Прогулка по Москве 1961 года

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Сегодня мы с вами перенесёмся в 1961 год - тот самый, когда человек впервые оказался в космосе. А был этим человеком, конечно же, Юрий Гагарин!
Давайте вместе посмотрим, как столица прожила этот год.
Интересного просмотра!
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4.
Дом номер 94 по проспекту Мира. Сейчас на этом самом месте находится универмаг "Крестовский", что рядом со станцией метро "Рижская".
6.
Сейчас на этом самом месте находится станция метро "Владыкино". А в 1961 году здесь были обычные гаражи.
10.
Потрясающая штуковина из Измайловского парка. Это аттракцион "Восток" - автобус, вмонтированный в корпус ракеты.
12.
А на Можайском шоссе пришло время переносить въездной указатель "Москва", ведь город продолжал увеличиваться.
Сейчас это место - часть Кутузовского проспекта, а чуть правее находится станция метро "Парк Победы".
16.
Суета на Историческом проезде. Красная площадь всё ещё открыта для автомобильного движения - но уже через 2 года оно отсюда исчезнет.
17.
Удивительный "крокодил" на улицах Москвы.
В Москву поставили две штуки, но их история оказалась недолгой - уже в 1964 они были списаны.
18.
Этот "крокодил" Автобус производства ГДР Büssing Do-56
Москвичи и гости столицы с восторгом приняли идею двухэтажного автотранспорта. Со второго этажа открывался хороший обзор на достопримечательности Москвы. Однако, дискомфорт очень быстро развеял вкус новизны. Пассажиры указывали на существенные недостатки нового транспорта. Стоячие места ограничивались низкими потолками. Высокий человек мог ехать только сидя или пригнувшись стоя. Передвигаясь по салону, они рисковали набить шишки о низкий потолок. Винтовая лестница на второй ярус оказалась неудобной. Пассажирам приходилось заранее спускаться на первый ярус, чтобы успеть выйти на своей остановке. Потому второй этаж подходил только для экскурсий или длинных поездок, как говорится, до конечной остановки маршрута.
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Метки: СССР Фотографии история
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