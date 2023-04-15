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Каким был Ленинград в 1951 году? 19 архивных снимков города на Неве

Каким был Ленинград в 1951 году? 19 архивных снимков города на Неве

Автор:
15 апреля 2023 22:15
Метки: СССР   Фотографии   история   
215
19

Сегодня мы отправимся в 1951 год и посмотрим, как тогда жил город.

Интересного просмотра!

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Источник:

Метки: СССР   Фотографии   история   
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2  комментария
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25k
Егор 10 часов назад
Все-таки угол 8-ой линии и Малого, а не 8-9.
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30k
Владимир 10 часов назад
Последнее фото, там когда я учился кабак был, бильярд, пиво с димедролом..
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