"Просто нужно быть настоящим мужиком": украинка окончательно разочаровалась в немцах и жалуется

Девушку не устраивает поведение немецких парней, которые ведут себя не по-мужски. За год в Европе она абсолютно разуверилась в том, что сможет найти себе подходящую пару. Печаль-беда.
Первые впечатления от жизни в "жирной" Европе у некоторых девушек могут быть подпорчены от общения с местными парнями. К примеру, эта украинка не понимает, почему немецкие мужчины ведут себя как-то не так. Они самодостаточны, и не хотят платить за девушек в кафе. И вообще, хочешь - приезжай, не хочешь - никто не будет уговаривать. Как же так?
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Вообще, у украинок почему-то очень много требований к европейцам. Девушки не понимают, почему их кавалеры не стремятся баловать своих пассий дорогими подарками и не ведутся на намёки. Да что там - даже если немцу прямым текстом сказать, что его возлюбленной нужен айфон, он не почешется. А еще эти фрицы заставляют убирать квартиру. Совсем охамели!
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Добро пожаловать в европу епта!