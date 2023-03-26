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Столетние фотографии Ингерманландии. 1911 год

Столетние фотографии Ингерманландии. 1911 год

Автор:
26 марта 2023 20:24
Метки: Россия   Фотографии   история   
436
20

Ингерманландия — историческое название территории вокруг Невы, юго-восточного и восточного побережья Финского залива, на территории которой сейчас расположены Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Автор фотографий: Самули Паулахарью.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: Россия   Фотографии   история   
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2  комментария
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212
Dsident 7 часов назад
Нда.. Всегда было интересно - что было там, где сейчас асфальт. Вообще, конечно, тут и Старая Ладога, и Великий Новгород, и Ингерманландия, и Синявино, и Невский пятачок.. Богатая на события земля, прости Господи
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17k
Александр Сучков 6 часов назад
А зачем в курной избе тогда из крыши дымоход стоит?
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