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Как выглядит самая высокая станция поезда в Европе

Как выглядит самая высокая станция поезда в Европе

Автор:
04 апреля 2023 20:42
Сообщество : Путешествия
Метки: Альпы   Разное   в мире   европа   железная дорога   железнодорожная станция   железные дороги   интересное   интересные места   фото   
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На высоте около 3500 метров в Альпах располагается Юнгфрауйох - самая высокогорная в Европе железнодорожная станция. Станция, которую также называют "чудом инженерии", находится в горах уже больше века. Работать над её проектом начали в конце 19-го века.

Проект железной дороги Юнгфрау, не похожий ни на один другой, начали готовить в конце 19-го века. Дорога идёт через Бернские Альпы до самой станции Юнгфрауйох, или "Вершины Европы". Уникальную станцию возвели на скале между горами Юнгфрау и Менх, высота которых превышает 4 тысячи метров. Сегодня станция считается самой высокогорной в Европе и является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Швейцарии.


На скалу, где сейчас находится станция, ещё в 1862 году впервые поднялась группа англо-швейцарской альпинистов. Лишь спустя несколько десятилетий швейцарский предприниматель Адольф Гайер-Целлер предложил построить здесь железную дорогу. Никто раньше не предлагал подобных проектов в этих местах, но в итоге власти разрешили строить дорогу. В течение следующих 16 лет здесь трудились сотни рабочих, взрывая туннели динамитом и пробуривая скалу. Во время строительства погибло около 30 человек.

Изначально строительство Юнгфрау многим казалось невозможным, но в 1912 году дорогу успешно открыли - и с тех пор она работает круглый год. Дорога начинается на горном перевале Клайне-Шайдег на высоте 2060 метров, а затем поднимается примерно на 9,3 километра. Поездка начинается под открытым небом, а затем поезд идёт через длинный туннель. На некоторых участках туннеля установлены панорамные окна, где можно полюбоваться красивыми видами.

Поездка по горной железной дороге впечатляет, но станция Юнгфрауйох - несомненно, изюминка всего путешествия. Погода на высоте 3454 метров непредсказуема, и может поменяться в любой момент. Если повезёт и будет солнечный день, со смотровой площадки можно увидеть около 200 вершин - потрясающее зрелище!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Альпы   Разное   в мире   европа   железная дорога   железнодорожная станция   железные дороги   интересное   интересные места   фото   
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12  комментариев
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686
Вадим 2 часа назад
"Дорога начинается на горном перевале Клайне-Шайдег на высоте 2060 метров, а затем поднимается примерно на 9,3 километра."

Автор, ты в своём уме?
2060 + 9300 = 11360 метров.
Это где на Земле такие горы?
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20k
Alf 44 минуты назад
Лучше гор могут быть только горы.
Трек – Владимир Высоцкий

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alex Час назад
и науя она нужна?
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433
Вася Васильев Час назад
Очень круто и красиво, но не очень понятно с какой целью это было построено.
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6k
hhwost 2 часа назад
одно только вот из текста не понял, нахрена было строить дорогущую железную дорогу с туннелями в место, где изначально не было ничего, кроме снега и камней?
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