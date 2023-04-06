«Я разыгрывал шутку, простую шутку»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок

Кук снимал очередной пранк в торговом центре Далласа. Он игрался с атопереводчиком Google - задавал вопросы людям и подносил телефон прямо к их лицам. Одному из прохожих это не понравилось и он попросил прекратить дурацкие шутки. Паренёк в ответ усмехнулся и продолжил.

Тогда гражданин достал пистолет и пальнул Куку в живот.