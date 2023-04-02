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8 интересных фактов о фильме «Печки-лавочки»

8 интересных фактов о фильме «Печки-лавочки»

Автор:
02 апреля 2023 21:29
Метки: СССР   видео   кино   
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2 апреля 1972 года на экраны страны вышел фильм Василия Шукшина «Печки-лавочки».


Семейная пара из алтайской деревни впервые в жизни уезжает по путевке на море в поезде — так можно коротко описать сюжет лирической комедии «Печки-лавочки» Василия Шукшина.

Предлагаю вспомнить удивительную историю создания фильма.

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   видео   кино   
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3  комментария
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1k
KE2646 2 часа назад
Спасибо, посмотрю.
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52k
smakido Полчаса назад
Жаль, что большой актер и писатель Василий Шукшин ушел так до обидного рано от нас, сколько он мог бы написать, снять, сыграть!
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11k
GROMOZEKA Час назад
Система Игрек
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