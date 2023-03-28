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Пользователи показали свои первые духи в жизни

Пользователи показали свои первые духи в жизни

Автор:
28 марта 2023 09:49
Метки: воспоминания   духи   из прошлого   интересно   какие у вас первые духи   первые духи   фото   
1311
16

В Твиттере Юлия Ляшева подняла тему про первые духи. Пользователи начали вспоминать, кто им их подарил, где они были куплены, наполняя комментарии ностальгией. Пост собрал почти 400 тыс просмотров и более 600 комментариев.

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А вы помните свои первые духи?

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Метки: воспоминания   духи   из прошлого   интересно   какие у вас первые духи   первые духи   фото   
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22  комментария
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8k
Пуриц Жорж Час назад
86 год
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9k
Мариус 6 минут назад
Kenzo Jungle примерно в 2000 году
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59k
pynh 8 минут назад
Первые духи они такие.
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2k
Pioner76 17 минут назад
В середине 90-х это была бомба.
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17k
тов.Suhov 36 минут назад
Запах моей юности.
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79
Boka тов.Suhov 18 минут назад
о да! спасибо что напомнили
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7k
Hocico 43 минуты назад
Kenzo Air, причем не сказать, что он по-настоящему нравился, но за лето и осень флакон относил. Классе в 10 или 11, кажется, было. Ниши тогда и близко не было, выбор стоял не богатый.

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7k
Hocico 44 минуты назад
Kenzo Air, причем не сказать, что он по-настоящему нравился, но за лето и осень флакон относил. Классе в 10 или 11, кажется, было. Ниши тогда и близко не было, выбор не сказать, что стоял богатый.
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4k
Enigma Kuutar Час назад
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0
Александра Час назад
BEAUTIFUL By Estée Lauder Women's Eau de Parfum Spray мои первые. это было в 90-е, когда вместо з/п выдавали все подряд.
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2k
Vovan Petroff Час назад
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Цитрон, одеколон "Тройной", лосьон "Огуречный" - самое питебельное было. Ещё освежитель воздуха "До-Ре-Ми" - в пиво или лимонад пшикали.
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79
Boka 2 часа назад
Первые скорей всего были мамины, а первые свои - Jontue Revlon. Божечки, какой аромат! У меня до сих пор жив флакон с остатком))
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4k
Денис 2 часа назад
В школе подарили на 23 февраля. 99 или 98 год.
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3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
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3k
kleyman 2 часа назад
У меня первый парфюм был Диоровский Фаренгейт. Сомневаюсь в его подлинности конечно, но когда смог сам зарабатывать, то купил себе пузырек в леруа мерлен и запах был прям как в 14 лет.
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