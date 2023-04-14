Илон Маск призвал пожизненно сажать родителей и врачей, которые меняют пол детям

А вот в солнечной и либеральной Калифорнии, в отличие от закостенелой Флориды, на школьных педсоветах выступают бородатые мужчины в платьях и требуют, чтобы учитель поддержал ребёнка и не ставил в известность родителей, если тот решил сменить пол.



Я буду говорить громко! От имени тех, кто вынужден молчать. Я горжусь тем, что я — это он, она, они и так далее. Я являюсь бойфрендом одной красивой женщины. Я также являюсь девушкой прекрасного трансгендерного мужчины. И наконец я еще и девушка другой фантастически красивой женщины. Пока я рос в этом городе, мама всегда мне говорила: «Люби себя таким, какой ты есть, а не таким, каким не являешься