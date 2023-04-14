В Калифорнии решили забирать детей у родителей, которые против ЛГБТ и смены пола

Ребёнок может отказаться от родителей и переехать в государственное общежитие.
В последнее время в США постоянно обсуждают ЛГБТ. Эта «повесточка» активно внедряется и в Канаде, Австралии и Западной Европе. Например, в канадской провинции Онтарио есть ЛГБТ-активистка Кейтлин Винн. Она ещё в 2015 году продавила закон о сексуальном образовании в школах. Теперь детишки могут узнать всё о любви, в том числе и однополой, начиная с шестилетнего возраста.
А в 2017 году активистка сделал следующий шаг - выдвинула «Закон о поддержке детей, молодежи и семьи». В него, помимо прочего, включили «секс, сексуальную ориентацию, гендерную идентичность и гендерное самовыражение». Если ребёнок решил сменить пол, родители обязаны предоставить ему доступ к медицинским услугам. А если они против - ребёнка могут изъять из семьи.
Мнение родителей никого не волнует, зато уделяется много внимания «ментальному и эмоциональному дискомфорту» ребёнка.
В законе нет понятий «вероисповедание» и «система ценностей, в которой родители воспитывали своего ребенка». Получается, чем традиционней семья - тем хуже. Христианам стали всё чаще отказывать в усыновлении детей из-за их «глубоко укоренившихся религиозных убеждений о традиционном браке и неизменности человеческого пола».
А вот отказ в усыновлении ЛГБТ-паре считается дискриминацией.
Не отстают в этом и американцы. В прошлом году в Калифорнии приняли закон, который заточен под несовершеннолетних детей. Если ребёнок решил, что ему необходимо поменять пол или ориентацию, родители даже пикнуть не могут. А если рябетёнок пожалуется учителю или социальному работнику на притеснения в семье - его могут забрать у родителей. Причём без всякого оповещения.
Жить он будет в государственном общежитии и готовиться к смене пола под присмотром врачей и психологов. Так что Калифорния стала ещё более радужного цвета.
Это непросто комментировать, хотя бы потому, что несовершеннолетний вряд ли может полностью контролировать и осознавать последствия поступков. По мнению учёных-нейробиологов, лобные доли головного мозга окончательно формируются у парней лишь к 25 годам. А они, в том числе, отвечают за критическое мышление.
Я буду говорить во весь голос за тех, кто не может. Я горжусь тем, что я — он, она, они, их и так далее. Я — парень прекрасной женщины. Я — девушка привлекательного транс-мужчины. И ещё я девушка невероятно красивой женщины. Когда я рос в этом городе, моя мама всегда говорила мне любить себя за то, кто я есть. А не за то, чего во мне нет. Не всем так повезло. Не у всех была такая поддержка. На самом деле я знал, что друзья в школе приносили с собой всю смену одежды, чтобы одеваться так, как они себя ощущали.
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И пока одни исследователи и активисты рассуждают о свободе и половой самоидентификации, другие бьют тревогу: за последние 50 лет стремительно выросло количество аутистов. Если в 1970 году болезнь диагностировали у 1 ребёнка из 10 000, то сейчас - у 1 из 36.
Возможно, это гораздо большая проблема, чем права ЛГБТ. Но этим вопросом практически никто не озабочен.
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Простым людям то?
Тратить на них дрова или патроны....
Просто топить в канализации.
У большинства НОРМАЛЬНЫХ людей иммунитет к такой пропаганде.
Вы уверены?
Хотя да, некоторые представители, точно тупиковые. :)
Националисты, да присутствуют, но нацистов никогда не было.