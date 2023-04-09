Москва глазами классика советской фотографии. Прогулка по Москве 50-х годов

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Москва 1950-х годов на фотографиях Семёна Фридлянда.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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9.
Южный павильон станции метро «Динамо», 1956 год.
Система общественного транспорта Москвы была модернизирована с открытием Московского метрополитена в 1935 году, а в 1950-х годах сеть метро расширилась, чтобы охватить большую часть города.
11.
Вид на здания МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 50-е город претерпел масштабную реконструкцию и развитие, были построены знаковые достопримечательности, такие как Московский государственный университет и небоскребы «Семь сестер».
23.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 1958 год.
Выставка произведений живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства из музеев Германской Демократической Республики.
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Метки: СССР Фотографии история
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