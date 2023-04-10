В Эстонии собрались разрешить однополые браки

Странно, что только сейчас.
В Эстонии, как и в Латвии, в брак могут вступать совершеннолетние мужчина и женщина. Так было прописано в Семейном законодательстве. Да и жители страны к однополой любви относились прохладно: в 2016 году против легализации таких браков выступило 60% населения.
Хотя это было уже формальностью - в 2014-м приняли «Закон о сожительстве». Он регулировал имущественные отношения в гражданском браке, в том числе и в однополом. Так что все эти 60% «отказников» никакой роли уже не играли.
Теперь же закон хотят изменить. Три политические партии: Партия реформ, Ээсти 200 и Социал-демократическая партия подписали соглашение - теперь они вместе будут «рулить» страной. И одна из первых инициатив - поправки в пользу однополых браков.
Мы изменим семейное законодательство таким образом, чтобы брак заключался между двумя совершеннолетними.
А слова «мужчина» и «женщина» уберут. ЛГБТ-сообщество возликовало.
Но никто не объясняет, для чего это делается - почему в западных странах так проталкивают ЛГБТ?
Конспирологи уверяют, что для ещё большего разобщения общества и уменьшения населения. Оптимисты заявляют, что для безграничной свободы и самовыражения. А реалисты хмуро смотрят на развевающийся флаг ЛГБТ и не говорят ничего.
Источник:
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- У нас почему-то нет детей!
- Попробуйте поменяться ролями.
На следующем приеме:
- Детей нет все равно...
- А, я понял! Вы пользуетесь презервативами!
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Чем больше педерастов - тем меньше населения.
Дураки не должны размножаться))