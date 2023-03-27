Инвест-коуч Ольга Гоголадзе подала в суд на другого инвест-кочуа из-за кражи контента, но сама попала под проверку

А не поделили девочки один из курсов, который Юлия публиковала в своём Телеграмме. Гоголадзе заявила в суде, что Кузнецова украла у неё материал и потребовала 50 тысяч рублей компенсации за воровство контента.

Но адвокат Кузнецовой Валерия Рытвина парировала: контент у её подзащитной свой, который как раз таки и присвоила Гоголадзе. Плюс лицензию на преподавание она получила всего полгода назад, хотя знаниями делилась гораздо дольше.

Судья послушал весь этот бред и вынес решение иск отклонить. Чат-бот не попадает под авторские права и кому он принадлежит, тоже неясно.

Самое смешное то, что в процессе разбирательств выяснилось, что на Гогаладзе написано аж 20 заявлений с обвинениями в мошенничестве, сейчас их изучают следователи, сообщает Mash.