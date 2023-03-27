Инвест-коуч Ольга Гоголадзе подала в суд на другого инвест-кочуа из-за кражи контента, но сама попала под проверку

Инвест-коучи не поделили между собой курс по инвестициям. Блогерша Гоголадзе уверяет, что Юлия Кузнецова украла у неё материал, который теперь продаёт в Телеграмм. В процессе разбирательства выяснилось, что на Гоголадзе уже давно жалуются инвесторы. Берём попкорн, тут разборка инфоцыганок!
Ольга Гоголадзе — блогер, который вот уже несколько лет просвещает своих подписчиков в сфере финансов и инвестиций. Ольга продаёт свой курс, ведёт страничку в запрещённой сети, пытается преподавать. Вместе с этим она транслирует богатую жизнь: покупка новых автомобилей, недвижимости и люксовых вещей.
Юлия Кузнецова — ещё один коуч-инвестор с просторов сети. У неё послужной список чуть больше, чем у Гоголадзе. Юлия преподаватель МГУ и ведущая РБК. Тоже продаёт онлайн-курс по инвестированию.
А не поделили девочки один из курсов, который Юлия публиковала в своём Телеграмме. Гоголадзе заявила в суде, что Кузнецова украла у неё материал и потребовала 50 тысяч рублей компенсации за воровство контента.
Но адвокат Кузнецовой Валерия Рытвина парировала: контент у её подзащитной свой, который как раз таки и присвоила Гоголадзе. Плюс лицензию на преподавание она получила всего полгода назад, хотя знаниями делилась гораздо дольше.
Судья послушал весь этот бред и вынес решение иск отклонить. Чат-бот не попадает под авторские права и кому он принадлежит, тоже неясно.
Самое смешное то, что в процессе разбирательств выяснилось, что на Гогаладзе написано аж 20 заявлений с обвинениями в мошенничестве, сейчас их изучают следователи, сообщает Mash.
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Моя семья прошла МММ и вышли вовремя получи Москвич 2141 в 2015 году! Хотя очень заманчиво знакомый говорил, вложите еще немного и получили 2 автомобиля! Родители отказались и взяли 1 автомобиль! Через полгода МММ не стало! После развала МММ родители сказали "Не вкладывай деньги, где тебе за твои 1000 р обещают золотые горы или постоянный доход"!
Сейчас у каждого интернет в телефоне и эти дураки не могут почитать про этих разводил? Каперы, коучи(тренер с английского не перевели) потом еще как-то назовут! ЕСЛИ Я НАЙДУ ЖИЛУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАРАБОТКА! Я НЕ БУДУ ОБ ЭТОМ ПИСАТЬ И КРИЧЯТЬ НА КАЖДОМ УГЛУ!
СРАЗУ понятно, что [мат].
Здравствуйте! Мы начинаем семинар "Как за один день заработать миллион рублей".
Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
Одну тысячу рублей.
А сколько мест в этом зале?
Тысяча.
Надеюсь всем все понятно. Спасибо, семинар окончен.
Всю страну так убедительно опрокинуть, и при этом помилование получить
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Это по грузински?