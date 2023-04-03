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«Это ужасный поступок, я не достоин жизни»: треш-блогера и ЛГБТ активиста отправили на два месяца за решётку за осквернение иконы

«Это ужасный поступок, я не достоин жизни»: треш-блогера и ЛГБТ активиста отправили на два месяца за решётку за осквернение иконы

Автор:
03 апреля 2023 15:18
Сообщество : Криминал
Метки: арест   допрос   икона   лгбт   оскорбление   сизо   стасик кудрявый   треш-блогер   
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На допросе он плакал и дрожал.

Стасик Кудрявый - так называет себя 20-летний тиктокер, широко известный в узких кругах. Его настоящее имя - Станислав Базаров, он родился в Старом Осколе, позже перебрался в Зеленоград.

Недавно всю сеть облетело видео, в котором он мочится на икону и читает молитвы. Ролика не будет, он действительно трешовый, зато есть скрин.

Силовые органы присматривались к нему ещё в январе, тогда его проверяли на пропаганду ЛГБТ и блогеру грозил штраф в 200 тысяч рублей:

Ну а после «перформанса» с иконой, за него взялись всерьёз. Блогер попытался скрыться, но его сняли прямо с самолёта.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 3 ст. 242. УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Что касается изготовления порнографических материалов - одной иконой дело не ограничилось, он и до этого выкладывал разные видео.

На судебном заседании «Стасик Кудрявый» признался: он не понимает, зачем мочился на икону и попросил прощения.

Пока идёт разбирательство, его посадили на два месяца в СИЗО.

Источник:

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Метки: арест   допрос   икона   лгбт   оскорбление   сизо   стасик кудрявый   треш-блогер   
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19  комментариев
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1k
Mrak OBOY 42 минуты назад
когда выйдет, в его очко баскетбольный мяч чистоганом залетать будет)))
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12k
кот базилий 2 минуты назад
Стасик- пи...расик, мразь слюнявая. За щеку ему заправить.
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31k
Slonyash 8 минут назад
Всё мысль не покидает: как же можно без мозгов то жить?!
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59k
pynh 9 минут назад
фотки его тоже в камеру закиньте
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867
Rom 14 минут назад
Ну судя по первой фото с надутыми губами, на зоне будет нормально всё......
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26k
Федор 21 минуту назад
Знатный петушок из него получится)) получит массу удовольствий))
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456
дмитрий Федор 6 минут назад
и друзей найдет:)
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12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
какой он там тихтокер.. Псих.больной он! Таким доступ в интернет вообще запрещен должен быть.
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24k
Андрей Полчаса назад
Ну в сизо его и оприходуют по кругу. Петушара!
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11k
Евгений Полчаса назад
Был ЛГБТ активист, теперь будет пассивист.
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46k
Максим Т. 47 минут назад
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3k
poбт 48 минут назад
и чё?
уё*бок некоглай все так же делал и где он теперь?
вольный человек, возит хохлам квадракоптеры...
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599
ruslan d 50 минут назад
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6k
Дмитрий 51 минуту назад
Как там говорили мало известные пацаны с одного много известного видео? Пацан к успеху шёл? Вот он и пришёл! 2 месяца есть на продвижении идей ЛГБТ. Лично познакомится с Парашей! Девушкой с низкой социальной ответственностью. Они созданы друг для друга.
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8k
Владимир 52 минуты назад
Не достоин жизни, так не достоин жизни. За язык его никто не тянул. В суде прислушались бы к его словам.
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73k
Доктор Джонс 52 минуты назад
Стасик Блевотный
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August

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