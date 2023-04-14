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Полезные расширения для браузера, о которых мало кто знает

Полезные расширения для браузера, о которых мало кто знает

Автор:
14 апреля 2023 15:17
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в хозяйстве пригодится   онлайн-утилиты   полезно   полезные расширения   полезные штуки   расширения chrome   расширения хром   
2016
17

Николас Кейдж попал на обложку не просто так. Есть целое расширение, которое заменяет все фото на лица Кейджа. Все остальные расширения для Chrome в этом посте гораздо полезнее.

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Очень полезное расширение для тех, кто пользуется VPN. Оно может подделать данные о вашем местоположении (часовой пояс, язык и т. д.), чтобы они соответствовали местоположению VPN.

Это расширение невероятно полезно, если вам постоянно нужен доступ к большому количеству научных журналов и т. д.

Также для получения бесплатной информации в интернете вам пригодится сайт 12ft.io, который автоматически удаляет платный доступ к новостным статьям, рекламные баннеры и другие всплывающие окна. Работает с большинством сайтов с платным доступом.


Тот факт, что все веб-сайты резко перешли на картинки в формате webm, причиняет вам массу неудобств? Установите это расширение и скачивайте изображения в формате PNG, как и должно быть.



Если вам нужно что-то постоянно проверять на странице, чтобы в нужное время кликнуть в нужное место, с помощью этого расширения вы можете автоматически обновлять её каждые несколько секунд.

Это расширение для YouTube, которое позволяет пропускать рекламные вставки. Ну вдруг вы не хотите слушать, как вам пытаются что-то продать! Таймкоды спонсорских вставок сообщают другие пользователи этого приложения.



Расширение Fireshot сохраняет веб-страницу целиком в виде файла PDF или PNG.

Если вы оказались на сайте с ужасным интерфейсом (например, на страницах Fandom), это расширение вас просто спасёт. Нужно просто нажать на кнопку «Найти стили», и все подходящие стили, созданные другими людьми, отобразятся в порядке убывания популярности. Выбираете подходящий и устанавливаете его одним щелчком. Готово.

Утилита для того, чтобы снова включить на YouTube счётчик дизлайков, ранее отключённый видеохостингом.

Это расширение поможет одним щелчком мыши отформатировать статью, убрав из неё все отвлекающие факторы: всплывающие окна, требующие от вас входа в систему, рекламу, комментарии, стиль. И вы получите просто текст в формате, удобном для чтения.

CrxMouse Chrome позволяет щёлкнуть правой кнопкой мыши, а затем двигать мышь жестом для навигации. Например. Я щёлкаю правой кнопкой мыши и тащу влево: это возвращает меня на страницу назад. Щёлкаю правой кнопкой мыши, тащу вправо — попадаю на страницу вперёд. Щелчок правой кнопкой мыши вверх и вниз перезагружает страницу. Можно установить различные жесты для различных действий.

Если любите везде устанавливать тёмную тему, Dark Reader отлично вам подойдёт. Хорошо работает на большинстве сайтов, только иногда бывает трудно разобрать текст.

Многие страницы теперь отключают правый клик, потому что не хотят, чтобы вы сохранили себе их картинки или видео. Расширение помогает это обойти.

Это расширение увеличивает изображения/видео до полного размера при наведении мышки. Просто наводите мышку и сразу же видите, что там изображено на картинке, и не надо её отдельно открывать. К сожалению, расширение срабатывает только в половине случаев.



Откройте это расширение, когда воспроизводится песня или какое-то аудио, и оно найдёт для вас эту песню (даже если она в необычной аранжировке).



Это расширение идеально для того, чтобы подшутить над коллегами или друзьями. Оно заменяет все изображения на странице, которую просматривает пользователь, разными фотографиями и гифками Николаса Кейджа.

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Метки: в хозяйстве пригодится   онлайн-утилиты   полезно   полезные расширения   полезные штуки   расширения chrome   расширения хром   
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18k
Александр Час назад
Поставил АНА мьюзик, работает.
Спасибо
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10k
Бритва 12 минут назад
>автоматически удаляет платный доступ к новостным статьям
ничо не понял, и совсем не интересно.

>Return YouTube Dislike
А как оно работает? показывает скрытые дизлайки?

>Таймкоды спонсорских вставок сообщают другие пользователи этого приложения.

Полезная тема, особенно для наших ютуберов: рекламу совсем делать разучились, вставляют интеграции по 3-5 минут. Но подобным сервисом можно и злоупотреблять.
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2k
Froll Полчаса назад
Easy Auto Refresh
В стародавние времена,когда Opera была старым,классным браузером,эта функция была там.Часто пользовался.
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614
Sergei Bus Полчаса назад
Редкая полезная статья на фишках! Автору -- респект!
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16k
Голос Вселенной Полчаса назад
А есть расширение, которое "снимает лифчики"? - т.е. отображает всех женщин на страничках в обнаженном виде? Друг интересуется уже не первый год.....
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15k
эмосурикат прямоползающий 40 минут назад
я что-то не уверен что дизлайки или платные подписки будут работать
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74k
Viktor Час назад
А "CrxMouse Chrome" прикольное, установил.
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