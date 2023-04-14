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Илон Маск призвал пожизненно сажать родителей и врачей, которые меняют пол детям

Илон Маск призвал пожизненно сажать родителей и врачей, которые меняют пол детям

Автор:
14 апреля 2023 18:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Илон Маск   США   видео   дети   лгбт   мнение   ответственность   смена пола   
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И неплохо всколыхнул этим заявлением так называемую прогрессивную общественность.

Миллиардер Илон Маск в своей соцсети Twitter* поддержал губернатора Флориды Рона Десантиса, который заявил, что в его штате нельзя изменить пол своему ребёнку. Под этой новостью Маск написал, что следует и вовсе сажать на пожизненный срок горе-родителей и врачей, которые согласились и провели операцию ни черта ещё не понимающему ребёнку.

Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым и сможет дать согласие на это, должен сесть в тюрьму на всю жизнь

Примечательно, что Илон Маск на собственном печальном опыте знает, каково это, когда несмышлёный ребёнок меняет пол. 18-летний сын миллиардера Ксавье Александр Маск не так давно провёл операцию по смене пола. Он отказался от фамилии отца (возможно, из-за его протестов) и взял женское имя Вивиан Жюстин Уилсон.

А вот в солнечной и либеральной Калифорнии, в отличие от закостенелой Флориды, на школьных педсоветах выступают бородатые мужчины в платьях и требуют, чтобы учитель поддержал ребёнка и не ставил в известность родителей, если тот решил сменить пол.



Я буду говорить громко! От имени тех, кто вынужден молчать. Я горжусь тем, что я — это он, она, они и так далее. Я являюсь бойфрендом одной красивой женщины. Я также являюсь девушкой прекрасного трансгендерного мужчины. И наконец я еще и девушка другой фантастически красивой женщины. Пока я рос в этом городе, мама всегда мне говорила: «Люби себя таким, какой ты есть, а не таким, каким не являешься

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Метки: Илон Маск   США   видео   дети   лгбт   мнение   ответственность   смена пола   
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35  комментариев
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8k
Владимир 2 часа назад
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946
Николай Минуту назад
Молодец. Мужик. Ну вот и посмотрим чего петушня ему сможет противопоставить за его высказывания. Теслы продадут? Да у них их нету...
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150
Андрей Минуту назад
уверен что будет как со старлинками ! продал акции по офигенной цене,потом сделал заявление о старлинках-акции сразу упали,он купил их по дешовке,извинился и цена снова поднялась ! а он в шоколаде ))))
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151
Pasha Panfilov 7 минут назад
Криптовалютный пирамидщик VS бородатая псевдоженщина в ночной рубашке. Ну яснопонятно. Великий комбинатор за всё хорошее против всего плохого.
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3k
poбт 8 минут назад
ну с либерпетушней в америке все понятно
а нашим то и хохляцким че делать?
сколько надрачивало на маска, тесла-ху*есла, гиперлуп, старлинк, спейсикс...
а тут х*уяк и разогнал помойку твитерскую, х*уяк и против смены пола, а дальше то что?
скажет что русалочка была белая?
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2k
vijilante 9 минут назад
Ну вот , вполне адекватное суждение !
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1k
Lesshik 11 минут назад
Это просто пиз..дец , товарищи! Впрочем, туда им и дорога потому , как это их собственный выбор. Детей, правда, жалко...Маск красавчик
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803
vadimbar 20 минут назад
Если вчитаться в слова бородатого в платье, то он тупо спит с тремя бабами, для каждой играя разные роли, придумывая сказки для других ))
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3k
McAbel Полчаса назад
есть одна особенность: больных синдромом Дауна стерилизуют (кастрируют) по медицинским показаниям. Иначе никак нельзя
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5k
Кистень Полчаса назад
Нихрена!!! Пусть продолжают! Пусть эта долбанная Западная Европа вырождается!
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33k
ACU900 Полчаса назад
Почему сразу сажать? Это негуманно и не толерантно. Не надо их сажать. Тоже мне, чуть что - сразу сажать... Как будто делать больше нечего...

Их надо расстреливать ;)
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13k
кира Полчаса назад
Тысячу раз прав!!! Смена пола заведомо ломает жизнь ребенка, обрекает его на бесплодие и гормональные заболевания. Они детей делают инвалидами, когда дети еще не поимают, что с ними происходит! Это не просто преступление, это садизм!
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28
Алексей Полчаса назад
Еще никогда Маск не был так близко к провалу
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28
Юрий 40 минут назад
Пля, как то загадочно всё, ты имеешь миллиарды и твой сын за твои деньги меняет пол и ты выступаешь за то, чтоб сажали таких родителей, Маск иди сиди и думай!
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4k
Трям 42 минуты назад
Дайте ему уже героя России! Он более достоин, чем всякие кокодыровы...
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14k
Мистер Фикс 44 минуты назад
Молодец, конечно.
Но опасно иметь свое мнение в стаде безмозглых фанатиков дерьмократии.
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32k
MatveiVainrub 48 минут назад
Просто не хочу что бы моя внучка просила что бы её называли ослом потому что оно себя так ощущает и это её право самовыражать себя так как оно себе надумало , ну или так , как ей напели в уши . Я очень стараюсь , что бы этого не произошло , но если всё же несмотря ни на что это случится .... Заранее отказываюсь от такого "человека", от такого будущего , от смерти здорогого генофонда .
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492
Денис Веселов Час назад
По 50к $ за каждого убитого врача , что операции проводят, заплатил . их бы за неделю, всякие банды по вырезали.
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43k
Карандаш Час назад
Всколыхнул "прогрессивную" общественность???
Т.е. лесбы 3.14доры и прочие полу3.14доры это прогрессивная общественность?
Дна таки достигли. Или всё же нет?
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30k
albedo Час назад
В России бы сказали, что это слова (б)ляди.
И ничего более.
"Я являюсь бойфрендом одной красивой женщины. Я также являюсь девушкой прекрасного трансгендерного мужчины. И наконец я еще и девушка другой фантастически красивой женщины."
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151
Pasha Panfilov albedo 16 минут назад
По ходу чувак обычный шизик с раздвоением/растроением личности.
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6k
Sanar Час назад
"Я горжусь тем, что я это он, она, они и так далее. Я являюсь бойфрендом одной красивой женщины. Я также являюсь девушкой прекрасного трансгендерного мужчины. И наконец я еще и девушка другой фантастически красивой женщины."
-----------------------------------------------------------------------------------------
Нихера не понятно кто это бородатое существо прёт, ну да ладно, а то вдруг ещё пойму. А Маск здравый тип.
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434
Сергей Sanar 4 минуты назад
Так не он прёт, а его
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