В Калифорнии решили забирать детей у родителей, которые против ЛГБТ и смены пола

В последнее время в США постоянно обсуждают ЛГБТ. Эта «повесточка» активно внедряется и в Канаде, Австралии и Западной Европе. Например, в канадской провинции Онтарио есть ЛГБТ-активистка Кейтлин Винн. Она ещё в 2015 году продавила закон о сексуальном образовании в школах. Теперь детишки могут узнать всё о любви, в том числе и однополой, начиная с шестилетнего возраста.

А в 2017 году активистка сделал следующий шаг - выдвинула «Закон о поддержке детей, молодежи и семьи». В него, помимо прочего, включили «секс, сексуальную ориентацию, гендерную идентичность и гендерное самовыражение». Если ребёнок решил сменить пол, родители обязаны предоставить ему доступ к медицинским услугам. А если они против - ребёнка могут изъять из семьи.

Мнение родителей никого не волнует, зато уделяется много внимания «ментальному и эмоциональному дискомфорту» ребёнка.