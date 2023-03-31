«Ещё ни один мужик не родил»: Александр Лукашенко заявил, что не допустит пропаганды «нетрадиционных ценностей»

А что касается «рекламы» ЛГБТ, Лукашенко заметил:

Никакой пропаганды этих отношений в обществе быть не должно. Ещё ни один мужик не родил, поэтому этот путь для нас неприемлим. Нам нужны люди. Так что давайте придерживаться классической семьи.