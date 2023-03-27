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"Беги, Йося, беги!": Иосиф Пригожин угодил в нешуточный скандал из-за слитой аудиозаписи

"Беги, Йося, беги!": Иосиф Пригожин угодил в нешуточный скандал из-за слитой аудиозаписи

Автор:
27 марта 2023 10:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дипфейк   Иосиф Пригожин   Фархад Ахметов   аудиозапись   видео   оскорбление   политика   скандал   слили запись   шоу бизнес   
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В соцсетях завирусилась запись телефонного разговора, в котором предположительно известный продюсер с бывшим членом Совета Федерации Фархадом Ахмедовым изливают друг другу душу и делятся наболевшим. В крайне негативном ключе собеседники отзываются о дальнейших перспективах России, оскорбляют президента РФ и, вообще, не стесняются в оценках политической ситуации.

В записи, вокруг которой возник серьёзный скандал, некто голосом Иосифа Пригожина называет окружение В.В.Путина "кончеными тварями" и сообщает, что они "проиграли "Кварталу 95". Его собеседник соглашается с этим мнением: "Ситуацию они просрали, страну они просрали.... Лилипуты. Недоросшие..."


После того как запись появилась в сети, Иосиф Пригожин сначала поспешил оправдаться, заявив, что она - фейк. Дескать, сейчас подделать голос - пара пустяков, с современными-то технологиями.



Правда, ему не очень поверили - и в том числе, и коллеги по цеху. В частности, Оскар Кучера, который считает запись подлинной. Сначала он разместил её в своём Телеграм-канале, после - удалил, потому что "подслушивать нехорошо".


После он сообщил, что в соцсетях уже требуют проверить аудиозапись и самого Иосифа Пригожина.

Поняв, что ситуация накаляется, продюсер дал публичное интервью, в котором уже начал рассуждать, как мог появиться этот компромат. В разговоре с изданием "Фонтанка" Иосиф Пригожин заявил, что "эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились". С Ахмедовым продюсер знаком и периодически общается, однако такого разговора у них не было.


Последний раз с экс-сенатором они общались в январе. "У нас с ним разные разговоры бывали. То он мне душу изливал, то я. Это нормальное общение друг с другом. Может, были какие-то фразы, из которых смонтировали вот это. И ведь сделали так, что не подкопаешься. Время такое."



Между тем, люди, которые лучше продюсера разбираются в современных технологиях, уверены, что запись подлинная и в духе времени. Кроме того, есть способ проверить наличие звуковых дипфейков, так что Пригожин после этого снова может сесть в калошу.


Пользователи соцсетей советуют продюсеру не терять времени зря и паковать чемоданы. А еще люди не верят в то, что запись фейковая.

  • "Я бы поверила в нейросеть и прочее, но... Зачем им делать это с вами?";
  • "Иосиф, если вдруг случилось так, что у вас нет израильского гражданства, то самое время его получить";
  • "Если политическая позиция за Путина, то должно быть стыдно";
  • "Какое попадалово! Эту прослушку можно ставить на повтор бесконечно. Иосиф, бегите!"

Эти и им подобные комментарии оставляют пользователи в соцсетях Пригожина, и тому, кажется, уже не до шуток.

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Метки: Дипфейк   Иосиф Пригожин   Фархад Ахметов   аудиозапись   видео   оскорбление   политика   скандал   слили запись   шоу бизнес   
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48  комментариев
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9k
Antonium 58 минут назад
Просто парад лицемерия! И так на самом деле думают много из "элитки". Просто боятся быть оторванными от "кормушки", поэтому поддерживают официальную линию. Как ветер подует в другую сторону, они первые переобуются.
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15k
sonic24a 54 секунды назад
в общем-то чего следовало ждать, живя в сырьевой полуколонии западного капитала? Фсё. У господ кризис. Могут и побить.
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9k
Dabus Минуту назад
Да на этих-же двух видео слышно, что у реального Пригожина даже обороты другие. И ещё, он всегда слегка запинается и заикается (раньше это было сильнее) и в этой "аудиозаписи" этого вообще не происходит, там текст прям ручьём льётся. А вот реальный Йося, запинается и прерывается каждые 4 четыре секунды
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10k
Юрий 2 минуты назад
Хватит уже называть этих скоморохов от шоу бизнеса элитой. Какая они нахрен элита? Элита нашего государства это ученые, медики, военные и т.д. Половина их, артистов, певичек и т.д., разбежалась из страны а мы и не заметили, жизнь без них хуже не стала, даже наоборот.
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5k
Frank Borman 6 минут назад
И че? Это 5я колонна предателей. Она всегда была в России/СССР, просто называлась по разному.
Пригожин - кошерный. Завтра он тоже сбежит в Израиль, как многие евреи. Ахмедов - татарин. Движение за независимоть в Татарии нокогда не затихало. Татары спят и видят, как они отделятся от России, станут независимым Татарстаном, и вот тогда заживут!
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12k
кот базилий 8 минут назад
Попадет в "опалу". Низя плохо про власть, ну низя и все.
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39k
Example 6.2.6 14 минут назад
Очевидно что запись настоящая. Не такие персоны, чтоб кто-то из ЦИПСО или АНБ , или ЦРУ.. пофигу откуда, напрягались бы подделывать разговор конкретно этих двух людей.

Самое печальное в этом деле, что говорят они чистую правду.. всё так и есть.. Как бы не бубнили правительсвтенные СМИ, в стране такого размера, географического положения, с природными богатствами и наследием Союза.. такое положение дел, это просто катастрофа и прямое следствие того, что все люди у власти занимаются только паразитированием и разворовыванием.
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1k
Vasiliy 15 минут назад
Какой дурак на Плюке правду думает?… Абсурд!
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1k
SoulSeeker 20 минут назад
А я вот считаю что это и правда фейк. Знаете почему, потому что уж больно какой-то тезисный у них разговор, тем более для телефонного. Ну могу допустить такое когда два пьяных мужика сидят в сауне с девками и вот что-то подобное говорят, но по телефону, трезвыми..не. И, опять же, слог какой...как будто не другану высказывают, а с трибуны ципсошной вещают. Ну вот возьмем эти "86 субъектов", ну кто такой оборот использует? или "вся таблица Менделеева". Вычурно слишком. Опять же, если 2 алкаша на скамейке несут это - да, возможно. А тут...Они бы скорее себя обсуждали и свои бабки - как их спасти, а тут "о России" думают якобы. Вот в это я точно не поверю.
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4k
Vlad 23 минуты назад
Обнародовать частный разговор - законно. Иметь своё личное виденье ситуации - "Бастрыкин, обратите внимание"
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18k
Robin Hood 24 минуты назад
Он любил давать направо и налево. И вашим и нашим и выл как шакал на "горькую долю свою".
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9k
Oleg Полчаса назад
Нормаль, нормально, нормально... имхо, сейчас у всех наших "элит" такое раздвоение: " у нас есть собственное мнение, но мы с ним категорически, просто таки Категорически не согласны!"
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19k
Виталий Касандров Полчаса назад
Кому вообще понадобилось их запись.
Если бы была реальной, тут проще шантажировать если не лимон то половину точно можно получить.
А так до лампочки,
И если что Виталий это псевдоним , и некоторые друзья там меня и зовут.
Но в семье никто меня так не назовет.
Ну я к тому что жену продюсера зовут Анна. Лера ее творческий псевдоним.
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7
jeanalezi Виталий Касандров Минуту назад
Алла Перфилова
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18k
Robin Hood Полчаса назад
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6k
perekrestok Полчаса назад
Вот так и начинается брожение внутри страны, чего и добиваются западники. Примерно так же было и с СССР - анекдоты, статейки, "голоса" на коротких волнах. Сейчас информационных возможностей стало побольше и появляются такие вот шедевры. И неизвестно как записанный разговор появляется в сети. Получается что зря Инстаграмм забанили? Все равно все что не надо протекает?
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12k
harlamov Полчаса назад
Ничего нового.
Пока Ваня и Коля на фронте под пулями, в сыром окопе, Йося и Фархад сытые, в тепле о народе думают и о судьбах России.
А если сам смысл сказанного разбирать , то разговор тупого необразованного быдла, которое 2+2 сложить не может. И повторяет шаблонную либеральную ахинею.
Они что, реально не понимают, что война не за территории идет? Что пахотной земли в России хватает?
Что это за благостные бредни - пусть народ работает, живет, процветает... Просто тупые пархатые скоты.
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6k
heta Полчаса назад
Этот гоблин давным давно уже выбесил своим нытьем, когда Вfлерию свою пихал везде, куда мог и не мог. Просто заипал всех своим нытьем, какая она хорошая певица и почему у неё популярность не такая, как ему хочется. Так что ничего нового.
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65k
doker Полчаса назад
Мне глубоко наплевать на мысли и речи этих двух граждан. Как и им на меня.
Вопрос в другом - теперь "кухонные разговоры" выдают как ПУБЛИЧНОЕ выступление и призывают к наказанию беседовавших?
Этим "сливом" нарушены все законы - Конституция, Уголовный кодекс, права человека - кого наказывать надо?
Поздравляю вас всех - вы в "1984".
И каждый из вас за любую "неправильную фразу" шёпотом может быть репрессирован.

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15k
Совранский 40 минут назад
Ничего нового
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28k
Levyathan 45 минут назад
Забавно, "накосячил" Пригожин, а д.о.л.б.о.ё.б.о.м. все равно выглядит Кучера.
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9k
Copycat 45 минут назад
Да ну бросьте, сейчас нейросеть научили говорить голосом персонажей из варкрафт 3 и озвучивают ей ролики, это сделанно любителями, нейросеть обучили просто на нескольких фразах из игры, а пригожин постоянно что то на видео говорит, так что при должных возможностях можно действительно достаточно четко подделать голос человека

так что тут зависит от того как себя ведет сам пригожин

а вообще я не пойму, сейчас кучу чуши выдают за "рисунки нейросетей" - в это люди охотно верят, а вот голос с чем безусловно легче работать чем с изображениями, почему то скепсис у народа
Ссылка www.youtube.com
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