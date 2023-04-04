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Художник Висенте Ромеро Редондо

Художник Висенте Ромеро Редондо

Автор:
04 апреля 2023 22:29
Метки: живопись   искусство   картины   
136
36

Любой художник знает, как сложно передать на картине свет, прозрачность и легкость. Но есть мастера, у которых это получается легко и очень реалистично. Висенте Ромеро Редондо считают уникальным живописцем, так как он, способен предельно точно изобразить на полотне свет.

Интересного просмотра!

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Метки: живопись   искусство   картины   
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2  комментария
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3k
DVPET 8 часов назад
Судя по имени европейский художник.
Сплошные девки в полупрозрачном. Он там еще не запрещен у них?
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23k
Сталкер 8 часов назад
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