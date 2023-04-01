Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ

Напомним, что вал отказов от надевания радужных джерси начался после Ивана Проворова, который 17 января 2023 года отказался участвовать в акции перед матчем его команды с "Анахаймом".

Самое смешное, что некоторые западные журналисты считают, будто российские хоккеисты опасаются участвовать в акциях "Ночь гордости" из-за принятых на родине законов, запрещающих распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.

Но как они собираются объяснять, что среди "отказников" появляется всё больше жителей Америки и Канады. И более того, от акции с радужными логотипами уже отказались целые клубы — "Нью-Йорк Рейнджерс", "Миннесота" и "Чикаго".