Художник Инесса Александровна Морозова

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Инесса Морозова родилась в 1981 году в Херсоне. Начала рисовать, как только смогла взять в руки карандаш. Окончила детскую художественную школу «Солнцево» в 1998 году. С 1999 по 2004 год училась в Гуманитарно-прикладном институте по специальности «дизайнер малых форм». Член Творческого союза художников России с 2008 года. Инесса является постоянной участницей многочисленных московских и Всероссийских конкурсов, выставок, в том числе и персональных.
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