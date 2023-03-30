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Американцы назвали Хейли Бибер "тайной дочерью Путина" из-за кофты с надписью "Россия"

Американцы назвали Хейли Бибер "тайной дочерью Путина" из-за кофты с надписью "Россия"

Автор:
30 марта 2023 11:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хейли Бибер   знаменитости   интересное   мода   одежда   фото   шоу бизнес   
1829
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Жена Джастина Бибера вышла на прогулку в спортивном костюме от Adidas с надписью "Россия" и породила тонну слухов о связях с президентом РФ.

ПапаРрации засняли Хейли на прогулке с мужем. На женщине был спортивный костюм 2018 года с надписью "Россия".

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Почему знаменитость надела именно этот костюм пятилетней давности не известно. Однако поклонники тут же начали подозревать Хейли в связях с Россией. Более того, кто-то даже предположил, что она — внебрачная дочь Путина.

Сначала Хейли назвали русской шпионкой, а потом и вовсе выдвинули абсурдную версию.

Кто-то нашёл фотографии Хейли в детстве и сравнил их с детскими фотографиями президента России. Как оказалось, сходство имеется.

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Метки: Хейли Бибер   знаменитости   интересное   мода   одежда   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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24k
Андрей Час назад
О мля, Покемонка родила очередную сенсацию!
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2k
Михаил 7 минут назад
Всё же очевидно!
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14k
hunter 15 минут назад
ну вылитая доча.
червлёна губами
бровми союзна.
мммм
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575
leemur86 24 минуты назад
Что уж там, она чередной клон Путина, просто не получился.
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861
max20 24 минуты назад
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1k
Виктор Глущенко Полчаса назад
Красивое . Я бы вдул .
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
а те кто по России ходил и ходит с надписями "сша" чьи агенты и внебрачные дети ?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 37 минут назад
Блин, поставил минус и хотел глянуть кто создал сей шедевр.
Покемонка.
И почему я не удивлён?
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6k
Дмитрий 55 минут назад
Всё!!!! Фсё пропало шеф!!! Явки, пароли!!! Фсё ф трубу!!!! Что делать????
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 59 минут назад
Русофобы поганые
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9k
Copycat Час назад
ну а чего) мало ли) а то вы не знаете этого коварного Путина, который и американцам президентов выбирает, и его Петров с Башировым по всему миру гуляют смотрят на всякое да шороху наводят, ещё и детей вон своих потаенных в каждой стране заделал
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15k
K7OO Час назад
Если собрать всех придурков, которые у нас с надписью "USA" ходят, то Байден точно не потянет такое количество внебрачных детей.
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11k
Shtoppi Час назад
Что за несусветный бред? Кто на такое вообще ведется?
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3k
Денис Час назад
Это же надо на такой мелочи такую легенду спалила.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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