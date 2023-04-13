В США сорвали концерт Макса Покровского* и группы «Ногу свело!»

Сразу стоит заметить, что концерт беглых музыкантов задумывался как антивоенный и имел ярко выраженную политическую повестку. Однако, к сопротивлению организаторов мероприятия в самом сердце Америки блудные музыканты психологически оказались не готовы.

Началось все с того, что в день мероприятия хозяева концертной площадки подняли цену за аренду втрое. Поводом послужило помпезное прибытие музыкантов «Ногу свело!» на автобусе с надписью «We stand with Ukraine»: