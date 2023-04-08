Боди позитив, чайлд фри, ЛГБТ, феминизм - возможно, звенья одной цепи

Но на земле сейчас 8 млрд человек и оно растет. Считается, что максимальное количество людей, которые может прокормить наша планета - 10 млрд, но эти люди должны ограничивать себя в питании. По расчетам на каждого человека должно приходиться по 1,9 ГА земли для его выживания. Если же рассматривать темпы потребления среднего американца, то таких людей земля выдержит не более 1,5 млрд человек, при этом на каждого будет приходиться более 9 ГА земли. (Эти цифры приводят на западе, не факт, что они правильные - это обоснование всех их теорий по перенаселению).





В общем суть одна - столько людей, как сейчас, с их темпом роста, быстро израсходуют все ресурсы. В случае голода начнется мировая война за ресурсы которая закончится крахом цивилизации, особенно западной.





А вот 2 миллиарда - это нормально, больше и не надо. Вспоминается золотой век западной цивилизации, когда была монархия и люди четко были поделены на рабов и знать.





Но что делать с остальными 6 млрд человек? Убить их - не получится, много шума поднимут, в других странах вообще не достать людей, чтобы перебить, а то еще и ЯО у некоторых имеется, ответят - тут уже не до золотого миллиарда будет, тут уже встанет вопрос выживания человека, как вида.





Но запад придумал хитрый план: Нужно, чтобы лишние люди сами выродились и вымерли.

Для этого запад делает все, что может, давайте рассмотрим яркие напримеры:



