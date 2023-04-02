12 фотографий, которые раскрывают магию кино

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Магия кино может погрузить нас в мир, где фантазия становится реальностью. Однако мы часто забываем, что за нашими любимыми фильмами стоят усилия большой команды. По-видимому, в конце концов, рабочий день во время съемок, не так уж сильно отличается от любого другого рабочего дня. Взгляните!
1. Пенелопа Круз и Джонни Депп в ожидании съемок сцены на острове в "Пиратах Карибского моря: На странных берегах" 2011 год
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5. Режиссер Альфонсо Куарон готовит Сандру Баллок и Джорджа Клуни к сцене в фильме "Гравитация" 2013 год
9. Джек Николсон и режиссер / сценарист / продюсер Стэнли Кубрик не испытывают страха на съемках фильма "Сияние" 1980 год
10. Режиссер Крис Коламбус использует "магию", чтобы изменить положение Дэниела Рэдклиффа и Мэгги Смит во время съемок "Гарри Поттера и философского камня" 2001 год
11. Режиссер Питер Джексон предупреждает Леголаса (Орландо Блум) об опасности отсутствия солнцезащитных средств на съемках "Властелина колец: Две башни" 2002 год
12. Шарлиз Терон с режиссером Джорджем Миллером, в пустыне во время съемок фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" 2015 год
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