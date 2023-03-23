В Уганде приняли закон, согласно которому гомосексуализм будет караться, вплоть до смертной казни

В парламенте Уганды приняли законопроект, который предусматривает уголовное наказание за гомосексуальные отношения. Наказание будет очень суровым — вплоть до пожизненного заключения или смертной казни. При этом в правительстве заявили, что страна будет только процветать, если из-за этого закона Уганду покинут иностранные компании.
Инициативу поддержали почти все депутаты, которых 389. Из текста закона следует, что смертная казнь будет грозить за «гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах». Речь идёт о связях, которые привели к заражению ВИЧ-инфекцией, об однополых связях с недееспособными лицами и несовершеннолетними.
За «гомосексуальность» без отягчающих обстоятельств грозит пожизненное заключение, а за склонение к однополым связям - 10 лет тюрьмы, уточняет ТАСС.
Сын президента Мухоози Каинеругаба заявил, что страна будет только процветать, если из неё уйдут иностранные компании.
Я слышал, что некоторые иностранные компании (я не знаю, какие именно) хотят покинуть страну, потому что мы приняли закон о борьбе с гомосексуализмом. Мы готовы помочь им собрать чемоданы и навсегда покинуть нашу благословенную страну! Уганда — страна Бога! На самом деле мы будем процветать без них
Закон пока не подписан президентом, но представитель ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал его заблокировать закон, сообщает Associated Press.
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В Уганде нет демократии
Выпуск вышел в свет ажно 3 марта 2013 года. Какие то просроченные новости нам тут втюхивают.
Закон о наказании за гомосексуализм существует с 50-х годов.
До последнего времени наказание было - до 14 лет лишения свободы.
Теперь закон ужесточили. Пожизненное или смертная казнь при отягчающих обстоятельствах.
А Кларксон просто звиздабол. В те времена, когда он там был, только шли разговоры об ужесточении наказания.
20 декабря 2013 года парламентом страны законопроект, значительно ужесточающий антигомосексуальное законодательство и предусматривающий за однополые контакты наказание вплоть до пожизненного заключения, был принят парламентом Уганды.
24 февраля 2014 года закон всё же был подписан президентом страны и вступил в силу.
Через несколько дней после принятия закона Всемирный банк отложил выплату средств по кредиту Уганде, предназначенного для развития системы здравоохранения страны, из-за принятого закона.
В июне 2014 года США сократили финансирование ряда совместных с властями Уганды программ и ввели санкции против Уганды, включающие, среди прочего, запрет на поездки за границу чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Несколько европейских стран, в том числе Дания, Норвегия, Нидерланды и Швеция отказались от гуманитарной помощи Уганде.
1 августа 2014 года Конституционный суд Уганды постановил, что новый закон был принят парламентариями без необходимого кворума и отменил его.
Сейчас вторая попытка.
Уганда пошла по неправильному пути.
Скажу больше - с такими сроками это только развяжет новые коррупционные схемы