"Просто нужно быть настоящим мужиком": украинка окончательно разочаровалась в немцах и жалуется

Первые впечатления от жизни в "жирной" Европе у некоторых девушек могут быть подпорчены от общения с местными парнями. К примеру, эта украинка не понимает, почему немецкие мужчины ведут себя как-то не так. Они самодостаточны, и не хотят платить за девушек в кафе. И вообще, хочешь - приезжай, не хочешь - никто не будет уговаривать. Как же так?