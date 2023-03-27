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Инвест-коуч Ольга Гоголадзе подала в суд на другого инвест-кочуа из-за кражи контента, но сама попала под проверку

Инвест-коуч Ольга Гоголадзе подала в суд на другого инвест-кочуа из-за кражи контента, но сама попала под проверку

Автор:
27 марта 2023 11:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: блогеры   инвестиции   интересное   инфоцыгане   коучи   фото   шоу бизнес   
1397
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Инвест-коучи не поделили между собой курс по инвестициям. Блогерша Гоголадзе уверяет, что Юлия Кузнецова украла у неё материал, который теперь продаёт в Телеграмм. В процессе разбирательства выяснилось, что на Гоголадзе уже давно жалуются инвесторы. Берём попкорн, тут разборка инфоцыганок!

Ольга Гоголадзе — блогер, который вот уже несколько лет просвещает своих подписчиков в сфере финансов и инвестиций. Ольга продаёт свой курс, ведёт страничку в запрещённой сети, пытается преподавать. Вместе с этим она транслирует богатую жизнь: покупка новых автомобилей, недвижимости и люксовых вещей.

Юлия Кузнецова — ещё один коуч-инвестор с просторов сети. У неё послужной список чуть больше, чем у Гоголадзе. Юлия преподаватель МГУ и ведущая РБК. Тоже продаёт онлайн-курс по инвестированию.

А не поделили девочки один из курсов, который Юлия публиковала в своём Телеграмме. Гоголадзе заявила в суде, что Кузнецова украла у неё материал и потребовала 50 тысяч рублей компенсации за воровство контента.

Но адвокат Кузнецовой Валерия Рытвина парировала: контент у её подзащитной свой, который как раз таки и присвоила Гоголадзе. Плюс лицензию на преподавание она получила всего полгода назад, хотя знаниями делилась гораздо дольше.

Судья послушал весь этот бред и вынес решение иск отклонить. Чат-бот не попадает под авторские права и кому он принадлежит, тоже неясно.


Самое смешное то, что в процессе разбирательств выяснилось, что на Гогаладзе написано аж 20 заявлений с обвинениями в мошенничестве, сейчас их изучают следователи, сообщает Mash.

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Метки: блогеры   инвестиции   интересное   инфоцыгане   коучи   фото   шоу бизнес   
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20  комментариев
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2k
ChePaev 2 часа назад
я одного не пойму: каким же надо быть межеумком лободырным и даже имея одну извилину, не прикинуть, что все эти курсы -чистый развод, что никто и никогда не будет с тобой делиться своим успехом, как и на чем он нарубил бабла.
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91k
sapér Vodička Минуту назад
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3k
ProstoBoBka 6 минут назад
Покажите ДУРАКОВ, которые покупают эту фигню!

Моя семья прошла МММ и вышли вовремя получи Москвич 2141 в 2015 году! Хотя очень заманчиво знакомый говорил, вложите еще немного и получили 2 автомобиля! Родители отказались и взяли 1 автомобиль! Через полгода МММ не стало! После развала МММ родители сказали "Не вкладывай деньги, где тебе за твои 1000 р обещают золотые горы или постоянный доход"!

Сейчас у каждого интернет в телефоне и эти дураки не могут почитать про этих разводил? Каперы, коучи(тренер с английского не перевели) потом еще как-то назовут! ЕСЛИ Я НАЙДУ ЖИЛУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАРАБОТКА! Я НЕ БУДУ ОБ ЭТОМ ПИСАТЬ И КРИЧЯТЬ НА КАЖДОМ УГЛУ!

СРАЗУ понятно, что [мат].
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7k
tamin 7 минут назад
Предлагаю обеих проверить на доходы! Не жалко
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54k
Олег 23 минуты назад
а не завести-ли на всех этих блохеров уголовное дело за мошенничество и незаконное предпринимательство? Уверен, что у них нет профильного образования и соотв. права преподавать
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29k
Григорий 24 минуты назад
Цыгане. - Я первая придумала развод с кошельком и двух подручных! - Нет я!
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1k
Хачик 37 минут назад
Весь принцип таких "блохеров"...)))
Здравствуйте! Мы начинаем семинар "Как за один день заработать миллион рублей".
Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
Одну тысячу рублей.
А сколько мест в этом зале?
Тысяча.
Надеюсь всем все понятно. Спасибо, семинар окончен.
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5k
Frank Borman 39 минут назад
В наши времена инвестмент-коучинга еще не было, а то я бы развернулся! Представьте себе - онлайл-коучинг, как инвестануть с сток МММ. Красивые коуч-герлы с большими бубсами, коучат россиянинцев смартному инвестменту.
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1k
Капитошка 57 минут назад
инвест-кочуа
**********
Это по грузински?
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12k
geminisf Час назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Sanar 2 часа назад
Интересно, за кого болеет сама покемонка?)
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22k
homerchik 2 часа назад
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6k
Бу 2 часа назад
фото Колина Фаррела и медведя нужно.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
329686



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