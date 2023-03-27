"Беги, Йося, беги!": Иосиф Пригожин угодил в нешуточный скандал из-за слитой аудиозаписи

Поняв, что ситуация накаляется, продюсер дал публичное интервью, в котором уже начал рассуждать, как мог появиться этот компромат. В разговоре с изданием "Фонтанка" Иосиф Пригожин заявил, что "эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились". С Ахмедовым продюсер знаком и периодически общается, однако такого разговора у них не было.





Последний раз с экс-сенатором они общались в январе. "У нас с ним разные разговоры бывали. То он мне душу изливал, то я. Это нормальное общение друг с другом. Может, были какие-то фразы, из которых смонтировали вот это. И ведь сделали так, что не подкопаешься. Время такое."