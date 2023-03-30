Американцы назвали Хейли Бибер "тайной дочерью Путина" из-за кофты с надписью "Россия"

Жена Джастина Бибера вышла на прогулку в спортивном костюме от Adidas с надписью "Россия" и породила тонну слухов о связях с президентом РФ.
ПапаРрации засняли Хейли на прогулке с мужем. На женщине был спортивный костюм 2018 года с надписью "Россия".
Почему знаменитость надела именно этот костюм пятилетней давности не известно. Однако поклонники тут же начали подозревать Хейли в связях с Россией. Более того, кто-то даже предположил, что она — внебрачная дочь Путина.
Сначала Хейли назвали русской шпионкой, а потом и вовсе выдвинули абсурдную версию.
Кто-то нашёл фотографии Хейли в детстве и сравнил их с детскими фотографиями президента России. Как оказалось, сходство имеется.
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червлёна губами
бровми союзна.
мммм
Покемонка.
И почему я не удивлён?
И всё же, как прекрасно, что они не любят русских! Ведь иначе - это было бы позором для русских. Чтобы грязь любила - нет!)