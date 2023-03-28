Пользователи показали свои первые духи в жизни

Пуленепробиваемый костюм, как в фильме «Джон Уик» (видео)

Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по коже бегут

Предметы из прошлого, которые стали частичкой истории

Фото, от которых так и веет ностальгией по 80-м, 90-м и нулевым

Что произойдет, если мы пробурим тоннель до ядра Земли?

14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого