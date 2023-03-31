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«Ещё ни один мужик не родил»: Александр Лукашенко заявил, что не допустит пропаганды «нетрадиционных ценностей»

«Ещё ни один мужик не родил»: Александр Лукашенко заявил, что не допустит пропаганды «нетрадиционных ценностей»

Автор:
31 марта 2023 18:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Александр Лукашенко   Белоруссия   видео   выступление   лгбт   президент   речь   
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И назвал их «мерзостью».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед Национальным собранием. В числе прочих тем, всплыла любимая на западе - ЛГБТ. И Александр Григорьевич сказал:

Девчонок я прощаю. Беру эту вину на себя и на мужиков - значит мы недосмотрели, значит мы где-то недоработали. А что касается геев - ну это извращенцы.

А что касается «рекламы» ЛГБТ, Лукашенко заметил:

Никакой пропаганды этих отношений в обществе быть не должно. Ещё ни один мужик не родил, поэтому этот путь для нас неприемлим. Нам нужны люди. Так что давайте придерживаться классической семьи.

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Метки: Александр Лукашенко   Белоруссия   видео   выступление   лгбт   президент   речь   
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14  комментариев
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30k
Владимир Час назад
Педерастия и прочие отклонения по моему продвигаются на западе с простой целью - обыдлячивание населения. Что бы управлять стадом баранов львом быть не надо, достаточно быть самым шумным бараном. Соответственно продвижение такого и у нас для них тоже выгодно, они же не скрывают своих планов о том, что хотели бы контролировать и Россию, и Китай..
А последствия этого.. Бараны то не думают дальше одного шага.
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29k
Aqueronte 4 минуты назад
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127
Tupen 16 минут назад
"для нас неприемлим"
НеприемлЕм"!
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102k
parallax Полчаса назад
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562
Борис Колесниченко Полчаса назад
Я смотрел, он там вообще отжигал) Ему как то доложили что вот такой то п..с, он поручил всех проверить, выявили еще кучу таких в том числе на высших должностях, следили как они работают, ничего не нашли - нормально работают. Имена называть не стал, сказал всех знает, и в этом зале они есть, придет время, расскажет мол кто) Вообще много болтал лишнего, стало понятно что по факту ракеты ядреные в их полном распоряжении, то есть применять они могут их и сами.
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999
StoneWolf Полчаса назад
Лучше быть диктатором, чем голубым. А.Г. Лукашенко
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28k
Юрий 42 минуты назад
"Ещё ни один мужик не родил" - а как же Арнольд?



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11k
GROMOZEKA Час назад
Ссылка youtu.be
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