Американцы назвали Хейли Бибер "тайной дочерью Путина" из-за кофты с надписью "Россия"

Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото)

Без красной дорожки, но с осликом и шутками про пощёчину: как прошёл "Оскар-2023"

Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена

"Я всю жизнь работаю, мы как рабы!": Пригожин и Кушанашвили возмутились доходами Лерчек

Самые "голые" платья с церемонии "Оскар-2023"

Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте