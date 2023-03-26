Столетние фотографии Ингерманландии. 1911 год

436
20
Ингерманландия — историческое название территории вокруг Невы, юго-восточного и восточного побережья Финского залива, на территории которой сейчас расположены Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Автор фотографий: Самули Паулахарью.
Интересного просмотра!
1.
Деревня Поги Расположенная в Форносовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области (сейчас).
Местность могла быть названа в честь Ингегерд, дочери шведского короля Улофа Скётконунга, вышедшей замуж за новгородского князя Ярослава Мудрого и получившей в качестве свадебного подарка много земли.
2.
Старик и старуха с повозкой, Сойккола. В дореволюционной России статус старика приобретали в 35-40 лет.
В этом регионе в начале ХХ века существовали полиэтнические общины, где на одной территории, а иногда даже в одной деревне проживали финны, ижорцы, води, эстонцы, карелы, русские и немцы.
×
×
3.
Старик-вожанин Василий Михайлович из Кёрстов
Водь и Ижора были коренными обитателями Ингерманландии, археологические свидетельства которых относятся к началу нашей эры. Новые поселенцы из Восточной Эстонии прибыли в IV-VII вв., о чем свидетельствуют некоторые захоронения.
4.
Женщина в праздничной одежде из деревни Йыгыперя
В 1911 году весьма известный финский этнограф совершил велосипедный тур по Северной, Восточной и Западной Ингерманландии и запечатлел жизнь на фотографиях.
7.
Пастбище в деревне Пугарево. Пугарево (фин. Pukero) — микрорайон Всеволожска, находится в северной части города.
11.
Курная изба старика Хонканена
Курная изба – это изба с печкой по-чёрному. Дым из печи поднимается под потолок и опускается по стенам до воронцов (полки над окнами), затем через дымоволок (отверстие над дверью) вытягивается на улицу. То есть изба окуривается, отсюда и название: курная изба.
15.
Молосковицы. Лютеранская кирха. Деревня в Большеврудском сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.
19.
Священное дерево в Пуккила на берегу реки. Приход Венйоки. В деревне Кобралово, на берегу реки Ижора.
20.
Деревня Лемболово. Крестьянские дома. Лемболово — бывшая деревня, располагавшаяся на территории современного Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.
Источник:
Еще крутые истории!
- Далида: она добилась всего, кроме счастья
- «Один пациент доил себя в кофе»: невероятные истории людей, побывавших в психбольнице
Метки: Россия Фотографии история
Новости партнёров