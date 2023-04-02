Художник Инесса Александровна Морозова

Инесса Морозова родилась в 1981 году в Херсоне. Начала рисовать, как только смогла взять в руки карандаш. Окончила детскую художественную школу «Солнцево» в 1998 году. С 1999 по 2004 год училась в Гуманитарно-прикладном институте по специальности «дизайнер малых форм». Член Творческого союза художников России с 2008 года. Инесса является постоянной участницей многочисленных московских и Всероссийских конкурсов, выставок, в том числе и персональных.