Каким был Ленинград в 1951 году? 19 архивных снимков города на Неве

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Сегодня мы отправимся в 1951 год и посмотрим, как тогда жил город.
Интересного просмотра!
1.
Агитмобиль соревнования по экономии бензина, совмещенного с автопробегом Москва-Ленинград на Кировской площади.
2.
Такой в те годы была Сенная площадь.
1951 год - последний, в котором она называлась именно так, в 1952 году Сенная станет площадью Мира, а своё историческое название она вернёт лишь через 40 лет - в 1992 году.
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3.
Кировский проспект (ныне - Каменноостровский), вид от Силина моста, что перекинут через реку Карповку, в сторону улицы Профессора Попова.
4.
Тогда ещё деревянный Итальянский мост через канал Грибоедова. Через 4 года его разберут и заменят металлическим.
5.
"Асфальтёры, боритесь за отличное качество асфальтовых покрытий в городе Ленина" - потрясающий лозунг на асфальтоукладчике!
6.
Обуховский мост и Международный (ныне - Московский) проспект.
На заднем плане видно начало строительства здания Ленинградского института инженеров путей сообщения.
8.
Новые трамваи Ленинграда: модель ЛМ-47 выпускалась с 1948 по 1949 год, а построено их было 43 штуки.
В народе этот трамвай за большую массу, округлые форму и верхнюю часть кузова, окрашенную в цвет слоновой кости получил прозвище "Слон".
10.
Прибытие дизель-поезда "Росарио" в Ленинград.
Изначально эти вагоны были построены в 1940 году венгерским заводом Ганц в Будапеште для государственных железных дорог Аргентины, отсюда и такое необычное название. Из-за войны их отправка не состоялась, а в 1945 году они были переданы в СССР в качестве репарационных поставок.
12.
Пулковский меридиан и Пулковское шоссе в сторону въезда в город. Сложно сравнить эту просёлочную дорожку с современной 8-полосной магистралью.
13.
Рыбацкое. Перекрёсток Каляевской улицы с улицей Юннатов.
Сейчас прямо на том самом месте, где едет трамвай - располагается дом номер 4 по улице Дмитрия Устинова.
16.
Угадаете где это место?
Это улица Марата, буквально в 50 метрах от перекрёстка со Звенигородской улицей, в глубине снимка - детский сад номер 53, а перед ним сейчас разбит небольшой скверик.
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Метки: СССР Фотографии история
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