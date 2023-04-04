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Любой художник знает, как сложно передать на картине свет, прозрачность и легкость. Но есть мастера, у которых это получается легко и очень реалистично. Висенте Ромеро Редондо считают уникальным живописцем, так как он, способен предельно точно изобразить на полотне свет.
Интересного просмотра!
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Сплошные девки в полупрозрачном. Он там еще не запрещен у них?