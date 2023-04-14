Илон Маск призвал пожизненно сажать родителей и врачей, которые меняют пол детям

И неплохо всколыхнул этим заявлением так называемую прогрессивную общественность.
Миллиардер Илон Маск в своей соцсети Twitter* поддержал губернатора Флориды Рона Десантиса, который заявил, что в его штате нельзя изменить пол своему ребёнку. Под этой новостью Маск написал, что следует и вовсе сажать на пожизненный срок горе-родителей и врачей, которые согласились и провели операцию ни черта ещё не понимающему ребёнку.
Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым и сможет дать согласие на это, должен сесть в тюрьму на всю жизнь
Примечательно, что Илон Маск на собственном печальном опыте знает, каково это, когда несмышлёный ребёнок меняет пол. 18-летний сын миллиардера Ксавье Александр Маск не так давно провёл операцию по смене пола. Он отказался от фамилии отца (возможно, из-за его протестов) и взял женское имя Вивиан Жюстин Уилсон.
А вот в солнечной и либеральной Калифорнии, в отличие от закостенелой Флориды, на школьных педсоветах выступают бородатые мужчины в платьях и требуют, чтобы учитель поддержал ребёнка и не ставил в известность родителей, если тот решил сменить пол.
Я буду говорить громко! От имени тех, кто вынужден молчать. Я горжусь тем, что я — это он, она, они и так далее. Я являюсь бойфрендом одной красивой женщины. Я также являюсь девушкой прекрасного трансгендерного мужчины. И наконец я еще и девушка другой фантастически красивой женщины. Пока я рос в этом городе, мама всегда мне говорила: «Люби себя таким, какой ты есть, а не таким, каким не являешься
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сколько надрачивало на маска, тесла-ху*есла, гиперлуп, старлинк, спейсикс...
а тут х*уяк и разогнал помойку твитерскую, х*уяк и против смены пола, а дальше то что?
скажет что русалочка была белая?
Их надо расстреливать ;)
Но опасно иметь свое мнение в стаде безмозглых фанатиков дерьмократии.
И ничего более.
"Я являюсь бойфрендом одной красивой женщины. Я также являюсь девушкой прекрасного трансгендерного мужчины. И наконец я еще и девушка другой фантастически красивой женщины."
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Нихера не понятно кто это бородатое существо прёт, ну да ладно, а то вдруг ещё пойму. А Маск здравый тип.