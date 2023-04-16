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5-летней девочке в Малайзии подарили Mercedes, чтобы мотивировать её ходить в школу

5-летней девочке в Малайзии подарили Mercedes, чтобы мотивировать её ходить в школу

Автор:
16 апреля 2023 23:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Автомобиль   девочка   день рождения   малазия   мотивация   ребенок   школа   
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В соцсетях мама ребёнка опубликовала видео, в котором спрашивала дочь, что та хочет получить на день рождения. Девочка заявила, что лучшим подарком будет зеленый Mercedes G-класса, или BMW. Мама обещала выполнить желание ребенка, если она согласится пойти в школу.

Сказано - сделано.

Позже малазийка опубликовала еще один ролик, на котором ведет дочь с завязанными глазами к машине. Женщина пояснила, что решилась на дорогую покупку, чтобы мотивировать дочь отправиться в первый класс.

Девочке, судя по видео, произведшему фурор в местных соцсетях, подарок понравился. На радостях она пообещала, что будет ходить, то есть ездить в школу, и даже озвучила планы на высшее образование, сообщив, что выучится на доктора.

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Метки: Автомобиль   девочка   день рождения   малазия   мотивация   ребенок   школа   
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7  комментариев
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11k
Властелин Час назад
Я с таким подарком тоже могу пойти в первый класс. Обещаю !
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4k
Platinum 15 минут назад
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4k
Leonid 22 минуты назад
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1k
Виталий Полчаса назад
А у неё права есть чтобы ездить на нём в школу.
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29k
Ego sum qui sum 38 минут назад
трудно представить более бессмысленную покупку
даже если денег очень много
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70
Obrval 43 минуты назад
Нищеброды. Не потянули ребёнку Боинг купить и аэродром возле школы построить. Она б так ещё быстрее добиралась.
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11k
Просто Царь 45 минут назад
Дать ей леща, что бы та пошла в школу было бы дешевле.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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