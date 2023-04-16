Какой была Пермь 40-50 лет назад? Советская жизнь города в фотографиях

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Традиционная версия гласит, что слово Пермь произошло от «Парма» (возвышенная местность, поросшая еловым лесом), по другому мнению название города – от имени фольклорного коми-пермяцкого богатыря Перы.
В городе проживает более 1 миллиона человек (на 2021 год).
В этом году Пермь будет отмечать своё 300-летие.
Фото уже были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Метки: СССР Фотографии история
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хотя был я там в Перьми 86ом с кентом. Нам с ходу носы сломали на вокзале. С девчонками знакомились.)))
вот в 88ом в Киеве нос не сломали. Просто предложили у нас отсосать за 5 рублей. не то шо нам дембелям было денег жалко, но .. както окуел я тогда с хохлушек..