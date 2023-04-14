Полезные расширения для браузера, о которых мало кто знает

Николас Кейдж попал на обложку не просто так. Есть целое расширение, которое заменяет все фото на лица Кейджа. Все остальные расширения для Chrome в этом посте гораздо полезнее.
Vytal
Очень полезное расширение для тех, кто пользуется VPN. Оно может подделать данные о вашем местоположении (часовой пояс, язык и т. д.), чтобы они соответствовали местоположению VPN.
Unpaywall
Это расширение невероятно полезно, если вам постоянно нужен доступ к большому количеству научных журналов и т. д.
Также для получения бесплатной информации в интернете вам пригодится сайт 12ft.io, который автоматически удаляет платный доступ к новостным статьям, рекламные баннеры и другие всплывающие окна. Работает с большинством сайтов с платным доступом.
Save Image as PNG
Тот факт, что все веб-сайты резко перешли на картинки в формате webm, причиняет вам массу неудобств? Установите это расширение и скачивайте изображения в формате PNG, как и должно быть.
Easy Auto Refresh
Если вам нужно что-то постоянно проверять на странице, чтобы в нужное время кликнуть в нужное место, с помощью этого расширения вы можете автоматически обновлять её каждые несколько секунд.
SponsorBlock
Это расширение для YouTube, которое позволяет пропускать рекламные вставки. Ну вдруг вы не хотите слушать, как вам пытаются что-то продать! Таймкоды спонсорских вставок сообщают другие пользователи этого приложения.
Fireshot
Расширение Fireshot сохраняет веб-страницу целиком в виде файла PDF или PNG.
Если вы оказались на сайте с ужасным интерфейсом (например, на страницах Fandom), это расширение вас просто спасёт. Нужно просто нажать на кнопку «Найти стили», и все подходящие стили, созданные другими людьми, отобразятся в порядке убывания популярности. Выбираете подходящий и устанавливаете его одним щелчком. Готово.
Утилита для того, чтобы снова включить на YouTube счётчик дизлайков, ранее отключённый видеохостингом.
JustRead
Это расширение поможет одним щелчком мыши отформатировать статью, убрав из неё все отвлекающие факторы: всплывающие окна, требующие от вас входа в систему, рекламу, комментарии, стиль. И вы получите просто текст в формате, удобном для чтения.
CrxMouse Chrome
CrxMouse Chrome позволяет щёлкнуть правой кнопкой мыши, а затем двигать мышь жестом для навигации. Например. Я щёлкаю правой кнопкой мыши и тащу влево: это возвращает меня на страницу назад. Щёлкаю правой кнопкой мыши, тащу вправо — попадаю на страницу вперёд. Щелчок правой кнопкой мыши вверх и вниз перезагружает страницу. Можно установить различные жесты для различных действий.
Если любите везде устанавливать тёмную тему, Dark Reader отлично вам подойдёт. Хорошо работает на большинстве сайтов, только иногда бывает трудно разобрать текст.
Enable right click
Многие страницы теперь отключают правый клик, потому что не хотят, чтобы вы сохранили себе их картинки или видео. Расширение помогает это обойти.
HoverZoom
Это расширение увеличивает изображения/видео до полного размера при наведении мышки. Просто наводите мышку и сразу же видите, что там изображено на картинке, и не надо её отдельно открывать. К сожалению, расширение срабатывает только в половине случаев.
AHA Music
Откройте это расширение, когда воспроизводится песня или какое-то аудио, и оно найдёт для вас эту песню (даже если она в необычной аранжировке).
Ncage
Это расширение идеально для того, чтобы подшутить над коллегами или друзьями. Оно заменяет все изображения на странице, которую просматривает пользователь, разными фотографиями и гифками Николаса Кейджа.
Источник:
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Спасибо
ничо не понял, и совсем не интересно.
>Return YouTube Dislike
А как оно работает? показывает скрытые дизлайки?
>Таймкоды спонсорских вставок сообщают другие пользователи этого приложения.
Полезная тема, особенно для наших ютуберов: рекламу совсем делать разучились, вставляют интеграции по 3-5 минут. Но подобным сервисом можно и злоупотреблять.
В стародавние времена,когда Opera была старым,классным браузером,эта функция была там.Часто пользовался.