«Это ужасный поступок, я не достоин жизни»: треш-блогера и ЛГБТ активиста отправили на два месяца за решётку за осквернение иконы

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 3 ст. 242. УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Что касается изготовления порнографических материалов - одной иконой дело не ограничилось, он и до этого выкладывал разные видео.

На судебном заседании «Стасик Кудрявый» признался: он не понимает, зачем мочился на икону и попросил прощения.