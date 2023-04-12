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"Просто нужно быть настоящим мужиком": украинка окончательно разочаровалась в немцах и жалуется

"Просто нужно быть настоящим мужиком": украинка окончательно разочаровалась в немцах и жалуется

Автор:
12 апреля 2023 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   беженка   видео   девушки   жалоба   забавно   немцы   украинка   
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Девушку не устраивает поведение немецких парней, которые ведут себя не по-мужски. За год в Европе она абсолютно разуверилась в том, что сможет найти себе подходящую пару. Печаль-беда.

Первые впечатления от жизни в "жирной" Европе у некоторых девушек могут быть подпорчены от общения с местными парнями. К примеру, эта украинка не понимает, почему немецкие мужчины ведут себя как-то не так. Они самодостаточны, и не хотят платить за девушек в кафе. И вообще, хочешь - приезжай, не хочешь - никто не будет уговаривать. Как же так?


Вообще, у украинок почему-то очень много требований к европейцам. Девушки не понимают, почему их кавалеры не стремятся баловать своих пассий дорогими подарками и не ведутся на намёки. Да что там - даже если немцу прямым текстом сказать, что его возлюбленной нужен айфон, он не почешется. А еще эти фрицы заставляют убирать квартиру. Совсем охамели!


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Метки: Германия   беженка   видео   девушки   жалоба   забавно   немцы   украинка   
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30  комментариев
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25k
Влад 58 минут назад
А что не так? Хотели равноправия - жрите, не обляпайтесь.
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912
vandergur Полминуты назад
Если она украинка, то херли по русски говорит
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59k
pynh Минуту назад
а чо с ибалом у хохлухи? нарисовата-нафотошопана?
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5k
vasilykopkov 4 минуты назад
Зовите медведя!!!...
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3k
leofox 5 минут назад
Ну пусть в родную Усраину проезжает назад к Мыколам там и самогона нальют и салом накормят и за сельским клубом в позе египетской лошадки пожалеют "несчастную"...
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16k
Голос Вселенной 6 минут назад
Лицо, не обезображенное интеллектом, голова без единой мысли... Задает вопрос "Зачем мне такой мужчина?" - лучше было бы задать "Зачем этому мужчине такая женщина???"...
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2k
Dema 7 минут назад
Так и живи прекрасно раз можешь,кто тебе не даёт?
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2k
Bar 12 минут назад
Сосалоеды, как всегда, пытаются жить за чужой счёт.
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37k
Aleks 15 минут назад
Меркантильную су.ку обозвали меркантильной су.кой... Куда катится мир?
Добро пожаловать в европу епта!
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16
eric Aleks 3 минуты назад
так как раз это не свойственно Европе, ведь у них извращения называют нормой!
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24k
Михаил Сметанкин 15 минут назад
Приехала в другую страну и всех учит там жить. Как говорится, со своим самоваром...
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3k
Pill 20 минут назад
Хватит постить эту мневседолжныбл@дь
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584
Аристарх Севидов 20 минут назад
Почему не на мове?
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22k
homerchik 20 минут назад
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5k
Психологическая поддержка 22 минуты назад
Ха-ХА
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8k
Владимир Полчаса назад
Перед тем, как общаться с немцами, хотя бы ознакомилась с их менталитетом. Что видят немцы в своей женщине......
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3k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
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4k
Kozlodoev Полчаса назад
Я вот не немец, но тоже этой бабе ничего не дал бы. Не нравится она мне.
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16
eric Kozlodoev 3 минуты назад
зато просмотры имеет, надо проходить мимо таких и не обращать внимания
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16k
K7OO 40 минут назад
Эту девочку можно понять. Она видит, как Европа наперегонки осыпает Украину дорогими подарками, потакает всем ее капризам, демонстративно закрывает глаза на любые ее косяки. И искренне не может понять, почему то же самое не происходит на бытовом уровне.
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74k
Доктор Джонс 41 минуту назад
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2k
ChePaev 45 минут назад
Да потому что вы, приехавшие на правах беженцев и побирушек, для них там на правах животных. Европа и так стонет от мигрантов из африки, а тут еще вы. Иждивенцев не любят нигде, а наглых и хамоватых иждивенцев, как вы, тем более.
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15k
ss 50 минут назад
Типичная иждивенка. Она-то мечтала, что найдёт себе принца-идиота, который посадит её на трон, а сам будет пахать, как папа Карло, и осыпать её золотыми сольдо.
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