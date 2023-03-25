Технеций. Металл, которого нет на Земле

Именно он придумал первые микроволновые печи и электромясорубки. Выйдет, бывало, утром на крыльцо своего Колизея, достанет айфон, закинет в него спичечный коробок верблюжьего кизяка и всё звонит, звонит кому-то… Но всегда зря. Потому что сотовые вышки тогда еще не придумали… (шутка).

Сегодняшняя статья будет немного химической. С плавным переходом в астрономическую. И речь в ней пойдёт о химическом элементе под весьма брутальным названием технеций. Большинство из простых граждан мало что знают об этом чудесном металле. Что не удивительно. Но грустно.

Неуловимый технеций

Технеций имеет зарядовое число атомного ядра (атомный номер) 43. И с самых древних времён он производил неприятное впечатление на химиков, физиков и бродячих музыкантов. Просто потому, что его никто и никогда не видел. И когда в XIX веке Дмитрий Иванович Менделеев создал всем известную систему химических элементов, в ней оставался пробел. Химический элемент с атомным номером 42, молибден, был известен каждой домохозяйке средней полосы (с прошедшим праздником, кстати, дорогие наши женщины!). Элемент с атомным номером 44 тоже был всеми известен. Это рутений. Да, да, тот самый, который лежит в каждом дворе в виде огромных матовых катушек. И вот только элемента под номером 43 никто не видел. Было очевидно лишь одно – он должен существовать! Потому что атомный номер — это вам не это. А количество протонов, которое имеет соответствующее атомное ядро!

Всем неравнодушным обывателям было очевидно: раз молибден имеет 42 протона в атомном ядре, а ядро рутения состоит из 44 протонов, должны же существовать атомные ядра с 43 протонами! Значит что? Правильно! Его нужно найти, этот элемент!

Правительства разных стран отправляли экспедиции на поиски технеция (тогда он еще не имел такого названия) в самые разные уголки мира. Это были конные экспедиции и походы в заснеженную тундру на собачьих упряжках. И даже верблюдов иногда использовали для этих целей, если речь шла о засушливых районах Средней Азии. Но нигде, совершенно нигде ни один местный житель ничего не мог толком сказать по поводу картинки с 43 шариками внутри атомного ядра. Все эти люди (лиловые негры, худые эскимосы и даже великаны-пигмеи) просто пожимали плечами и продолжали грустно стирать хозяйственным мылом свои нехитрые вещи в ближайшей мутной реке…

Наука забила тревогу. Получалось, что один из химических элементов просто не существовал! Это ставило под сомнение правильность таблицы Менделеева. Который, кстати, от досады и неопределённости принялся усиленно тестировать новый перспективный раствор воды со спиртом (который оказался коварен, кстати!).