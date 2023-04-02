12 фотографий, которые раскрывают магию кино

Магия кино может погрузить нас в мир, где фантазия становится реальностью. Однако мы часто забываем, что за нашими любимыми фильмами стоят усилия большой команды. По-видимому, в конце концов, рабочий день во время съемок, не так уж сильно отличается от любого другого рабочего дня. Взгляните!