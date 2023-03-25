Прогулка по Москве 1960 года

167
20
Мы отправляемся в Москву 1960 года!
Главное событие года - это, конечно же, открытие грандиозного бассейна под открытым небом, который получил простое и понятное название "Москва".
×
×
5.
Трамвайное кольцо «Измайловский посёлок НКПС», которое сейчас называется "16-я Парковая улица" и 2 красавца-вагона БФ.
7.
Автопоезд А-820 перевозит плотненько напиханные универсалы "Москвич-423" где-то в районе Южного порта.
9.
Вид из заднего окна автобуса на свеженькую застройку Ленинского проспекта. Ближайший справа - дом номер 85.
10.
А таким был в 1960 стадион "Торпедо" на Восточной улице. Увы, совсем недавно один из самых легендарных стадионов Москвы был снесён.
11.
Несуществующий ныне кинотеатр "Шторм", который находился на Русаковской улице. Был снесён в конце 1970-х при строительстве Русаковской эстакады.
12.
22 ноября 1960 года был открыт для движения первый участок МКАД длиной 48 километров от Ярославского до Симферопольского шоссе.
13.
В Москве проводились испытания двухэтажных автобусов Büssing D2U из ГДР. В итоге что-то не заладилось и в 1964 году "Бюссинги" вывели из эксплуатации.
14.
На окраинах города новые дома постепенно вытесняют деревенский уклад жизни. Перекрёсток Мосфильмовской улицы и Университетского проспекта.
15.
Эскалаторная галерея на Ленинских (ныне - Воробьёвы) горах.
С закрытием станции метро в 1983 году на реконструкцию галерея постепенно пришла в непригодность и к концу 1980-х годов была окончательно закрыта и после повторного открытия станции не была восстановлена, несмотря на попытки реконструировать объект. В 2019 году была предпринята новая попытка и она успешно завершилась 23 декабря 2022 года. Сейчас галерея доступна для всех
16.
Гужевой транспорт в 1960 году уже выглядел как диковинка, но иногда попадался на дорогах города. Снимок сделан на площади Крестьянская застава.
Источник:
Еще крутые истории!
- «Один пациент доил себя в кофе»: невероятные истории людей, побывавших в психбольнице
- Далида: она добилась всего, кроме счастья
- Жизненные ситуации, которые могли произойти только в кабинете стоматолога
Метки: СССР Фотографии история
Новости партнёров