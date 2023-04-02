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2 апреля 1972 года на экраны страны вышел фильм Василия Шукшина «Печки-лавочки».
Семейная пара из алтайской деревни впервые в жизни уезжает по путевке на море в поезде — так можно коротко описать сюжет лирической комедии «Печки-лавочки» Василия Шукшина.
Предлагаю вспомнить удивительную историю создания фильма.
Интересного просмотра!
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