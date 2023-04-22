Москвич нашел на мусорке моноколесо и принёс его домой — ночью оно взорвалось

Вообще, не каждый день бывает такая удача: москвич нашёл на мусорке моноколесо, обрадовался, принёс обнову домой и уже думал, как научится ездить и будет летом летать по столице. Но на воздух взлетела только его квартира — ночью в пятиэтажке в Зюзино произошёл взрыв.
Как сообщает ТГ-канал SHOT, моноколесо взорвалось в доме на улице Каховка около двух ночи. 63-летний мужчина в этот момент беззаботно спал. Когда проснулся, понял, что дело - дрянь, но сориентировался и успел вылезти через окно — повезло, что живёт на первом этаже.
В квартире полностью выгорела прихожая. Огонь уничтожил все документы.
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Журналистам пострадавший заявил, что больше никаких моноколёс и электросамокатов в его жизни не будет: теперь планирует гонять только на стареньком велосипеде (он при пожаре не сгорел).
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Мало ли долпоиобов...
Теперь на очереди зуммерские байки о черном моноколесе или черном самокате