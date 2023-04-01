Колхозная жизнь страны времен СССР. Колхозы Куйбышевской области

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Куйбышевская область, ныне Самарская область, была одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны и играла значительную роль в советском сельскохозяйственном производстве.
Классик советской фотографии Владислав Микоша в конце 30-х годов запечатлел на камеру жизнь колхозов.
Давайте посмотрим, как жили и работали люди. Все фотографии прошли через колоризацию.
Автор фотографий: Микоша Владислав Владиславович.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР Фотографии история
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