Прогулка по Москве 1961 года

18.

Москвичи и гости столицы с восторгом приняли идею двухэтажного автотранспорта. Со второго этажа открывался хороший обзор на достопримечательности Москвы. Однако, дискомфорт очень быстро развеял вкус новизны. Пассажиры указывали на существенные недостатки нового транспорта. Стоячие места ограничивались низкими потолками. Высокий человек мог ехать только сидя или пригнувшись стоя. Передвигаясь по салону, они рисковали набить шишки о низкий потолок. Винтовая лестница на второй ярус оказалась неудобной. Пассажирам приходилось заранее спускаться на первый ярус, чтобы успеть выйти на своей остановке. Потому второй этаж подходил только для экскурсий или длинных поездок, как говорится, до конечной остановки маршрута.