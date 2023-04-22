Этот случай войдет во все учебники британской полиции

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В Лондоне арестовали мигранта, у которого был принцип "никогда не сдавайся", и он угнал полицейскую машину.
Но как красиво он это сделал
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Просто мигрант всегда носит на себе микрофон-петличку и комментирует все свои действия на английском языке, у них в Британии так принято, нам колхозникам не понять, потом он просто флешку с записью в машине оставил, и уже полицейские звук наложили на видео с камер наблюдения, чтобы нам приятнее было смотреть.
Наручники она специально сильно не затягивала потому как это было бы не толерантно по отношению к загорелому иностранному специалисту, они же на наши гестаповцы, лишняя жестокость им совсем не свойственна. А без напарника она была потому что сильная и независимая женщина.
Но хейтерам объяснять что-либо бесполезно, все равно скажут что постанова.