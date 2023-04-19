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Активисты BLM воруют вещи из спортивного магазина

Активисты BLM воруют вещи из спортивного магазина

Автор:
19 апреля 2023 10:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   Вещи   США   видео   воровство   кража   магазин   
347
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1

Богатый улов активистов BLM в одном из магазинов Nike в США. За вещи в руках они естественно не заплатили.

Воры зачастую толпами заходят в магазин и забирают понравившиеся вещи, так как охране и сотрудникам запрещено вмешиваться.

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Метки: blm   Вещи   США   видео   воровство   кража   магазин   
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20  комментариев
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8k
Том Сойер 57 минут назад
Пущай продолжают целовать нигерам их грязные башмаки - ещё и не такое будет....
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320
Вася Васильев 10 секунд назад
Бледные там, какие-то терпилы... Набирайте в продавцы дагестанцев и краж не будет и местные дагестанский язык подучат
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5k
BenderRodriguez Минуту назад
Враньё. Сотрудникам запрещено, а вот охрана имеет право задерживать до приезда полиции.
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6k
perekrestok 7 минут назад
Хорошо бы покраситься в негра и смотаться туда за ноутбуком Apple. А то мой с 2009 года работает и наверное уже устал.
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12k
Shtoppi 13 минут назад
<<Активисты BLM воруют вещи из спортивного магазина>>
--------
ну таки все правильно. в спортивных вещах удобнее по деревьям лазить )))
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 15 минут назад
"Охране" разрешено задерживать только белых?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 16 минут назад
Что же они так в русские магазины не заходят?
Потому что знают что отгребут по самое небалуй!
***издить их нужно.
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
А зачем тогда охрану содержать? Типа, помочь престарелой афро-мэм донести охапку вещей до выхода?
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−14
eric 36 минут назад
это компенсация за рабство дедушки ))
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53k
dima423 46 минут назад
Ну если этому никто не противостоит, если нет охраны которая задержит, если нет законов по которым за это посадят... то конечно так и будет, и причем будет все больше и больше)
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4k
Pechenegiatakuyt 48 минут назад
как я рад за америку что у них всё хорошо) просто глаз радуется от таких видео
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30k
Ego sum qui sum 48 минут назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
59k
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pinbalist 53 минуты назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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