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«Я разыгрывал шутку, простую шутку»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок

«Я разыгрывал шутку, простую шутку»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок

Автор:
06 апреля 2023 14:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: prank   США   блогер   больница   видео   пистолет   полиция   розыгрыш   стрельба   таннер кук   
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Невольный участник «розыгрыша» не понял юмора и пальнул в живот восходящей звезде Ютуба.

Таннер Кук - 21-летний блогер, на его канале больше 40 тысяч подписчиков. Он устраивает пранки: то изображает, что его тошнит в салоне такси, то пристаёт к людям в супермаркете. Довольно дерзкий паренёк. Был.

Кук снимал очередной пранк в торговом центре Далласа. Он игрался с атопереводчиком Google - задавал вопросы людям и подносил телефон прямо к их лицам. Одному из прохожих это не понравилось и он попросил прекратить дурацкие шутки. Паренёк в ответ усмехнулся и продолжил.

Тогда гражданин достал пистолет и пальнул Куку в живот.

Пуля пронзила желудок и печень, его срочно увезли в больницу и сделали операцию. Во время неё удалили желчный пузырь. Сейчас он оклемался, врачи и его родители надеются, что пойдёт на поправку.

А стрелка задержали на месте, ему грозит серьёзный срок. Следователи даже говорят о каких-то «отягчающих обстоятельствах», но деталей не уточняют.

Ну а отец паренька заявил, что мужика-то он прощает, но надеется на справедливое правосудие. И добавил, что после инцидента он получил в Интернете несколько сообщений на тему того, что так его сынку и надо, и очень жаль, что его не отправили на тот свет.


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Метки: prank   США   блогер   больница   видео   пистолет   полиция   розыгрыш   стрельба   таннер кук   
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30  комментариев
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32k
Snork Snorkoff 2 часа назад
В голову надо было стрелять, вынули бы пулю из сплошной кости и всё.. Судили бы за мужика за мелкое хулиганство
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273
Человек Наблюдающий 4 минуты назад
Надо было в голову. Дебил
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61k
Андрей 7 минут назад
Так стрелку надо было сообщить о том что это тоже пранк. И всё.
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23k
Евгений 13 минут назад
Встретились два дебила.
У одного специфическое чувство юмора, а второй за пистолет из-за каждой мелочи хватается. В морду бы дал и на этом бы всё устаканилось.
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877
Rom 14 минут назад
Обычно такие ребята специально в грубой форме достают людей, а не шутят. Потом говорят, что пошутили. Так что....
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5k
saliamnn 15 минут назад
Полностью солидарен с стрелком.Молокосос ваще рамсы попутал.Ни какого уважения к окружающим.Интересно во время операции он тоже стибался с врачами?
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28k
Levyathan 20 минут назад
Я думаю, что современные проблемы требуют современных решений, и подобные случаи должны идти по максимально легкой статье для стрелявшего.
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338
Александр Поляков 22 минуты назад
лучше бы он ему член отстрелил.
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19k
anpetrof 23 минуты назад
Подобным пранкерам так и надо. Ещё легко отделался.
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1k
Moon24 Полчаса назад
Жалко что у стрелка проблемы , а так он правильнопоступил . Всякого рода пранкеров , блогеров давно пора разрешить мочить на месте
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4k
Rubiroid_47 Полчаса назад
А где, собственно, сам пранк?
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3k
Pill Полчаса назад
За идиотские шутки в зубах бывают промежутки
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362
Вася Васильев Полчаса назад
Блогеру можно и в голову стрелять, глупее от этого станет
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10k
GRuslan 46 минут назад
А мужика который пытался избавить общество от дебила, за что задержали то? Не увидел состава преступления. Вот как всегда, хотел пользу принести, а тут вот оно как.
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31
Дина 48 минут назад
Мозга нет-значит пранкер.
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−11
Anothereone 53 минуты назад
Повезло, что придурка подстрелили, а не рандомного человека, который чем-то раздражает стрелка. Т.е. такие дебилы отводят не себя удар, возможно, спас даже кого то.
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24k
Андрей 54 минуты назад
Когда уже отстрел этих судаков-пранкеров узаконят?
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2k
Руслан 57 минут назад
Ну хз на счёт отягчающих обстоятельств для стрелка...Если только не в трезвом состоянии или ствол нелегальный. А так то хрен пойми кто к тебе подходит, тычет в лицо телефоном, на просьбы не реагирует. Может в телефоне взрывное устройство, носитель телефона неадекват (а так оно и есть, судя по поведению) и твою башку разнесёт от взрыва?
В таком случае отстрел потенциальной угрозы - самое то. Так что мужику, который стрелял, самооборону и на свободу, ибо благое дело сделал
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753
Lexx Luscus 59 минут назад
У придурка еще почки остались? Пусть пранкует дальше.
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5k
Искандер Час назад
"...ак его сынку и надо, и очень жаль, что его не отправили на тот свет."
Согласен с этой фразой целиком и полностью!!!!
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9k
BarOb Час назад
Если бы стрелка наградили, то это была бы хорошая новость
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