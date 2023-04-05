"У неё щетина и второй подбородок!": как популярная блогер выглядит без макияжа

В соцсетях подписчики называют её королевой трансформации, и ведь девушке реально удаётся преобразиться на все 100%. Без макияжа её трудно узнать!
Джордин Лин из Британии всего 23 года, но она уже покорила интернет своими преображениями.
Сначала может показаться, что она - обычный блогер, который красиво фотографируется в разных местах, однако её фишка в другом.
Джордин по праву можно называть королевой перевоплощений. Блогер в роликах показывает процесс накладывания макияжа, который делает из неё совершенно другого человека.
Мало того, что выглядит с помощью массы тональных средств она иначе, так девушка ещё и без стеснения публикует кадры себя естественной.
Пользователи сразу заметили, что у неё морщины, прыщи и даже щетина на подбородке. Всё это обычно виртуозно скрывается макияжем.
Кто-то в комментариях начал писать гадости о внешности девушки, когда она опубликовала первый ролик, другие восхищаются её смелостью.
Талант к перевоплощению трудно не отметить.
Источник:
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Такая щетина, после 10 лет регулярного бритья появляется (когда волос толстый). С такой щетиной, за год можно отрастить густую окладистую бороду.
Это ж Эвропа. Если бы у неё *уй между ног болтался - это ничего не поменяло бы. А там про щетину
У каждой есть дети и даже внучата,
Еще борода и растянутый свитер
И рядом стоит, как минимум, литр!