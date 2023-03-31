«Ещё ни один мужик не родил»: Александр Лукашенко заявил, что не допустит пропаганды «нетрадиционных ценностей»

И назвал их «мерзостью».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед Национальным собранием. В числе прочих тем, всплыла любимая на западе - ЛГБТ. И Александр Григорьевич сказал:
Девчонок я прощаю. Беру эту вину на себя и на мужиков - значит мы недосмотрели, значит мы где-то недоработали. А что касается геев - ну это извращенцы.
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А что касается «рекламы» ЛГБТ, Лукашенко заметил:
Никакой пропаганды этих отношений в обществе быть не должно. Ещё ни один мужик не родил, поэтому этот путь для нас неприемлим. Нам нужны люди. Так что давайте придерживаться классической семьи.
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А последствия этого.. Бараны то не думают дальше одного шага.
НеприемлЕм"!