«Это ужасный поступок, я не достоин жизни»: треш-блогера и ЛГБТ активиста отправили на два месяца за решётку за осквернение иконы

На допросе он плакал и дрожал.
Стасик Кудрявый - так называет себя 20-летний тиктокер, широко известный в узких кругах. Его настоящее имя - Станислав Базаров, он родился в Старом Осколе, позже перебрался в Зеленоград.
Недавно всю сеть облетело видео, в котором он мочится на икону и читает молитвы. Ролика не будет, он действительно трешовый, зато есть скрин.
Силовые органы присматривались к нему ещё в январе, тогда его проверяли на пропаганду ЛГБТ и блогеру грозил штраф в 200 тысяч рублей:
Ну а после «перформанса» с иконой, за него взялись всерьёз. Блогер попытался скрыться, но его сняли прямо с самолёта.
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Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 3 ст. 242. УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Что касается изготовления порнографических материалов - одной иконой дело не ограничилось, он и до этого выкладывал разные видео.
На судебном заседании «Стасик Кудрявый» признался: он не понимает, зачем мочился на икону и попросил прощения.
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Пока идёт разбирательство, его посадили на два месяца в СИЗО.
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уё*бок некоглай все так же делал и где он теперь?
вольный человек, возит хохлам квадракоптеры...