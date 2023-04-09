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Москва глазами классика советской фотографии. Прогулка по Москве 50-х годов

Москва глазами классика советской фотографии. Прогулка по Москве 50-х годов

Автор:
09 апреля 2023 22:05
Метки: СССР   Фотографии   история   
363
25

Москва 1950-х годов на фотографиях Семёна Фридлянда.

Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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