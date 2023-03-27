"Беги, Йося, беги!": Иосиф Пригожин угодил в нешуточный скандал из-за слитой аудиозаписи

В соцсетях завирусилась запись телефонного разговора, в котором предположительно известный продюсер с бывшим членом Совета Федерации Фархадом Ахмедовым изливают друг другу душу и делятся наболевшим. В крайне негативном ключе собеседники отзываются о дальнейших перспективах России, оскорбляют президента РФ и, вообще, не стесняются в оценках политической ситуации.
В записи, вокруг которой возник серьёзный скандал, некто голосом Иосифа Пригожина называет окружение В.В.Путина "кончеными тварями" и сообщает, что они "проиграли "Кварталу 95". Его собеседник соглашается с этим мнением: "Ситуацию они просрали, страну они просрали.... Лилипуты. Недоросшие..."
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
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После того как запись появилась в сети, Иосиф Пригожин сначала поспешил оправдаться, заявив, что она - фейк. Дескать, сейчас подделать голос - пара пустяков, с современными-то технологиями.
Правда, ему не очень поверили - и в том числе, и коллеги по цеху. В частности, Оскар Кучера, который считает запись подлинной. Сначала он разместил её в своём Телеграм-канале, после - удалил, потому что "подслушивать нехорошо".
После он сообщил, что в соцсетях уже требуют проверить аудиозапись и самого Иосифа Пригожина.
Поняв, что ситуация накаляется, продюсер дал публичное интервью, в котором уже начал рассуждать, как мог появиться этот компромат. В разговоре с изданием "Фонтанка" Иосиф Пригожин заявил, что "эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились". С Ахмедовым продюсер знаком и периодически общается, однако такого разговора у них не было.
Последний раз с экс-сенатором они общались в январе. "У нас с ним разные разговоры бывали. То он мне душу изливал, то я. Это нормальное общение друг с другом. Может, были какие-то фразы, из которых смонтировали вот это. И ведь сделали так, что не подкопаешься. Время такое."
Между тем, люди, которые лучше продюсера разбираются в современных технологиях, уверены, что запись подлинная и в духе времени. Кроме того, есть способ проверить наличие звуковых дипфейков, так что Пригожин после этого снова может сесть в калошу.
Пользователи соцсетей советуют продюсеру не терять времени зря и паковать чемоданы. А еще люди не верят в то, что запись фейковая.
- "Я бы поверила в нейросеть и прочее, но... Зачем им делать это с вами?";
- "Иосиф, если вдруг случилось так, что у вас нет израильского гражданства, то самое время его получить";
- "Если политическая позиция за Путина, то должно быть стыдно";
- "Какое попадалово! Эту прослушку можно ставить на повтор бесконечно. Иосиф, бегите!"
Эти и им подобные комментарии оставляют пользователи в соцсетях Пригожина, и тому, кажется, уже не до шуток.
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Пригожин - кошерный. Завтра он тоже сбежит в Израиль, как многие евреи. Ахмедов - татарин. Движение за независимоть в Татарии нокогда не затихало. Татары спят и видят, как они отделятся от России, станут независимым Татарстаном, и вот тогда заживут!
Самое печальное в этом деле, что говорят они чистую правду.. всё так и есть.. Как бы не бубнили правительсвтенные СМИ, в стране такого размера, географического положения, с природными богатствами и наследием Союза.. такое положение дел, это просто катастрофа и прямое следствие того, что все люди у власти занимаются только паразитированием и разворовыванием.
Если бы была реальной, тут проще шантажировать если не лимон то половину точно можно получить.
А так до лампочки,
И если что Виталий это псевдоним , и некоторые друзья там меня и зовут.
Но в семье никто меня так не назовет.
Ну я к тому что жену продюсера зовут Анна. Лера ее творческий псевдоним.
Пока Ваня и Коля на фронте под пулями, в сыром окопе, Йося и Фархад сытые, в тепле о народе думают и о судьбах России.
А если сам смысл сказанного разбирать , то разговор тупого необразованного быдла, которое 2+2 сложить не может. И повторяет шаблонную либеральную ахинею.
Они что, реально не понимают, что война не за территории идет? Что пахотной земли в России хватает?
Что это за благостные бредни - пусть народ работает, живет, процветает... Просто тупые пархатые скоты.
Вопрос в другом - теперь "кухонные разговоры" выдают как ПУБЛИЧНОЕ выступление и призывают к наказанию беседовавших?
Этим "сливом" нарушены все законы - Конституция, Уголовный кодекс, права человека - кого наказывать надо?
Поздравляю вас всех - вы в "1984".
И каждый из вас за любую "неправильную фразу" шёпотом может быть репрессирован.
А кто из разговаривающих артист, кстати?
так что тут зависит от того как себя ведет сам пригожин
а вообще я не пойму, сейчас кучу чуши выдают за "рисунки нейросетей" - в это люди охотно верят, а вот голос с чем безусловно легче работать чем с изображениями, почему то скепсис у народа