В Эстонии собрались разрешить однополые браки

В Эстонии, как и в Латвии, в брак могут вступать совершеннолетние мужчина и женщина. Так было прописано в Семейном законодательстве. Да и жители страны к однополой любви относились прохладно: в 2016 году против легализации таких браков выступило 60% населения.

Хотя это было уже формальностью - в 2014-м приняли «Закон о сожительстве». Он регулировал имущественные отношения в гражданском браке, в том числе и в однополом. Так что все эти 60% «отказников» никакой роли уже не играли.