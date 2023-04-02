Каким был Омск 40-50 лет назад? Исторические фотографии города

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Омск, Сибирский город миллионник, красивый и контрастный город.
Сегодня мы с вами отправимся на необычную фото экскурсию и совершим небольшое путешествие во времени.
Все фотографии прошли через колоризацию.
Интересного просмотра!
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21.
Луна-парк на Зелёном острове, 1989 год. Дети на карусели на фоне построек Судоремонтного завода.
22.
Стадион "Волна", 1981 год. Соревнование по футболу между цеховыми командами Омского завода подъёмных машин. Награждение.
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Метки: СССР Фотографии история
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