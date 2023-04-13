FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7454 поста • 867 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
В США сорвали концерт Макса Покровского* и группы «Ногу свело!»

В США сорвали концерт Макса Покровского* и группы «Ногу свело!»

Автор:
13 апреля 2023 22:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Ногу свело   США   иногент   отмена   покровский   срыв   
1143
2

У иногента Покровского большие проблемы в самой свободной и демократичной стране на Земле. Как сообщает ИА Regnum, руководство клуба в американском Орландо сначала всячески саботировало выступление рокеров-релокантов, а посреди концерта и вовсе выключило свет в зале и попросило группу покинуть заведение.

Сразу стоит заметить, что концерт беглых музыкантов задумывался как антивоенный и имел ярко выраженную политическую повестку. Однако, к сопротивлению организаторов мероприятия в самом сердце Америки блудные музыканты психологически оказались не готовы.

Началось все с того, что в день мероприятия хозяева концертной площадки подняли цену за аренду втрое. Поводом послужило помпезное прибытие музыкантов «Ногу свело!» на автобусе с надписью «We stand with Ukraine»:

«Нам просто не дали вчера доиграть антивоенный концерт против российской агрессии в Украине, а в день мероприятия организаторы выставили ценник за аренду в 3 раза больше, чем заявляли ранее», – пожаловался лидер группы.

На этом пакости со стороны организаторов, по словам Покровского, не закончились.

«Эти с*** хотели поломать эту атмосферу. Но если у российских властей это не вышло, то куда с ними тягаться какому-то клубу? Прям вспомнились совковые времена, когда за нами бегали менты, и нам вырубали электричество. Только здесь крутые качки в брониках с надписью Security», - посетовал Макс Покровский.

В России Покровский признан иноагентом. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции Российской Федерации.

Музыкант Покровский выступал в поддержку недружественной страны Украины, сообщает Минюст РФ. Также он был связан с иностранными структурами, собирал средства на поддержку Украины, - пишет ИА Regnum.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Концерт   Ногу свело   США   иногент   отмена   покровский   срыв   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
203
Terrapevt Полчаса назад
Вод ведь фуфлыжник, извиняюсь, в советские времена за ним бегали, ему в 1990 гожу 22 года было, а последние 5-10 лет союза ни кто ни за кем не бегал. Ленинградский рок клуб был вполне официальным местом, в дк Гарбунова так же официально проходили концерты. Кинчев, Цой, Шевчук, Бутусов, Гребенщиков и остальные - вот они еще застали, а Покровский просто примазывается, вряд ли бы его пустили на сцену в 10-15 лет. Он вообще где в районе 90-го вылез с харамабуру и стишками. Государство его прессовало, ага, ляпнул и свалил обосравшись содеянного, вот и вся история.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лебовски Полминуты назад
Вот зачем нам напоминать лишний раз о всяких передастах. Минус за это!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 10 минут назад
Во первых мне не интересна их судьба, во вторых не понимаю зачем нам про них напоминать , а в третьих - странно их пригласили в клуб , организовали концерт , и потом сами же стали им мешать ?? тогда нахрена организовывали ? Или они арендовали площадку но не предупредили что там будет ? тогда дерьмовая организация и дерьмовый клуб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Fish 12 минут назад
Максимко плакало)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pill 17 минут назад
Макс, Remember Хару Мамбуру уже?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 20 минут назад
А почему американцы это сделали..? По мне так чтото не договаривают..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer 40 минут назад
>>> в американском штате Орландо

Орландо - это город в американском штате Флорида.
Видео с концерта(таки состоявшегося, хоть и втридорога):

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
albedo 44 минуты назад
Иуды презираемы во всем мире.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
!ГЕНнадий 49 минут назад
"Тупо зело"...
Кто его слушал добровольно (не связанным и с крляпом во рту? )
Црамба-he - сама\\ разумная песня была. Но за столько времени, даже остатки спмнного мозга (что писала текст), разложилась не только в ноль - в Минус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70538



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20+ занимательных кадров, которые открывают разные грани мира
20+ занимательных кадров, которые открывают разные грани мира
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
Набирающие популярность в сообществах
Хотите посмотреть как менялась цена на древесный уголь в Пятерочке ?
Хотите посмотреть как менялась цена на древесный уголь в Пятерочке ?
Правила безопасной езды в условиях тумана
Правила безопасной езды в условиях тумана
Из-за ошибки в приложении "найти iPhone" страдает невиновный житель США (видео)
Из-за ошибки в приложении "найти iPhone" страдает невиновный житель США (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#история#Прикол#факты#интересное#позитив#Россия#наука#Автовсячина
#в мире#интересно#машина#подборка#аварии#забавно#Приколы#картинки#соцсети#Разное
#Юмор#автомир#животные#дтп#авто аварии#люди#улыбнуло#кино#удивительно#маразм
Ты просто космос, Тинькофф Ты просто космос, Тинькофф В Тбилиси внезапно отменили запланированный концерт Андрея Макаревича В Тбилиси внезапно отменили запланированный концерт Андрея Макаревича "Я не стану ни под кого прогибаться": неожиданный поворот в деле об отмене чернокожего комика "Я не стану ни под кого прогибаться": неожиданный поворот в деле об отмене чернокожего комика День, когда едва не пленили Джека Воробья: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд День, когда едва не пленили Джека Воробья: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд Ещё один "обедневший": Макс Покровский выступит в Санкт-Петербурге осенью Ещё один "обедневший": Макс Покровский выступит в Санкт-Петербурге осенью В Европе продолжают отменять концерты сбежавшей из России группы Little Big В Европе продолжают отменять концерты сбежавшей из России группы Little Big

На что жалуетесь?

Вернуться