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Каким был Ленинград в 1948 году? 19 архивных фотографий послевоенного времени

Автор:
25 марта 2023 21:58
Метки: СССР   Фотографии   история   
269
19

Сегодня посмотрим как город прожил 1948 год.

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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