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Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ

Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ

Автор:
01 апреля 2023 12:11
Сообщество : Спорт
Метки: nhl   Андрей Кузьменко   акция   лгбт   отказ   поддержка   
1453
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Главный тренер сообщил, что уважает выбор лучшего снайпера команды.

Российский нападающий клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс" Андрей Кузьменко отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ перед матчем с "Калгари Флэймз". Там уже стало традицией во время так называемой Pride Night ("Ночь гордости") на раскатку надевать специально изготовленные "радужные" джерси. Кузьменко облачаться такую кофту отказался. После игры журналисты задали хоккеисту вопрос, почему он не стал участвовать в акции. Кузьменко почти слово в слово повторил ответ Ивана Проворова из ХК "Филадельфия Флайерз".


Я уважаю всех и уважаю выбор каждого. Надеюсь, что мой выбор тоже уважают

Главный тренер клуба "Ванкувер Кэнакс" Рик Токкет, сообщил, что Кузьменко принял решение отказаться от поддержки ЛГБТ после консультации с семьёй, и его выбор он уважает.


Это его выбор, семья - я не буду вникать в это, потому что мы не знаем, что происходит по ту сторону. Я уважаю его решение.

Напомним, что вал отказов от надевания радужных джерси начался после Ивана Проворова, который 17 января 2023 года отказался участвовать в акции перед матчем его команды с "Анахаймом".


Самое смешное, что некоторые западные журналисты считают, будто российские хоккеисты опасаются участвовать в акциях "Ночь гордости" из-за принятых на родине законов, запрещающих распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.


Но как они собираются объяснять, что среди "отказников" появляется всё больше жителей Америки и Канады. И более того, от акции с радужными логотипами уже отказались целые клубы — "Нью-Йорк Рейнджерс", "Миннесота" и "Чикаго".



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Метки: nhl   Андрей Кузьменко   акция   лгбт   отказ   поддержка   
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15  комментариев
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10k
Ф Ив 2 часа назад
ЛГБТ, верните радугу детям.
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477
сергей ремизов 16 минут назад
В хоккей играют настоящие мужики, не особо понимаю почему многие так и продолжают поддерживать гомосятину?
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−2
Viktor Simonov 20 минут назад
Ну прям герой. Медаль, а лучше орден за борьбу с нечестивыми.
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2k
Aleks 21 минуту назад
Что за хрень делается то, почему повсюду притягивают каких то питоров? При чем тут спорт к тому же? Спорт есть спорт, межвидовые отношения находятся совершенно в другой плоскости.
Скоро без опроса о отношении к ним даже в магазине не закупишься.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Pioner76 Полчаса назад
"Ночь гордости"... Гордится тем, что ты [мат]... они там совсем с ума походили.
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388
Liberman Полчаса назад
Блин, знаю одного гея, чувак ваще норм, все понимает , знает границы, не напрягает. Говорит:"ну вот такая хрень у меня случилась, ну вот так...", по телкам с ним только не пойдешь)))) - ок, не вопрос. но так же я вижу вокруг кучу_пидарасов, гаишники\судьи\политики\чиновники\менты... ты как бэ_ебись в жопу - но не надо посвещать в это всех. и все окэ.
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4k
Влад 48 минут назад
"Но как они собираются объяснять, что среди "отказников" появляется всё больше жителей Америки и Канады."

Пффф, элементарно - агенты Путина!
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11k
kaboza Час назад
Совсем там пендосы ухимногоели? походу в контракты скоро пункт включат КАПСОМ, Я ЗА ПИДОБРАТИЮ...пох на паровозы которые под откос летят, пох на траты на коклов, но [мат] от которой толка нет для будущего не пох, совсем там бидон умом слаб..хотя там походу какаято секта массонов-лобистов-лгбтшников прорвалась к власти.
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5k
onebibis 2 часа назад
Меня огорчает, тот факт, что такое красивое природное явление как радуга уже прочно увязывают с гомосятиной.
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621
ruslan d 2 часа назад
Ну в хоккее эта тема всегда была острой и многие местные ей не довольны ...
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