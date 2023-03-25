Прогулка по Москве 1960 года

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С закрытием станции метро в 1983 году на реконструкцию галерея постепенно пришла в непригодность и к концу 1980-х годов была окончательно закрыта и после повторного открытия станции не была восстановлена, несмотря на попытки реконструировать объект. В 2019 году была предпринята новая попытка и она успешно завершилась 23 декабря 2022 года. Сейчас галерея доступна для всех