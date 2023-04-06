«Я разыгрывал шутку, простую шутку»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок

Невольный участник «розыгрыша» не понял юмора и пальнул в живот восходящей звезде Ютуба.
Таннер Кук - 21-летний блогер, на его канале больше 40 тысяч подписчиков. Он устраивает пранки: то изображает, что его тошнит в салоне такси, то пристаёт к людям в супермаркете. Довольно дерзкий паренёк. Был.
Кук снимал очередной пранк в торговом центре Далласа. Он игрался с атопереводчиком Google - задавал вопросы людям и подносил телефон прямо к их лицам. Одному из прохожих это не понравилось и он попросил прекратить дурацкие шутки. Паренёк в ответ усмехнулся и продолжил.
Тогда гражданин достал пистолет и пальнул Куку в живот.
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Пуля пронзила желудок и печень, его срочно увезли в больницу и сделали операцию. Во время неё удалили желчный пузырь. Сейчас он оклемался, врачи и его родители надеются, что пойдёт на поправку.
А стрелка задержали на месте, ему грозит серьёзный срок. Следователи даже говорят о каких-то «отягчающих обстоятельствах», но деталей не уточняют.
Ну а отец паренька заявил, что мужика-то он прощает, но надеется на справедливое правосудие. И добавил, что после инцидента он получил в Интернете несколько сообщений на тему того, что так его сынку и надо, и очень жаль, что его не отправили на тот свет.
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У одного специфическое чувство юмора, а второй за пистолет из-за каждой мелочи хватается. В морду бы дал и на этом бы всё устаканилось.
Согласен с этой фразой целиком и полностью!!!!