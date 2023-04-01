Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ

Главный тренер сообщил, что уважает выбор лучшего снайпера команды.
Российский нападающий клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс" Андрей Кузьменко отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ перед матчем с "Калгари Флэймз". Там уже стало традицией во время так называемой Pride Night ("Ночь гордости") на раскатку надевать специально изготовленные "радужные" джерси. Кузьменко облачаться такую кофту отказался. После игры журналисты задали хоккеисту вопрос, почему он не стал участвовать в акции. Кузьменко почти слово в слово повторил ответ Ивана Проворова из ХК "Филадельфия Флайерз".
Я уважаю всех и уважаю выбор каждого. Надеюсь, что мой выбор тоже уважают
Главный тренер клуба "Ванкувер Кэнакс" Рик Токкет, сообщил, что Кузьменко принял решение отказаться от поддержки ЛГБТ после консультации с семьёй, и его выбор он уважает.
Это его выбор, семья - я не буду вникать в это, потому что мы не знаем, что происходит по ту сторону. Я уважаю его решение.
Напомним, что вал отказов от надевания радужных джерси начался после Ивана Проворова, который 17 января 2023 года отказался участвовать в акции перед матчем его команды с "Анахаймом".
Самое смешное, что некоторые западные журналисты считают, будто российские хоккеисты опасаются участвовать в акциях "Ночь гордости" из-за принятых на родине законов, запрещающих распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.
Но как они собираются объяснять, что среди "отказников" появляется всё больше жителей Америки и Канады. И более того, от акции с радужными логотипами уже отказались целые клубы — "Нью-Йорк Рейнджерс", "Миннесота" и "Чикаго".
Источник:
- Вне политики, но с клеймом: как прожила свою жизнь сестра фюрера?
- Отец семерых детей из Торонто считает себя 6-летней девочкой
- Актёр Ефремов попросил суд не рассматривать его ходатайство о смягчении приговора
- «Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди»: Барбара Брыльска поддержала Лию Ахеджакову и в Госдуме предложили убрать её из «Иронии судьбы»
- Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы
Скоро без опроса о отношении к ним даже в магазине не закупишься.
Пффф, элементарно - агенты Путина!