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Каким был Омск 40-50 лет назад? Исторические фотографии города

Каким был Омск 40-50 лет назад? Исторические фотографии города

Автор:
02 апреля 2023 20:50
Метки: СССР   Фотографии   история   
231
25

Омск, Сибирский город миллионник, красивый и контрастный город.

Сегодня мы с вами отправимся на необычную фото экскурсию и совершим небольшое путешествие во времени.

Все фотографии прошли через колоризацию.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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9  комментариев
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47k
Мойша 7 часов назад
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28k
Ваня 3 часа назад
за что мне нравятся фото времен ссср, так это улицы чистые без рекламы...
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12k
Denissg 5 часов назад
А потом что-то изменилось...
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47k
Мойша 7 часов назад
Съемки Омска 4 года назад.
Съемки Омска 4 года назад.
Съемки Омска 4 года назад.
Съемки Омска 4 года назад.
Съемки Омска 4 года назад.
Съемки Омска 4 года назад.
Съемки Омска 4 года назад.
Съемки Омска 4 года назад.
Съемки Омска 4 года назад.
Съемки Омска 4 года назад.
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47k
Мойша 7 часов назад
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6k
Дмитрий 8 часов назад
Посмотрели? Вот всё так и .....осталось до сих пор!!! Ну разве что тёток в белом у пирожковой не стало.
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