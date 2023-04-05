В женскую футбольную команду Германии взяли «транс-мужчину»

Хорошей футболистке ничего не мешает. Даже то, что она не женщина.
Германия подхватила спортивную ЛГБТ-инициативу и разрешила мужикам выступать за женские команды. Это не ново, такие случаи происходят уже несколько лет.
И многие считают такой «тренд» концом женского спорта - они не могут соревноваться с мужиками на равных, даже если те сидят на гормонах.
Например, некая «Шарлотта» был обычным мужчиной и играл в футбол. Потом внезапно понял, что никакой он не мужик, а самая настоящая небинарная личность. И стал принимать гормоны. Внешне ничего особо не изменилось, зато ему разрешили выступать за женскую команду. Теперь отчаянная «Шарлотта» переодевается с девчонками и наводит ужас на соперниц по игре.
Привет, меня зовут Шарлотта! И я люблю играть в футбол за Кройцберг. Раньше я играла в мужской команде. Но когда стала принимать гормоны, мое тело начало меняться. И довольно быстро. Власти Берлина ввели новые правила: транс-людям можно играть за любую команду по желанию, можно выбирать. Эти новые правила крайне необходимы. А то было, как кот в мешке – никто не знал, куда нас деть, а теперь мы знаем, что можем решать сами.
Источник:
Многие справедливо замечают, что это обыкновенная дичь. Ведь если человек идентифицирует себя, например, с носорогом, ему же никто не даст место в зоопарке и бесплатное питание, верно? Почему тогда мужчине можно обозвать себя девушкой и без проблем вступить в женскую команду?
Это Уилл Томас - два года назад он был 462-м номером мужского рейтинга по плаванию в США. Выступал за студенческую команду и регулярно «сливал» все соревнования. Затем осознал себя женщиной, сделал операцию по смене пола и прошёл курс гормонов. Теперь, при росте 190 см и солидными бицепсами, он выступает в женском плавании и рвёт всех - уверенно занимает первое место на соревнованиях Лиги Плюща и думает о дальнейшей карьере. Ловкач.
В США и Австралии уже поговаривают о том, что мужики вообще не должны выступать за женские команды. В 11 республиканских штатах даже выпустили закон, запрещающий парням участвовать в университетских стартах наравне с девушками. Зато там, где власть держат демократы, сплошное равенство и небинарность.
Если уж транс-персоны допущены к большому спорту, то вскоре Олимпиады и чемпионаты Мира/Европы сильно изменятся. Скорее всего, тренеры быстро смекнут, что в женских соревнованиях надо выставлять команду из переодетых мужиков, они просто сильней и выносливей. И вместо девушек, будут сражаться накрашенные представители мужского пола.
Ну или кто-то одумается и прекратит этот бардак. Но пока как-то так.
Источник:
- Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения
- Приступ эпилепсии и комары: пользователи соцсетей рассказали про свой худший раз
- Ты любимый друг и таким для меня останешься: как Клара и Роза чуть не породнились, поссорились, но всё закончилось хорошо
- Очередной мужчина-трансгендер выиграл женский чемпионат Италии по бегу
- «Решением переехать в Америку я испортила жизнь своей семье»: русскую мать с тремя детьми хотят выгнать из США за то, что она отказалась втягивать ребятишек в ЛГБТ-движение