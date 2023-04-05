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"У неё щетина и второй подбородок!": как популярная блогер выглядит без макияжа

"У неё щетина и второй подбородок!": как популярная блогер выглядит без макияжа

Автор:
05 апреля 2023 11:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: jordynlyne   блогер   джордин лин   инфлюенсер   макияж   мастер перевоплощений   шоу бизнес   
1369
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В соцсетях подписчики называют её королевой трансформации, и ведь девушке реально удаётся преобразиться на все 100%. Без макияжа её трудно узнать!

Джордин Лин из Британии всего 23 года, но она уже покорила интернет своими преображениями.

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Сначала может показаться, что она - обычный блогер, который красиво фотографируется в разных местах, однако её фишка в другом.


Джордин по праву можно называть королевой перевоплощений. Блогер в роликах показывает процесс накладывания макияжа, который делает из неё совершенно другого человека.


Мало того, что выглядит с помощью массы тональных средств она иначе, так девушка ещё и без стеснения публикует кадры себя естественной.

Пользователи сразу заметили, что у неё морщины, прыщи и даже щетина на подбородке. Всё это обычно виртуозно скрывается макияжем.


Кто-то в комментариях начал писать гадости о внешности девушки, когда она опубликовала первый ролик, другие восхищаются её смелостью.

Талант к перевоплощению трудно не отметить.

Источник:

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Метки: jordynlyne   блогер   джордин лин   инфлюенсер   макияж   мастер перевоплощений   шоу бизнес   
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13  комментариев
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1k
Антон 50 минут назад
Мля нет слов.
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Просто прохожий Минуту назад
Это кто назвал её "девушкой"???
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6k
hhwost Минуту назад
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16
Алексей 6 минут назад
аааааа удоли
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11k
Евгений Полчаса назад


Такая щетина, после 10 лет регулярного бритья появляется (когда волос толстый). С такой щетиной, за год можно отрастить густую окладистую бороду.
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53k
dima423 Полчаса назад
бл*ть чуть не проблевался... что это за у*бище?
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2k
Оксид Бетона 41 минуту назад
Уже приготовился передёрнуть, но тут увидел фото с бритвой, и хер у меня сам отпал...
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8k
Колорад 41 минуту назад
"...Пользователи сразу заметили, что у неё морщины, прыщи и даже щетина на подбородке..."
Это ж Эвропа. Если бы у неё *уй между ног болтался - это ничего не поменяло бы. А там про щетину
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3k
Денис 44 минуты назад
23 года и уже нажрала такую ряху и жопу.
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11k
Shtoppi 47 минут назад
ну, там на западе, щетина у баб это вполне нормальное явление последнее время. особенно если учесть тот факт, что все эти популярные и успешные бабы, на самом деле мужики. просто сделать карьеру у них, с недавних пор, намного проще если заявить себя как пед_расть или еще какое нечто из списка лгбт уё_ков.
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2k
ChePaev 51 минуту назад
Ребята, не верьте девчатам из чата,
У каждой есть дети и даже внучата,
Еще борода и растянутый свитер
И рядом стоит, как минимум, литр!
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529
Feto13 53 минуты назад
Некогда бы не додумался так бриться)))
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Спелая кукурузинка

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