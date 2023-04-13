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Художник Павел Попов

Художник Павел Попов

Автор:
13 апреля 2023 21:36
Метки: живопись   искусство   картины   
282
34

Павел Попов родился в 1966г. В городе Пермь. В 1994г. поступил в Российскую Академию живописи, скульптуры и архитектуры, учился в мастерской исторической живописи под руководством профессора И. С. Глазунова. За успехи в учебе получал стипендию Президента Российской федерации и был премирован поездкой в Италию. С 2000 по 2002г. преподавал в Академии живописи, ваяния и зодчества. Член Московского союза художников.

Интересного просмотра!

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Метки: живопись   искусство   картины   
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32k
Юр21 11 часов назад
Душевно!
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28k
Юрьевич 8 часов назад
Один дятел на ниве припарковался посреди дороги, второй прямо посреди пляжа припарковался...

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Юганск

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