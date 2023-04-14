Полезные расширения для браузера, о которых мало кто знает

Если вы оказались на сайте с ужасным интерфейсом (например, на страницах Fandom), это расширение вас просто спасёт. Нужно просто нажать на кнопку «Найти стили», и все подходящие стили, созданные другими людьми, отобразятся в порядке убывания популярности. Выбираете подходящий и устанавливаете его одним щелчком. Готово.