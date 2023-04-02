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Художник&nbsp;Инесса&nbsp;Александровна&nbsp;Морозова

Художник Инесса Александровна Морозова

Автор:
02 апреля 2023 20:53
Метки: живопись   искусство   картины   
143
27

Инесса Морозова родилась в 1981 году в Херсоне. Начала рисовать, как только смогла взять в руки карандаш. Окончила детскую художественную школу «Солнцево» в 1998 году. С 1999 по 2004 год училась в Гуманитарно-прикладном институте по специальности «дизайнер малых форм». Член Творческого союза художников России с 2008 года. Инесса является постоянной участницей многочисленных московских и Всероссийских конкурсов, выставок, в том числе и персональных.

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Метки: живопись   искусство   картины   
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