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В Уганде приняли закон, согласно которому гомосексуализм будет караться, вплоть до смертной казни

В Уганде приняли закон, согласно которому гомосексуализм будет караться, вплоть до смертной казни

Автор:
23 марта 2023 12:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: гомосексуализм   закон   интересное   лгбт   парлмент   уганда   уголовное дело   фото   
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В парламенте Уганды приняли законопроект, который предусматривает уголовное наказание за гомосексуальные отношения. Наказание будет очень суровым — вплоть до пожизненного заключения или смертной казни. При этом в правительстве заявили, что страна будет только процветать, если из-за этого закона Уганду покинут иностранные компании.

Инициативу поддержали почти все депутаты, которых 389. Из текста закона следует, что смертная казнь будет грозить за «гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах». Речь идёт о связях, которые привели к заражению ВИЧ-инфекцией, об однополых связях с недееспособными лицами и несовершеннолетними.

За «гомосексуальность» без отягчающих обстоятельств грозит пожизненное заключение, а за склонение к однополым связям - 10 лет тюрьмы, уточняет ТАСС.

Сын президента Мухоози Каинеругаба заявил, что страна будет только процветать, если из неё уйдут иностранные компании.

Я слышал, что некоторые иностранные компании (я не знаю, какие именно) хотят покинуть страну, потому что мы приняли закон о борьбе с гомосексуализмом. Мы готовы помочь им собрать чемоданы и навсегда покинуть нашу благословенную страну! Уганда — страна Бога! На самом деле мы будем процветать без них

Закон пока не подписан президентом, но представитель ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал его заблокировать закон, сообщает Associated Press.

Источник:

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Метки: гомосексуализм   закон   интересное   лгбт   парлмент   уганда   уголовное дело   фото   
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39  комментариев
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Отличный закон!А еврогейцы пусть у себя это плодят, хоть станут все у себя там пид..ми.
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88k
Феофан 7 минут назад
В Уганде приняли закон, согласно которому гомосексуализм будет караться, вплоть до смертной казниПосмотреть
В Уганде приняли закон, согласно которому гомосексуализм будет караться, вплоть до смертной казни
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699
Йожик 16 минут назад
Какой то бред. Одно дело склонение, пропаганда итп! Но зачем лезть в чужие трусы? Какое им дело что делают два или более человека ночью под одеялом, если они все за?
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255
Алексей 18 минут назад
Срочно вводите войска нато.
В Уганде нет демократии
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44k
Aleksandr Полчаса назад
В Уганде приняли закон, согласно которому гомосексуализм будет караться, вплоть до смертной казниПосмотреть
В Уганде приняли закон, согласно которому гомосексуализм будет караться, вплоть до смертной казни
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999
Mrak OBOY 45 минут назад
надо всех [мат]асов сослать на остров и провести эксперимент, как быстро они вымрут и за какой срок... если туда упадет ядерная бомба)))
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7k
rutt 48 минут назад
Угандийцы решили уган**шить всех 3.14доргов. Респект
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9k
Axel 50 минут назад
В Уганде приняли закон, согласно которому гомосексуализм будет караться, вплоть до смертной казниПосмотреть
В Уганде приняли закон, согласно которому гомосексуализм будет караться, вплоть до смертной казни
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1k
Жирный бот 56 минут назад
Опять...(я не про закон о пи%^ах) Уганда жемчужина Африки, не думаю что ей будет лучше, если иностранцы покинут её... Пример Зимбабве как то не дает повода для оптимизма..
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8
ivkondr 56 минут назад
Молодцы!
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11k
Shtoppi Час назад
Отлично!!! Молодцы товарищи негры! Правильной дорогой идете! Ура!!!
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10k
Света Час назад
Чёт как то странно. Вот была отличная передача "Топ гир". В 19 сезоне в 6 серии шебутные ведущие отправились в Африку искать исток Нила. И там они попали в столицу Уганды и чудовищную пробку. Но вот до этой пробки мистер Клаксон подробно и с комментариями предупреждал туристов, желающих навестить эту чудную страну, что гомосексуализм там преследуется по закону и за это будет пожизненное заключение в комфортабельной угандской темнице.
Выпуск вышел в свет ажно 3 марта 2013 года. Какие то просроченные новости нам тут втюхивают.
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29k
Григорий Час назад
Мой хороший знакомый, Евгений Вышенков (Агентство Журналистских Расследований, СПб), будучи ментом очень не любил заказ-наряд на пи.доров. Это так нудно и унизительно идти в парк и вытаскивать оттуда гомосеков для составления протокола.
Уганда пошла по неправильному пути.
Скажу больше - с такими сроками это только развяжет новые коррупционные схемы
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464
Вася Васильев Час назад
Уганда оказалась гораздо более цивилизованная нежели европа и америка вместе взятые
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87
Maikl Час назад
Значение слова "угандошить" заиграло новыми гранями ))))
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425
Артем Петухов Час назад
Демократия в опасности! А, блин, в уганде же нет нефти...
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2k
Tambabashi Час назад
В "Лики смерти" показывали как поступают в Уганде с гомосексуалистами, привязывают на площади, на шею покрышку и поджигают, толпа смотрит как два голубка сгорают заживо. Жуткое зрелище. И это не только с гомосеками, с гулящей женщиной так же, обливают бензином и поджигают, толпа ликует. Как то попало видео из одной африканской деревни, туда приехали двое студентов забрать долг у однокурсника... что там наплел этот однокурсник своим односельчанам, что те привязали ребят к кольям на площади и стали закидывать камнями, а после как всегда, покрышку на шею и подожгли. О каком вообще 21 веке там может идти речь? Там хуже средневековья
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10k
Летучий Мыш 2 часа назад
Судя по хламиде на чуваке, там прям кампания против гомосексуалистов, лесбиянок и геев. Можно было бы сэкономить, конечно, и бороться просто с гомосексуализмом, но это ж африка...
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1k
Павел Кузнецов 2 часа назад
не такие уж они и дикари.....
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2k
ChePaev 2 часа назад
Лучше пусть сразу съедают п...доров и лесбиянок)
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8k
Том Сойер 2 часа назад
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