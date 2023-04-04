Как выглядит самая высокая станция поезда в Европе

На скалу, где сейчас находится станция, ещё в 1862 году впервые поднялась группа англо-швейцарской альпинистов. Лишь спустя несколько десятилетий швейцарский предприниматель Адольф Гайер-Целлер предложил построить здесь железную дорогу. Никто раньше не предлагал подобных проектов в этих местах, но в итоге власти разрешили строить дорогу. В течение следующих 16 лет здесь трудились сотни рабочих, взрывая туннели динамитом и пробуривая скалу. Во время строительства погибло около 30 человек.