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В Эстонии собрались разрешить однополые браки

В Эстонии собрались разрешить однополые браки

Автор:
10 апреля 2023 14:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: женщина   закон   лгбт   мужчина   однополый брак   партия   эстония   
1359
4

Странно, что только сейчас.

В Эстонии, как и в Латвии, в брак могут вступать совершеннолетние мужчина и женщина. Так было прописано в Семейном законодательстве. Да и жители страны к однополой любви относились прохладно: в 2016 году против легализации таких браков выступило 60% населения.

Хотя это было уже формальностью - в 2014-м приняли «Закон о сожительстве». Он регулировал имущественные отношения в гражданском браке, в том числе и в однополом. Так что все эти 60% «отказников» никакой роли уже не играли.

Теперь же закон хотят изменить. Три политические партии: Партия реформ, Ээсти 200 и Социал-демократическая партия подписали соглашение - теперь они вместе будут «рулить» страной. И одна из первых инициатив - поправки в пользу однополых браков.

Мы изменим семейное законодательство таким образом, чтобы брак заключался между двумя совершеннолетними.

А слова «мужчина» и «женщина» уберут. ЛГБТ-сообщество возликовало.

Но никто не объясняет, для чего это делается - почему в западных странах так проталкивают ЛГБТ?

Конспирологи уверяют, что для ещё большего разобщения общества и уменьшения населения. Оптимисты заявляют, что для безграничной свободы и самовыражения. А реалисты хмуро смотрят на развевающийся флаг ЛГБТ и не говорят ничего.

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Метки: женщина   закон   лгбт   мужчина   однополый брак   партия   эстония   
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24  комментария
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
так держать! деградировать, так до последнего!
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29k
Григорий 6 минут назад
У.. Грусть печаль. Даже в Монтане появился такой центр! А ведь я был уверен, что там исключительно суровые парни. Видать нашелся ковбой, что выпас другого ковбоя.
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11k
kaboza 8 минут назад
ПРОДОЛЖАЙТЕ !!!! горячие истонскии [мат]))))
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517
adssaf afasffdsga 9 минут назад
В Польше долбиться разрешили 91 год назад. Соответственно, задержка Эстонии составляет 91 год - не так уж и много, я вам скажу. Бывало и подольше думали.
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881
KASPER 23 минуты назад
ТУТ ГЛАВНОЕ НЕ СПУГНУТЬ...В СМЫСЛЕ ,,НЕ МЕШАТЬ,,
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12k
Ivan Полчаса назад
В Эстонии собрались разрешить однополые бракиПосмотреть
В Эстонии собрались разрешить однополые браки
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3k
Olegsky 39 минут назад
Так, Эстония, во всём стремится соответствовать пиндосам. Ни для кого не секрет, что в правительстве, много 3,14dоров и лесби. Для себя стараются
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40k
Сергей 40 минут назад
Да и хрен на этих чухонцев, меньше народа больше кислорода.
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13
Фома Киняев 42 минуты назад
прибалийские вымираты - туда вам и дорога!!
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4k
MPEG-8 45 минут назад
Два эстонских гея у доктора:
- У нас почему-то нет детей!
- Попробуйте поменяться ролями.
На следующем приеме:
- Детей нет все равно...
- А, я понял! Вы пользуетесь презервативами!
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17k
тов.Suhov 47 минут назад
Пусть только на этом не останавливаются.
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26k
Serg2001 53 минуты назад
Не... Это элгэбэтешное "вжух" неспроста... Явно кто-то по всему миру сознательно, планомерно и упорно эту гомосятину разгоняет. Плюют на мнение большинства, на законы природы, на религиозные постулаты, на нормы морали и приличия. А вот для чего всё это делается и к чему "цивилизованный запад" стремится и пытается втянуть в это всю планету, возможно скоро выяснится.
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1k
Просто прохожий Час назад
3,14...расы всех стран оъединяйтесь! Учитывая численность выродков прибалтянских стран и их политику можно считать что земли уже освободились для других народов и всё без единого выстрела.
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74k
Доктор Джонс Час назад
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12k
Андрей А Час назад
Правильной дорогой идут нетоварищи!
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Но никто не объясняет, для чего это делается - почему в западных странах так проталкивают ЛГБТ?
====
Чем больше педерастов - тем меньше населения.
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3
eric ♚ Мрачный Жнец ♚ 17 минут назад
скорее всё таки дело во власти - чем больше педерастов тем меньше они задают вопросов о политике, занимаясь борьбой за свои виртуальные права
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12k
..: Атеист :.. Час назад
Пускай выраждаются.. арабы с азиатами займут территорию, мы чуть заберем потом.
Дураки не должны размножаться))
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3
eric ..: Атеист :.. 18 минут назад
арабы с азиатами тоже не подарок. Нужно развивать и поддерживать нормальных людей
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
6k
Бу 2 часа назад
НЕТ - ПИ*ДА*РАМ! из ЛГБТ ответ
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August

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