В женскую футбольную команду Германии взяли «транс-мужчину»

Это Уилл Томас - два года назад он был 462-м номером мужского рейтинга по плаванию в США. Выступал за студенческую команду и регулярно «сливал» все соревнования. Затем осознал себя женщиной, сделал операцию по смене пола и прошёл курс гормонов. Теперь, при росте 190 см и солидными бицепсами, он выступает в женском плавании и рвёт всех - уверенно занимает первое место на соревнованиях Лиги Плюща и думает о дальнейшей карьере. Ловкач.

В США и Австралии уже поговаривают о том, что мужики вообще не должны выступать за женские команды. В 11 республиканских штатах даже выпустили закон, запрещающий парням участвовать в университетских стартах наравне с девушками. Зато там, где власть держат демократы, сплошное равенство и небинарность.

Если уж транс-персоны допущены к большому спорту, то вскоре Олимпиады и чемпионаты Мира/Европы сильно изменятся. Скорее всего, тренеры быстро смекнут, что в женских соревнованиях надо выставлять команду из переодетых мужиков, они просто сильней и выносливей. И вместо девушек, будут сражаться накрашенные представители мужского пола.

Ну или кто-то одумается и прекратит этот бардак. Но пока как-то так.