Павел Попов родился в 1966г. В городе Пермь. В 1994г. поступил в Российскую Академию живописи, скульптуры и архитектуры, учился в мастерской исторической живописи под руководством профессора И. С. Глазунова. За успехи в учебе получал стипендию Президента Российской федерации и был премирован поездкой в Италию. С 2000 по 2002г. преподавал в Академии живописи, ваяния и зодчества. Член Московского союза художников.

Интересного просмотра!