камер наблюдения, чтобы нам приятнее было смотреть.
Наручники она специально сильно не затягивала потому как это было бы не толерантно по отношению к загорелому иностранному специалисту, они же на наши гестаповцы, лишняя жестокость им совсем не свойственна. А без напарника она была потому что сильная и независимая женщина.
Но хейтерам объяснять что-либо бесполезно, все равно скажут что постанова.
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
мне интересно куда он с острова собрался убегать ?
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3k
americos 3 часа назад
Мигрант акуратненько ругнулся по-английски и продолжил свои действия не забывая коментировать , что он делает.
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0
Антон 4 часа назад
Если бы было в реале, то качество съёмки было бы гораздо хуже. И как-то слишком интеллигентно выражаетются актёры, как по шаблону.
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11k
Властелин 5 часов назад
Похоже на фейк для лаков.
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34k
russger 5 часов назад
Наручники сами открылись, клетка не на замке, ключи на том месте, где и во всех фильмах. Оскар этой богине (с)
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29k
Григорий 5 часов назад
Допустим все реал - взлом коповской тачки, плюс угон ее, сопротивление при аресте... Я не знаю, что там было изначально, но сейчас это навсегда. Это не пару-тройку, а пару-тройку десятков лет.
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672
Antik-Taktik 6 часов назад
Оскар этому актёру
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−5
notatoys 6 часов назад
ключи за козырьком - это что-то типа номера телефона на 555
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319
Вася Васильев 6 часов назад
Слишком хорошо, что бы быть правдой...
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5k
михаил 7 часов назад
Если не постановка, то молодец.
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910
Kra 7 часов назад
"Сдается мне, джентельмены...что это была...комедия..."
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4k
Атомный Крот 7 часов назад
Не, ну красиво, молодец мужик. Терять ему все равно уже нечего, а так есть шанс затеряться, слиняв.
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37k
Александр 8 часов назад
Это даже круче чем Мосфильм с постановой Крымского моста...
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14k
a_komolow 8 часов назад
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490
Дмитрий 9 часов назад
Постанова-постанова... Байка это! "Не любо, не слушай, а врать не мешай". ))
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17k
Bill 9 часов назад
Чё за кино снимали?
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6k
hhwost 9 часов назад
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17k
Александр Сучков 9 часов назад
постанова чистой воды...
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48k
Мойша 9 часов назад
Молодца!
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