Каким был Ленинград в 1951 году? 19 архивных снимков города на Неве

10.

Изначально эти вагоны были построены в 1940 году венгерским заводом Ганц в Будапеште для государственных железных дорог Аргентины, отсюда и такое необычное название. Из-за войны их отправка не состоялась, а в 1945 году они были переданы в СССР в качестве репарационных поставок.