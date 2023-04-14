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В Калифорнии решили забирать детей у родителей, которые против ЛГБТ и смены пола

В Калифорнии решили забирать детей у родителей, которые против ЛГБТ и смены пола

Автор:
14 апреля 2023 16:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Калифорния   активисты   закон   лгбт   ребенок   родители   смена пола   
1189
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Ребёнок может отказаться от родителей и переехать в государственное общежитие.

В последнее время в США постоянно обсуждают ЛГБТ. Эта «повесточка» активно внедряется и в Канаде, Австралии и Западной Европе. Например, в канадской провинции Онтарио есть ЛГБТ-активистка Кейтлин Винн. Она ещё в 2015 году продавила закон о сексуальном образовании в школах. Теперь детишки могут узнать всё о любви, в том числе и однополой, начиная с шестилетнего возраста.

А в 2017 году активистка сделал следующий шаг - выдвинула «Закон о поддержке детей, молодежи и семьи». В него, помимо прочего, включили «секс, сексуальную ориентацию, гендерную идентичность и гендерное самовыражение». Если ребёнок решил сменить пол, родители обязаны предоставить ему доступ к медицинским услугам. А если они против - ребёнка могут изъять из семьи.

Мнение родителей никого не волнует, зато уделяется много внимания «ментальному и эмоциональному дискомфорту» ребёнка.

В законе нет понятий «вероисповедание» и «система ценностей, в которой родители воспитывали своего ребенка». Получается, чем традиционней семья - тем хуже. Христианам стали всё чаще отказывать в усыновлении детей из-за их «глубоко укоренившихся религиозных убеждений о традиционном браке и неизменности человеческого пола».

А вот отказ в усыновлении ЛГБТ-паре считается дискриминацией.

Не отстают в этом и американцы. В прошлом году в Калифорнии приняли закон, который заточен под несовершеннолетних детей. Если ребёнок решил, что ему необходимо поменять пол или ориентацию, родители даже пикнуть не могут. А если рябетёнок пожалуется учителю или социальному работнику на притеснения в семье - его могут забрать у родителей. Причём без всякого оповещения.

Жить он будет в государственном общежитии и готовиться к смене пола под присмотром врачей и психологов. Так что Калифорния стала ещё более радужного цвета.

Это непросто комментировать, хотя бы потому, что несовершеннолетний вряд ли может полностью контролировать и осознавать последствия поступков. По мнению учёных-нейробиологов, лобные доли головного мозга окончательно формируются у парней лишь к 25 годам. А они, в том числе, отвечают за критическое мышление.

Я буду говорить во весь голос за тех, кто не может. Я горжусь тем, что я — он, она, они, их и так далее. Я — парень прекрасной женщины. Я — девушка привлекательного транс-мужчины. И ещё я девушка невероятно красивой женщины. Когда я рос в этом городе, моя мама всегда говорила мне любить себя за то, кто я есть. А не за то, чего во мне нет. Не всем так повезло. Не у всех была такая поддержка. На самом деле я знал, что друзья в школе приносили с собой всю смену одежды, чтобы одеваться так, как они себя ощущали.

И пока одни исследователи и активисты рассуждают о свободе и половой самоидентификации, другие бьют тревогу: за последние 50 лет стремительно выросло количество аутистов. Если в 1970 году болезнь диагностировали у 1 ребёнка из 10 000, то сейчас - у 1 из 36.

Возможно, это гораздо большая проблема, чем права ЛГБТ. Но этим вопросом практически никто не озабочен.

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Метки: Калифорния   активисты   закон   лгбт   ребенок   родители   смена пола   
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34  комментария
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289
Elise Norge Час назад
Штаты - больные ублюдки, где большинство слепо идёт за изуверской пропагандой больного аморального увечья. Адекватное и полноценное же меньшинство там просто банят во всех отношениях и на всех уровнях.
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45k
turyst 20 минут назад
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12k
Shtoppi 21 минуту назад
это уже получается какой-то лгбтшный рассадник. вот реально прям содом и гоморра.
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17k
Михаил Гривин 22 минуты назад
Ну вот и славно, пусть продолжают. Как известно, чем больше 3.14д-расов - тем меньше 3.14д-расов. Давайте дружно поддержим ЛГБТ-сообщество в США.
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1k
Дмитрий 23 минуты назад
Отличная новость. Чем быстрее все эти уроды выродятся, тем чище мир будет. Руки марать не придется.
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
а я то наивно пологал , что пиндосии ниже падать уже просто некуда ! ан нет!!!! пиндосы снова удивили !!!
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2k
anatolis 47 минут назад
Вангую, доиграются пендосы до гражданской войны. Да и хрен с ними...
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59k
pynh 56 минут назад
вот пдорасы!
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9k
Copycat 57 минут назад
так радоваться надо) в плане хорошо что этот звездец творится там у них, а не у нас)
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3k
* You All Час назад
Надо этих "активистов" на кострах жечь или отстреливать
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24k
Андрей Час назад
И после этого, кто-то ещё будет говорить про какие-то там забугорные ценности? Там никого кроме гомосеков уже и не осталось похоже!
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
"права ЛГБТ" , а как же права Натуралов ?
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11k
Артем Час назад
Зачем на них ядерные бомбы тратить? Они же если не выродились в уродов, то на всех парах к этому! Тупиковая ветвь эволюции, как кроманьонцы!
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242
noname789 Час назад
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4k
pinbalist Час назад
Как же прав старина Карлин
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14k
Kucher Час назад
Отлично! Не мешайте им и не переубеждайте их. Пусть пиндосы и подпиндосники продолжают в том же духе - быстрее попередохнут уже, на радость нормальным людям.
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August

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