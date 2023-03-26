Столетние фотографии Ингерманландии. 1911 год

11.

Курная изба – это изба с печкой по-чёрному. Дым из печи поднимается под потолок и опускается по стенам до воронцов (полки над окнами), затем через дымоволок (отверстие над дверью) вытягивается на улицу. То есть изба окуривается, отсюда и название: курная изба.