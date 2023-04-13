В США сорвали концерт Макса Покровского* и группы «Ногу свело!»

У иногента Покровского большие проблемы в самой свободной и демократичной стране на Земле. Как сообщает ИА Regnum, руководство клуба в американском Орландо сначала всячески саботировало выступление рокеров-релокантов, а посреди концерта и вовсе выключило свет в зале и попросило группу покинуть заведение.
Сразу стоит заметить, что концерт беглых музыкантов задумывался как антивоенный и имел ярко выраженную политическую повестку. Однако, к сопротивлению организаторов мероприятия в самом сердце Америки блудные музыканты психологически оказались не готовы.
Началось все с того, что в день мероприятия хозяева концертной площадки подняли цену за аренду втрое. Поводом послужило помпезное прибытие музыкантов «Ногу свело!» на автобусе с надписью «We stand with Ukraine»:
«Нам просто не дали вчера доиграть антивоенный концерт против российской агрессии в Украине, а в день мероприятия организаторы выставили ценник за аренду в 3 раза больше, чем заявляли ранее», – пожаловался лидер группы.
На этом пакости со стороны организаторов, по словам Покровского, не закончились.
«Эти с*** хотели поломать эту атмосферу. Но если у российских властей это не вышло, то куда с ними тягаться какому-то клубу? Прям вспомнились совковые времена, когда за нами бегали менты, и нам вырубали электричество. Только здесь крутые качки в брониках с надписью Security», - посетовал Макс Покровский.
В России Покровский признан иноагентом. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции Российской Федерации.
Музыкант Покровский выступал в поддержку недружественной страны Украины, сообщает Минюст РФ. Также он был связан с иностранными структурами, собирал средства на поддержку Украины, - пишет ИА Regnum.
Источник:
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Орландо - это город в американском штате Флорида.
Видео с концерта(таки состоявшегося, хоть и втридорога):
Звезды, пля...
Кто его слушал добровольно (не связанным и с крляпом во рту? )
Црамба-he - сама\\ разумная песня была. Но за столько времени, даже остатки спмнного мозга (что писала текст), разложилась не только в ноль - в Минус