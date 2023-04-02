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12 фотографий, которые раскрывают магию кино

12 фотографий, которые раскрывают магию кино

Автор:
02 апреля 2023 22:42
Сообщество : Кино
Метки: Фотографии   кино   магия   мир   съемки   фантазия   
2070
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Магия кино может погрузить нас в мир, где фантазия становится реальностью. Однако мы часто забываем, что за нашими любимыми фильмами стоят усилия большой команды. По-видимому, в конце концов, рабочий день во время съемок, не так уж сильно отличается от любого другого рабочего дня. Взгляните!

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Метки: Фотографии   кино   магия   мир   съемки   фантазия   
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3  комментария
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Александр 2 часа назад
Ну и что из этого поста я должен вынести? Каков посыл?
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