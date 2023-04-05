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В женскую футбольную команду Германии взяли «транс-мужчину»

В женскую футбольную команду Германии взяли «транс-мужчину»

Автор:
05 апреля 2023 17:41
Сообщество : Спорт
Метки: Германия   США   гормоны   женщина   команда   лгбт   мужчина   соревнования   футбол   
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Хорошей футболистке ничего не мешает. Даже то, что она не женщина.

Германия подхватила спортивную ЛГБТ-инициативу и разрешила мужикам выступать за женские команды. Это не ново, такие случаи происходят уже несколько лет.

И многие считают такой «тренд» концом женского спорта - они не могут соревноваться  с мужиками на равных, даже если те сидят на гормонах.

Например, некая «Шарлотта» был обычным мужчиной и играл в футбол. Потом внезапно понял, что никакой он не мужик, а самая настоящая небинарная личность. И стал принимать гормоны. Внешне ничего особо не изменилось, зато ему разрешили выступать за женскую команду. Теперь отчаянная «Шарлотта» переодевается с девчонками и наводит ужас на соперниц по игре.

Привет, меня зовут Шарлотта! И я люблю играть в футбол за Кройцберг. Раньше я играла в мужской команде. Но когда стала принимать гормоны, мое тело начало меняться. И довольно быстро. Власти Берлина ввели новые правила: транс-людям можно играть за любую команду по желанию, можно выбирать. Эти новые правила  крайне необходимы. А то было, как кот в мешке – никто не знал, куда нас деть, а теперь мы знаем, что можем решать сами.


Многие справедливо замечают, что это обыкновенная дичь. Ведь если человек идентифицирует себя, например, с носорогом, ему же никто не даст место в зоопарке и бесплатное питание, верно? Почему тогда мужчине можно обозвать себя девушкой и без проблем вступить в женскую команду?

Это Уилл Томас - два года назад он был 462-м номером мужского рейтинга по плаванию в США. Выступал за студенческую команду и регулярно «сливал» все соревнования. Затем осознал себя женщиной, сделал операцию по смене пола и прошёл курс гормонов. Теперь, при росте 190 см и солидными бицепсами, он выступает в женском плавании и рвёт всех - уверенно занимает первое место на соревнованиях Лиги Плюща и думает о дальнейшей карьере. Ловкач.

В США и Австралии уже поговаривают о том, что мужики вообще не должны выступать за женские команды. В 11 республиканских штатах даже выпустили закон, запрещающий парням участвовать в университетских стартах наравне с девушками. Зато там, где власть держат демократы, сплошное равенство и небинарность.

Если уж транс-персоны допущены к большому спорту, то вскоре Олимпиады и чемпионаты Мира/Европы сильно изменятся. Скорее всего, тренеры быстро смекнут, что в женских соревнованиях надо выставлять команду из переодетых мужиков, они просто сильней и выносливей. И вместо девушек, будут сражаться накрашенные представители мужского пола.

Ну или кто-то одумается и прекратит этот бардак. Но пока как-то так.

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Метки: Германия   США   гормоны   женщина   команда   лгбт   мужчина   соревнования   футбол   
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6  комментариев
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30k
Владимир 54 минуты назад
Не "транс-херегопоймичто", а банальный педераст-неудачник.
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11k
Shtoppi 12 минут назад
такими темпами этими "не пойми что" скоро будут засраны все виды спорта и станет очевидным вопрос о дискредитации всего мирового спорта по гендерному признаку, вплоть до МОК.
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231
noname789 Полчаса назад
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189
Денис Федотов 58 минут назад
С такими подходами давайте сразу допинг легализуем, что терпеть и по углам прятаться.
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4k
Трям Час назад
44-ый номер смотрит на ОНО как на говно!
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August

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