Колхозная жизнь страны времен СССР. Колхозы Куйбышевской области

Куйбышевская область, ныне Самарская область, была одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны и играла значительную роль в советском сельскохозяйственном производстве.

Классик советской фотографии Владислав Микоша в конце 30-х годов запечатлел на камеру жизнь колхозов.

Давайте посмотрим, как жили и работали люди. Все фотографии прошли через колоризацию.

Автор фотографий: Микоша Владислав Владиславович.

Интересного просмотра!