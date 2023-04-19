<<Активисты BLM воруют вещи из спортивного магазина>>

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Богатый улов активистов BLM в одном из магазинов Nike в США. За вещи в руках они естественно не заплатили.
Воры зачастую толпами заходят в магазин и забирают понравившиеся вещи, так как охране и сотрудникам запрещено вмешиваться.
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ну таки все правильно. в спортивных вещах удобнее по деревьям лазить )))
Потому что знают что отгребут по самое небалуй!
***издить их нужно.
Грабеж - открытое хищение, преступление совершается в присутствии владельца имущества или третьих лиц, осознающих противоправность действий грабителя.
Разбой - нападение с целью хищения чужого имущества, преступление совершается с применением насилия, опасного для жизни (здоровья) или под угрозой его применения.
В данном случае происходящее на видео можно охарактеризовать как грабеж, т.к. преступление совершается в присутствии охранников, т.е. доверенных лиц владельца имущества по охране его имущества.