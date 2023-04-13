Папа вам не папа: чумовые фото от отцов, которые сидят с детьми

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Подход к воспитанию у матерей и отцов сильно отличается. Чаще всего с ними веселее, беззаботнее и не так правильно, как с мамой. Можно и побеситься вдоволь, и вредной еды поесть. Мы собрали смешные кадры от любящих отцов.
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6. "Моя дочка узнала, что она будет старшей сестрой - и не очень довольна" - такие фото могут делать только отцы
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