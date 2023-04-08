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Боди позитив, чайлд фри, ЛГБТ, феминизм - возможно, звенья одной цепи

Боди позитив, чайлд фри, ЛГБТ, феминизм - возможно, звенья одной цепи

Автор:
08 апреля 2023 06:53
Метки: бодипозитив   золотой миллиард   лгбт   феминизм   чайлд-фри   
1994
9

А вы тоже заметили?

Судя по всему на западе очень активно следуют своей же теории "золотого миллиарда". По этой теории только один миллиард человек на земле должен жить хорошо, и еще один миллиард должны быть их рабами, все остальные люди - лишние.

Но на земле сейчас 8 млрд человек и оно растет. Считается, что максимальное количество людей, которые может прокормить наша планета - 10 млрд, но эти люди должны ограничивать себя в питании. По расчетам на каждого человека должно приходиться по 1,9 ГА земли для его выживания. Если же рассматривать темпы потребления среднего американца, то таких людей земля выдержит не более 1,5 млрд человек, при этом на каждого будет приходиться более 9 ГА земли. (Эти цифры приводят на западе, не факт, что они правильные - это обоснование всех их теорий по перенаселению).


В общем суть одна - столько людей, как сейчас, с их темпом роста, быстро израсходуют все ресурсы. В случае голода начнется мировая война за ресурсы которая закончится крахом цивилизации, особенно западной.


А вот 2 миллиарда - это нормально, больше и не надо. Вспоминается золотой век западной цивилизации, когда была монархия и люди четко были поделены на рабов и знать.


Но что делать с остальными 6 млрд человек? Убить их - не получится, много шума поднимут, в других странах вообще не достать людей, чтобы перебить, а то еще и ЯО у некоторых имеется, ответят - тут уже не до золотого миллиарда будет, тут уже встанет вопрос выживания человека, как вида.


Но запад придумал хитрый план: Нужно, чтобы лишние люди сами выродились и вымерли.

Для этого запад делает все, что может, давайте рассмотрим яркие напримеры:


×
×

Суть простая - не нужно переживать за свой внешний вид, свое тело, свое здоровье, нужно принимать себя таким, какой ты есть. А стать больным и с лишним весом активно помогают западные корпорации - фастфуды, кока кола и т.д., причем по всему миру. В рамках этого движения запрещено порицать людей с избыточной массой тела, чтобы мотивировать их худеть, поощряется не следить за своим здоровьем. Это, в свою очередь, сокращает продолжительность жизни, так же лишний вес влияет на репродуктивную функцию (проблемы с гормональным фоном, проблема забеременеть и выносить, проблемы с тестостероном у мужчин со всеми вытекающими последствиями). - Как итог, люди с проблемами не пытаются их исправить, тем самым быстрее умирают, не давая потомства в том количестве, в котором могли, снижая численность населения.

Сейчас это движение в штатах набрало колоссальный разбег - это просто какая то чума 21-го века! Посмотрите на график, как количество людей, взрослых людей, ассоциируют себя с ЛГБТ, по годам. И они будут рассказывать что никакой пропаганды не существует? Ведь в СГА с 1970-х годов перестали притеснять геев.


А вот данные более свежие, но уже на момент 2022 года: 20% западной молодежи считает себя ЛГБТ



Это уже не просто движения за права, а какая то секта, у них свой Бог, своя вера, свои пророки, в общем все укладывается в понятие секта. Так же идет активная ее пропаганда, даже в детских мультфильмах, даже от студии "Дисней"



Более того, в последнее время появились группировки вооруженных агрессивных трансов, которые совершают атаки на обычных людей, подобно разным другим радикальным тер. организациям (Вспомните недавнее нападение транса в христианской школе в США на фоне своих взглядов). Эти организации открыто призывают трансов вооружаться и бороться за "свои права и чувства". Хотя в западной голубятне им вообще все можно, не понятно за что они собираются бороться.

Так же любые представители этой культуры не размножаются - опять таки все для снижения населения.


Все эти представители ЛГБТ не дадут потомства, а с учетом того, что они употребляют кучу гормонов и блокаторов полового созревания, а так же некоторые еще в подростковом возрасте подвергаются операциям по смену пола, это снижает их продолжительность жизни, и зачастую и возможности иметь детей в будущем, если они передумают быть геями. В общем еще одна возможность сократить население - движение к золотому миллиарду.



Еще одно движение, в том числе и для тех, кто не подкинулся на гей-пропаганду. Суть проста - у тебя нет детей, ты живешь для себя и в свое удовольствие. Выглядит заманчиво! Человек живет полностью для себя, голова ни за что не болит, он свободно путешествует, денег на все хватает, и потом он умирает не дав прирост населения. - Идеально для золотого миллиарда, умер счастливым, так и не поняв, что он жертва пропаганды. Хотя чего лукавить, больше половины чайлд фри периодически грустят о своем выборе, особенно, когда становятся старыми и понимают, что никогда уже не смогут иметь своих детей, но признать это - никогда.



Ещё одно движение - феминизм. Там чаще всего встречаются и ЛГБТ и Чайлд фри. Под соусом борьбы за права женщин активно продвигаются и эти идеи. Так же это меняет сам характер женщины - они просто теряют свою женственность и становятся мало интересны мужчинам. Как итог - снижение рождаемости. - Все для снижения численности населения, привет золотому миллиарду.



Особенно сильно это видно в странах запада. 30 летние мужики ведут себя как наши 15 летние подростки. Проявляется это во всем - в культуре, общении, интернете, жизни, всплывает в новостях. Это в целом изменение возраста, когда человек начинает думать по-взрослому. Раньше это было в 18 лет, сейчас, у них годам к 40. Люди не могут отпустить детство и стараются максимально долго оставаться детьми, с соответствующими рассуждениями и взглядами.

Позволяют себе различные выходки в местах, где это не допустимо (люди из правительства танцуют тверк для соцсети, пожарные пляшут на пожаре, врачи на операции, различные высокопоставленные чиновники, представители офицеров из армии и многие другие, (этого добра хватает на всех уровнях) ведут себя как дети) У нас в стране про таких говорят "У него детство в ж-пе играет". К сожалению эта тенденция крадется и в наше общество. Такое инфантильное отношение у многих в голове, которое сопровождается посредственными знаниями, и страшно, что подобные люди имеют власть. Ведь они будут принимать глупые решения, которые приведут к последствиям на всех уровнях. Почему их там держат? Потому, что ими легко управлять. Нужно продвигать повестку ЛГБТ - надавят на сенатора из заднеприводных и закон пройдет и т.д. Все это в итоге призвано снизить численность населения любой страны, где эта система работает.


Это только основные "западные" ценности, которые видно на поверхности, которые явно необходимы для реализации поставленной задачи - сделать 1 млрд "золотым" и один миллиард - тупых рабов, а остальное население должно выродиться.


В общем это все теория, не претендую на стопроцентную правду, но все же логика в этом, на мой взгляд, присутствует. Жду ваши мнения в комментариях.

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Метки: бодипозитив   золотой миллиард   лгбт   феминизм   чайлд-фри   
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24  комментария
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10k
Ф Ив 3 часа назад
Приходилось мне читать о том, что это методы т.н. мягко ограничения численности населения, наряду с жесткими (голод, эпидемия, война). Но получается, что все перечисленные в статье методы работают в первую очередь в странах т.н. "золотого миллиарда", в которых численность населения растет преимущественно за счет миграции.
В тоже время в странах Африки и Азии, где имеет место быть наиболее бурный рост населения за счет естественного прироста все эти методы не работают и вряд ли заработают в обозримом будущем.
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15k
K7OO 11 минут назад
Убить человечество, чтобы оно с голоду не подохло? Что-с этой логикой не так.
Думаю, что причина навязывания всей этой мерзости в другом - внедрить новые инструменты доминирования и морального превосходства. "Демократия" и "свобода" работают все хуже, теряют смысловое наполнение и перестают кого-либо сплачивать вокруг самозванных владельцев этих "брендов". Они становятся чем-то вроде "коммунизма" во времена позднего СССР. Вот ребята и придумывают им замену, чтобы не оказаться в положении Советского Союза, который рухнул, лишившись идеологии и смысла существования.
К тому же, все эти новые ценности рассчитаны на общество мега-потребления, которое абсолютно управляемо и полностью зависимо от тех, кто эти ценности внедряет. Полагаю, что как-то так.
А в то, что этих ребят шибко заботят проблемы ресурсов, лично я не верю. Пока они в силе, им самим ресурсов хватит, а остальные пусть делят между собой, что останется. Тут как в том анекдоте:
Папа, водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить?
Нет, сынок, это ты будешь меньше есть!
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7k
tamin 36 минут назад
Блин старый рецепт. Нужно сделать пролив имени Сталина.
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31k
АнтонПолднев 40 минут назад
Считается, что максимальное количество людей, которые может прокормить наша планета - 10 млрд, но эти люди должны ограничивать себя в питании(с)
Кем считается? Кто испытывает проблемы с питанием? Автор лично? Эти бредни уже надоели.
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13k
Кот Скрипалей 58 минут назад
Тс проснись ты обосрался, это давно уже не новость, для адекватно мыслящих людей.
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670
ruslan d Час назад
Ну боди позитив и чайлд фри это личный выбор , который никому не мешает и не выходит за рамки дичи ...
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32k
Юр21 Час назад
"Голубятней", бодипозитивом и прочими радостями болен прежде всего западный мир, так что выпиливают они прежде всего сами себя, а вот с инфантилизмом проблемы и у нас, и бороться с ним надо прежде всего увеличением срока службы, на службе дурь из голов уходит быстро и качественно, и воспитанием в школах, приобщением к труду, физкультурой, на семью надежды нет, надо повышать статус учителя и заниматься воспитанием в школе.
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1k
Eric Cartman Час назад
Догадка в заголовке звучит как в анекдоте: на третий день Зоркий Глаз заметил, что в вигваме не хватает одной стены.
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37k
Александр Час назад
Война за ресурсы уже вовсю идет. Россия главная цель. Неположено существовать государству с коллосальными землями и ресурсами и относительно невысоким населением.
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18k
scorpick 2 часа назад
В сытой Европе, России и США едва наберётся миллиард. Это и есть пресловутый "золотой миллиард". Всем остальным, Африке, Азии и т.д. не до жиру. Выходит, золотой миллиард убивает сам себя? Всё гораздо проще. Когда пропадает необходимость выживать, общество обречено. Вспомнить эксперимент над мышами "Вселенная 25". Кто не знает, погуглите. Так что нет никакого заговора. Все эти повестки лгбт, фемини и прочие трансы значат только одно. У сытого, утопающего в благах общества дымит катушка.
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Ну скатертью дорожка , эпанатов меньше будет , нормальные и здоровые останутся , есть два пола у человека мужской и женский остальное чухня.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Что у тебя растёт?
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30k
Владимир 3 часа назад
Интересная теория заговора конечно, но мне кажется всё проще. Пестуют отклонения с целью вконец обыдлячить людей. Когда человек озабочен тем какой у него сегодня пол, самец он или самка, и озабочен тем, что бы права педерастов нигде в мире не нарушались, ему как то недосуг наблюдать за политиками, любую войну или преступление он воспримет так, краем сознания, если политик сопрет пару миллиардов из благотворительного фонда ему будет пофиг, лишь бы вон тот белый мужчина не смел называть жирного жирным, а педика педиком.
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2k
Andy Birkin 3 часа назад
Всё так и есть. И Запад агрессивно продвигает эти идеи через все возможные каналы: фильмы, соц сети, "знаменитости" разного рода, и т.д.
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22k
homerchik 4 часа назад
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13k
Antique computer 4 часа назад
Все это характерно для Запада. И туда им всем и дорога.

В то же время, основная масса населения - это Азия и Восток (мусульмане), а они не страдают ни бодипозитивом, ни ЛГБТ, ни чайлдфри.

Так что конспирологическая теория не оправдывается.
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