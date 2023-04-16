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Какой была Пермь 40-50 лет назад? Советская жизнь города в фотографиях

Какой была Пермь 40-50 лет назад? Советская жизнь города в фотографиях

Автор:
16 апреля 2023 21:45
Метки: СССР   Фотографии   история   
381
24

Традиционная версия гласит, что слово Пермь произошло от «Парма» (возвышенная местность, поросшая еловым лесом), по другому мнению название города – от имени фольклорного коми-пермяцкого богатыря Перы.

В городе проживает более 1 миллиона человек (на 2021 год).

В этом году Пермь будет отмечать своё 300-летие.

Фото уже были раскрашены, получилось вот так)))

Интересного просмотра!

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Источник:

Метки: СССР   Фотографии   история   
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1  комментарий
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Albert GER 9 часов назад
выглядит лучше чем Украина сегодня.
хотя был я там в Перьми 86ом с кентом. Нам с ходу носы сломали на вокзале. С девчонками знакомились.)))
вот в 88ом в Киеве нос не сломали. Просто предложили у нас отсосать за 5 рублей. не то шо нам дембелям было денег жалко, но .. както окуел я тогда с хохлушек..
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