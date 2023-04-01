Каким был Ленинград в 1949 году

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Сегодня мы отправимся в далёкий 1949 год и мы вместе посмотрим, каким тогда был город.
Интересного просмотра!
1.
Началось активное строительство метрополитена: на фото - площадь Восстания и стройплощадка одноимённой станции метро.
2.
Карнавальная фигура капиталиста на Исаакиевской площади, которую власти города подготовили к первомайской демонстрации.
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5.
На въезде в Пушкин: два "Москвича" на фоне Египетских ворот. Тогда дорога в город вела прямо через них.
11.
Этот великолепный агрегат - шнекороторный снегоочиститель РС-3Л. Запечатлели его на фоне Исаакиевского собора.
12.
Солидный джентельмен рядом со своей прекрасной "Победой" на углу Ропшинской улицы и Чкаловского проспекта.
13.
Продолжается строительство стадиона имени Кирова. На фото - возведение входной группы.
15.
Ещё одно фото Невского проспекта. Уже в следующем году трамвай с Невского начнут постепенно убирать.
17.
А такой в те годы была Университетская набережная. Трамвайные пути занимали больше половины проезжей части. В 1952 году их отсюда уберут.
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Метки: СССР Фотографии история
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