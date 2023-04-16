Какой была Пермь 40-50 лет назад? Советская жизнь города в фотографиях

Традиционная версия гласит, что слово Пермь произошло от «Парма» (возвышенная местность, поросшая еловым лесом), по другому мнению название города – от имени фольклорного коми-пермяцкого богатыря Перы.

В городе проживает более 1 миллиона человек (на 2021 год).

В этом году Пермь будет отмечать своё 300-летие.

Фото уже были раскрашены, получилось вот так)))

Интересного просмотра!