Каким был Ленинград в 1948 году? 19 архивных фотографий послевоенного времени

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Сегодня посмотрим как город прожил 1948 год.
1.
Такой в 1948 году была площадь Восстания. На месте бывшей Знаменской церкви и будущей станции метро "Площадь Восстания" после войны разбили сквер.
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3.
На Невском проспекте около Гостиного двора высаживают липы. До этого здесь была обычная проезжая часть.
4.
На стадионе "Динамо", что на Крестовском острове идёт футбольный матч между ленинградским "Зенитом" и московским "Локомотивом".
6.
Разбивка скверов в конце 40-х годов стала повсеместной. Этот создают на месте пустыря на углу 6-й Советской улицы и Суворовского проспекта.
8.
Великолепная мизансцена около стадиона "Медик", который находился рядом с одноимённым проспектом.
9.
Немецкий Horch 930 V на фоне Чернышёва моста. Движение на набержной реки Фонтанки тогда было двусторонним.
13.
Совсем-совсем новенькая Ивановская улица. Начали строить её как часть Центральной Дуговой магистрали ещё в довоенное время, а сразу после войны продолжили.
14.
Продолжаем путешествие по современному Невскому району. Вид на Володарский мост от исполкома Невского района.
19.
Празднование 100-летия легендарного "Пассажа". На фото - группа старейших работников универмага.
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Метки: СССР Фотографии история
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