Боди позитив, чайлд фри, ЛГБТ, феминизм - возможно, звенья одной цепи

А вы тоже заметили?
Судя по всему на западе очень активно следуют своей же теории "золотого миллиарда". По этой теории только один миллиард человек на земле должен жить хорошо, и еще один миллиард должны быть их рабами, все остальные люди - лишние.
Но на земле сейчас 8 млрд человек и оно растет. Считается, что максимальное количество людей, которые может прокормить наша планета - 10 млрд, но эти люди должны ограничивать себя в питании. По расчетам на каждого человека должно приходиться по 1,9 ГА земли для его выживания. Если же рассматривать темпы потребления среднего американца, то таких людей земля выдержит не более 1,5 млрд человек, при этом на каждого будет приходиться более 9 ГА земли. (Эти цифры приводят на западе, не факт, что они правильные - это обоснование всех их теорий по перенаселению).
В общем суть одна - столько людей, как сейчас, с их темпом роста, быстро израсходуют все ресурсы. В случае голода начнется мировая война за ресурсы которая закончится крахом цивилизации, особенно западной.
А вот 2 миллиарда - это нормально, больше и не надо. Вспоминается золотой век западной цивилизации, когда была монархия и люди четко были поделены на рабов и знать.
Но что делать с остальными 6 млрд человек? Убить их - не получится, много шума поднимут, в других странах вообще не достать людей, чтобы перебить, а то еще и ЯО у некоторых имеется, ответят - тут уже не до золотого миллиарда будет, тут уже встанет вопрос выживания человека, как вида.
Но запад придумал хитрый план: Нужно, чтобы лишние люди сами выродились и вымерли.
Для этого запад делает все, что может, давайте рассмотрим яркие напримеры:
Суть простая - не нужно переживать за свой внешний вид, свое тело, свое здоровье, нужно принимать себя таким, какой ты есть. А стать больным и с лишним весом активно помогают западные корпорации - фастфуды, кока кола и т.д., причем по всему миру. В рамках этого движения запрещено порицать людей с избыточной массой тела, чтобы мотивировать их худеть, поощряется не следить за своим здоровьем. Это, в свою очередь, сокращает продолжительность жизни, так же лишний вес влияет на репродуктивную функцию (проблемы с гормональным фоном, проблема забеременеть и выносить, проблемы с тестостероном у мужчин со всеми вытекающими последствиями). - Как итог, люди с проблемами не пытаются их исправить, тем самым быстрее умирают, не давая потомства в том количестве, в котором могли, снижая численность населения.
Сейчас это движение в штатах набрало колоссальный разбег - это просто какая то чума 21-го века! Посмотрите на график, как количество людей, взрослых людей, ассоциируют себя с ЛГБТ, по годам. И они будут рассказывать что никакой пропаганды не существует? Ведь в СГА с 1970-х годов перестали притеснять геев.
А вот данные более свежие, но уже на момент 2022 года: 20% западной молодежи считает себя ЛГБТ
Это уже не просто движения за права, а какая то секта, у них свой Бог, своя вера, свои пророки, в общем все укладывается в понятие секта. Так же идет активная ее пропаганда, даже в детских мультфильмах, даже от студии "Дисней"
Более того, в последнее время появились группировки вооруженных агрессивных трансов, которые совершают атаки на обычных людей, подобно разным другим радикальным тер. организациям (Вспомните недавнее нападение транса в христианской школе в США на фоне своих взглядов). Эти организации открыто призывают трансов вооружаться и бороться за "свои права и чувства". Хотя в западной голубятне им вообще все можно, не понятно за что они собираются бороться.
Так же любые представители этой культуры не размножаются - опять таки все для снижения населения.
Все эти представители ЛГБТ не дадут потомства, а с учетом того, что они употребляют кучу гормонов и блокаторов полового созревания, а так же некоторые еще в подростковом возрасте подвергаются операциям по смену пола, это снижает их продолжительность жизни, и зачастую и возможности иметь детей в будущем, если они передумают быть геями. В общем еще одна возможность сократить население - движение к золотому миллиарду.
Еще одно движение, в том числе и для тех, кто не подкинулся на гей-пропаганду. Суть проста - у тебя нет детей, ты живешь для себя и в свое удовольствие. Выглядит заманчиво! Человек живет полностью для себя, голова ни за что не болит, он свободно путешествует, денег на все хватает, и потом он умирает не дав прирост населения. - Идеально для золотого миллиарда, умер счастливым, так и не поняв, что он жертва пропаганды. Хотя чего лукавить, больше половины чайлд фри периодически грустят о своем выборе, особенно, когда становятся старыми и понимают, что никогда уже не смогут иметь своих детей, но признать это - никогда.
Ещё одно движение - феминизм. Там чаще всего встречаются и ЛГБТ и Чайлд фри. Под соусом борьбы за права женщин активно продвигаются и эти идеи. Так же это меняет сам характер женщины - они просто теряют свою женственность и становятся мало интересны мужчинам. Как итог - снижение рождаемости. - Все для снижения численности населения, привет золотому миллиарду.
Особенно сильно это видно в странах запада. 30 летние мужики ведут себя как наши 15 летние подростки. Проявляется это во всем - в культуре, общении, интернете, жизни, всплывает в новостях. Это в целом изменение возраста, когда человек начинает думать по-взрослому. Раньше это было в 18 лет, сейчас, у них годам к 40. Люди не могут отпустить детство и стараются максимально долго оставаться детьми, с соответствующими рассуждениями и взглядами.
Позволяют себе различные выходки в местах, где это не допустимо (люди из правительства танцуют тверк для соцсети, пожарные пляшут на пожаре, врачи на операции, различные высокопоставленные чиновники, представители офицеров из армии и многие другие, (этого добра хватает на всех уровнях) ведут себя как дети) У нас в стране про таких говорят "У него детство в ж-пе играет". К сожалению эта тенденция крадется и в наше общество. Такое инфантильное отношение у многих в голове, которое сопровождается посредственными знаниями, и страшно, что подобные люди имеют власть. Ведь они будут принимать глупые решения, которые приведут к последствиям на всех уровнях. Почему их там держат? Потому, что ими легко управлять. Нужно продвигать повестку ЛГБТ - надавят на сенатора из заднеприводных и закон пройдет и т.д. Все это в итоге призвано снизить численность населения любой страны, где эта система работает.
Это только основные "западные" ценности, которые видно на поверхности, которые явно необходимы для реализации поставленной задачи - сделать 1 млрд "золотым" и один миллиард - тупых рабов, а остальное население должно выродиться.
В общем это все теория, не претендую на стопроцентную правду, но все же логика в этом, на мой взгляд, присутствует. Жду ваши мнения в комментариях.
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В тоже время в странах Африки и Азии, где имеет место быть наиболее бурный рост населения за счет естественного прироста все эти методы не работают и вряд ли заработают в обозримом будущем.
Думаю, что причина навязывания всей этой мерзости в другом - внедрить новые инструменты доминирования и морального превосходства. "Демократия" и "свобода" работают все хуже, теряют смысловое наполнение и перестают кого-либо сплачивать вокруг самозванных владельцев этих "брендов". Они становятся чем-то вроде "коммунизма" во времена позднего СССР. Вот ребята и придумывают им замену, чтобы не оказаться в положении Советского Союза, который рухнул, лишившись идеологии и смысла существования.
К тому же, все эти новые ценности рассчитаны на общество мега-потребления, которое абсолютно управляемо и полностью зависимо от тех, кто эти ценности внедряет. Полагаю, что как-то так.
А в то, что этих ребят шибко заботят проблемы ресурсов, лично я не верю. Пока они в силе, им самим ресурсов хватит, а остальные пусть делят между собой, что останется. Тут как в том анекдоте:
Папа, водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить?
Нет, сынок, это ты будешь меньше есть!
Кем считается? Кто испытывает проблемы с питанием? Автор лично? Эти бредни уже надоели.
График показывает - К какой возрастной категории относятся 20% ?!
Автор пишет -20% запада геи!
Вообще не за них,но засирать мозги вбросами, в стиле РЕН Тв не получится!
В то же время, основная масса населения - это Азия и Восток (мусульмане), а они не страдают ни бодипозитивом, ни ЛГБТ, ни чайлдфри.
Так что конспирологическая теория не оправдывается.