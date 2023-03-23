В Уганде приняли закон, согласно которому гомосексуализм будет караться, вплоть до смертной казни

Инициативу поддержали почти все депутаты, которых 389. Из текста закона следует, что смертная казнь будет грозить за «гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах». Речь идёт о связях, которые привели к заражению ВИЧ-инфекцией, об однополых связях с недееспособными лицами и несовершеннолетними.

За «гомосексуальность» без отягчающих обстоятельств грозит пожизненное заключение, а за склонение к однополым связям - 10 лет тюрьмы, уточняет ТАСС.